9 dấu hiệu trứng đã rụng rồi điển hình nhất mà các chị em dễ dàng quan sát được

Mẹ bầu 24/01/2018 10:43

Khi các cặp vợ chồng đang muốn có em bé thì có lẽ những dấu hiệu báo đã rụng trứng là tín hiệu mừng với các cặp vợ chồng. Vậy chính xác các dấu hiệu trứng đã rụng rồi điển hình nhất là gì thì mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Nếu vợ chồng bạn đang mong muốn có thai thì những dấu hiệu báo trứng đã rụng rồi cả hai vợ chồng đều cần nắm rõ để có thể xác định được thời điểm thụ thai có tỉ lệ thành công cao nhất. Do đó, hãy nắm chắc 10 dấu hiệu trứng đã rụng rồi rõ ràng dưới đây để sớm được gặp thiên thần bé nhỏ nhé. 

9 dấu hiệu trứng đã rụng rồi rõ ràng và chính xác nhất 

Về hiện tượng rụng trứng 

Các chị em hẳn đều có kiến thức cơ bản về chu kỳ kinh nguyệt của mình rồi, nếu ai còn chưa rõ thì xin được giới thiệu qua như sau: Từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt đến thời điểm rụng trứng được gọi là giai đoạn nang trứng. Từ ngày rụng trứng đến cuối chu kỳ được gọi là thể vàng, kéo dài từ 12-16 ngày. Ngày rụng trứng xác định được độ dài chu kỳ của bạn chứ không phải căn cứ theo ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt. Việc xác định được ngày rụng trứng sẽ giúp bạn có nhiều thông tin hữu ích để dự tính ngày thụ thai cũng như ngày sinh của bé được chính xác nhất.

Tìm hiểu sâu hơn về hiện tượng rụng trứng thì ở các chị em, buồng trứng chính là cơ quan sinh sản quan trọng và tuyệt vời nhất. Mỗi chu kỳ, buồng trứng sẽ tự phát triển từ 5 -12 nang trứng chứa trứng bên trong dưới sự kích thích của Hóc môn Follicle Stimulating (Nang trứng trội nhất sẽ được giải phóng khi rụng trứng). Các nang trứng lớn dần và tạo ra estroge, khi mức estrogen trong máu dâng cao đến một độ nhất định thì cơ thể sẽ tiết ra hóc môn Luteinizing gây nên sự rụng trứng. Trứng sẽ rụng sau 12-24h khi hóc môn Luteinizing được tăng lên, nếu lúc này gặp được tinh trùng thì trứng sẽ được thụ thai, cơ thể sẽ tự động tiết hormone ngăn ngừa sự hình thành trứng tương lai, để bảo vệ trứng và trứng được thụ tinh sẽ phát triển thành một em bé. 

Các dấu hiệu báo trứng rụng ở phụ nữ

Và không chỉ bên trong thay đổi nhiều khi rụng trứng mà nó cũng biểu hiện ra rất nhiều dấu hiệu đặc trưng. Cụ thể như là:

Dấu hiệu trứng đã rụng số 1: Đau bụng dưới

Đau bụng dưới trước khi rụng trứng là dấu hiệu nhiều chị em gặp phải
Đau bụng dưới trước khi rụng trứng là dấu hiệu nhiều chị em gặp phải. Ảnh: Internet

Rụng trứng có thể sẽ kèm theo một dấu hiệu không thoải mái khá rõ ràng ở nhiều chị em khi nó gây ra những cơn đau bụng giữa đột ngột và liên tục ở vùng bụng dưới. Nhiều chị em thường thấy đau bụng khi báo hiệu sắp đến ngày là vì thế. Tất nhiên những cơn đau này thường nhẹ và trong sự chịu đựng được. Nếu nó gây nhiều đau đớn thì có thể là dấu hiệu báo rằng bạn đang có u nang buồng trứng hoặc một vấn đề khác. Nến khám bác sĩ để có kiểm tra chính xác, nhất là khi bạn đang cố gắng thụ thai. 

