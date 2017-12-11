Bà bầu đau bụng dưới bên phải do những nguyên nhân gì?

Bà bầu đau bụng dưới bên phải thường hay lo lắng cho sức khỏe của thai nhi. Về mặt y học, có rất nhiều nguyên nhân khiến bà bầu bị đau bụng dưới bên phải. Nhưng không phải nguyên nhân nào cũng đe dọa tới sức khỏe của thai nhi. Nhưng sẽ cần phải đặc biệt quan tâm nếu bà bầu bị đau nhói bụng dưới bên phải. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên của một số bệnh nguy hiểm với cả bà bầu và thai nhi. Dưới đây là một số nguyên nhân chính khiến bà bầu đau bụng dưới bên phải.

Khi mang thai, tử cung sẽ co giãn theo sự phát triển của thai nhi. Chính sự co giãn của tử cung khiến cho bà bầu bị đau bụng dưới bên phải, bên trái, thậm chí là cả 2 bên. Nhưng đây là một nguyên nhân lành tính và rất tự nhiên, không có gì đáng lo ngại cả.

Táo bón, đầy bụng, đầy hơi

Mang thai sẽ khiến lượng hormone trong cơ thể bà bầu thay đổi. Điều này tác động một phần tới hệ tiêu hóa. Thêm vào nữa là sự bồi bổ của các thức ăn giàu dinh dưỡng cũng khiến cho bà bầu bị táo bón, đầy bụng, đầy hơi. Việc lười di chuyển, đi lại càng làm tăng mức độ của bệnh. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến bà bầu bị đau bụng dưới bên phải. Cách điều trị bệnh này rất đơn giản. Bà bầu nên bổ sung thêm rau xanh, chất xơ trong khẩu phần ăn của mình. Vận động nhẹ nhàng cũng giúp cải thiện tình hình.

Cơn co giả

Cơn co giả Braxton Hicks rất thường gặp trong thai kì giai đoạn cuối. Đây là những cơn đau thắt nhanh, giả các cơn đau chuyển dạ. Nó thường xuất hiện ở những tuần cuối của thai kì. Các cơn co giả này sẽ làm bà bầu bị đau nhói bụng dưới bên phải và bên trái. Nó hoàn toàn vô hại và là dấu hiệu cho cơn chuyển dạ sắp tới nên bà bầu không cần phải lo lắng gì về những cơn đau này.

Mang thai ngoài tử cung

Khi bà bầu đau bụng dưới bên phải dữ dội kèm với ra máu ngay trong những tuần đầu của thai kì thì bạn cần phải nghĩ ngay đến mang thai ngoài tử cung (cụ thể là ở bên phải). Mang thai ngoài tử cung xảy ra với tỉ lệ 1/50 ca mang thai. Nó có xảy ra với bất kì ai và bất kì lứa tuổi nào. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là các cơn đau bụng dưới dữ dội ở 1 bên. Đi kèm với các cơn đau là sự ra máu bất thường, có thể kèm theo sốt. Nếu bà bầu mà có những triệu chứng trên cần phải đến ngay bệnh viện để được xử lý kịp thời.

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Nguy cơ sẩy thai

Đau bụng dưới dù bên nào thì cũng là một dấu hiệu không tốt, đặc biệt là nếu đi kèm với nó là ra máu bất thường. Điều này có thể là triệu chứng của sẩy thai nếu không được xử lý kịp thời. Nếu bà bầu bị đau bụng dưới dữ dội kèm ra máu thì nên đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Nhiểm khuẩn đường tiết niệu

Đây là một nguyên nhân khó nói, nhưng lại khá phổ biến. 1/10 số phụ nữ mang thai bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu trong thời kì mang thai. Bệnh này không quá nguy hiểm nhưng có thể gây ra viêm thận và tăng nguy cơ sinh non. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là: buồn tiểu nhiều lần, đi tiểu rát, đau bụng dưới khi đi tiểu tùy thuộc là viêm đường dẫn tiểu bên trái hay bên phải,… Dù không nguy hiểm, nhưng nếu bà bầu bị bệnh này thì cũng nên xử lý nhanh nhất có thể.

Viêm ruột thừa

Đây là một nguyên nhân ít gặp khi mang thai. Nhưng viêm ruột thừa hoàn toàn có thể xảy ra và nó là một nguyên nhân khiến bà bầu bị đau bụng dưới bên phải. Các dấu hiệu kèm theo là sự chán ăn, buồn nôn và nôn. Bà bầu thậm chí có thể bị sốt và đau bụng rất dữ dội. Nếu không được xử trí kịp thời, viêm ruột thừa sẽ trực tiếp lấy đi tính mạng của bà bầu. Do vậy các bà bầu cần đặc biệt lưu ý nhé.

Có nhiều nguyên nhân khiến bà bầu đau bụng dưới bên phải, hy vọng bài viết này sẽ mang lại thông tin hữu ích cho các chị em tham khảo và có biện pháp phòng tránh thích hợp, bảo vệ sức khỏe mẹ và bé nhất. Chúc các mẹ và bé luôn khỏe mạnh và vui vẻ trong suốt thai kỳ nhé.