Dấu hiệu báo trứng đã rụng số 2: Giảm nhiệt độ cơ thể

Để nhận thấy sự giảm nhiệt độ cơ thể, bạn cần lập biểu đồ ghi lại nhiệt độ mỗi sáng khi thức dậy mỗi ngày đều đặn. Nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu chu kỳ của bạn, nếu bạn chưa lập ghi chép này thì sẽ thấy nó không tác dụng, nhưng nếu đang lên kế hoạch thụ thai thì đây chính là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu ghi chép thôi, và bạn sẽ nhận thấy rằng sẽ có sự giảm thân nhiệt nhẹ trước khi bạn rụng trứng, sau rụng trứng thì nhiệt độ về bình thường và nếu mang thai thì nhiệt độ cơ thể lại tăng hơn so với bình thường.

Dấu hiệu trứng đã rụng ở phụ nữ số 3: Chất nhầy cổ tử cung

Quan sát thấy chất nhầy cổ tử cung vài lần trong ngày cũng rất quan trọng vì đây là một trong những triệu chứng rụng trứng đáng tin cậy nhất. Nước nhầy của chị em sẽ thay đổi để đáp ứng trong từng giai đoạn của chu kỳ.

Cụ thể là nó sẽ thay đổi với sự biến động của hoocmon (ví dụ như estrogen), chuyển từ trạng thái khô rồi sang dính dính rồi lỏng dần, có nước, trước khi sang trạng thái nhầy nhầy, lợm cợm như lòng trắng trứng vào thời điểm trứng rụng. Chất nhầy lúc này giúp làm tăng tính kiềm trong môi trường axit của âm đạo, giúp tinh trùng đi vào trứng thuận lợi nhất. Quan sát trạng thái chất nhầy và các bạn sẽ chủ động nắm được ngày rụng trứng của bản thân. 

Dấu hiệu nhận biết trứng rụng số 4: Vị trí cổ tử cung

Cổ tử cung cũng sẽ có sự thay đổi khi đến ngày rụng trứng, tối ưu hóa các điều kiện để tăng khả năng thụ thai. Nó sẽ trở nên xốp mềm hơn, đồng thời có xu hướng di chuyển lên vị trí cao hơn trong âm đạo, đồng thời cổ tử cung cũng mở rộng ra hơn. Các chị em hoàn toàn có thể tự kiểm tra tử cung của mình tại nhà được, nhớ rửa tay sạch sẽ trước khi kiểm tra và kiểm tra tốt nhất và cùng một thời điểm mỗi ngày để có sự so sánh và cảm nhận chính xác. Nhớ rõ các tiêu chí để đánh giá so sánh: Cao, Mở rộng, Mềm, Ướt. 

Dấu hiệu báo trứng rụng ở phụ nữ số 5: Ngực căng tức và nhạy cảm

Ngực căng tức là dấu hiệu dễ nhận báo sắp rụng trứng
Ngực căng tức là dấu hiệu dễ nhận báo sắp rụng trứng. Ảnh: Internet

Nguyên nhân là do hóc môn Estrogen và Progesterone tăng lên, khiến các tuyến cơ sữa quanh bầu ngực cương cứng hơn, như là một sự chuẩn bị sẵn sàng, nếu trứng được thụ tinh thì quá trình này tiếp tục diễn ra để chuẩn bị sản xuất sữa nuôi em bé sau này. 

Dấu hiệu báo rụng trứng số 6: Tăng ham muốn

Vào trước ngày rụng trứng các chị em sẽ tăng cảm giác ham muốn và gần gũi bạn đời hơn do hàm lượng estrogen tăng cao trong máu, ảnh hưởng đến cảm xúc, tình cảm của các chị em. 

Dấu hiệu trứng đã rụng rồi số 7: Xuất hiện đốm máu nhẹ 

Nhiều chị em cứ nghĩ rằng đây là một rối loạn kinh nguyệt, một chu kỳ kinh ngắn kéo dài từ 2-3 ngày. Nhưng không phải vậy, khi xuất hiện đốm máu ở đáy quần lót, nó cũng là một dấu hiệu báo rằng trứng sắp rụng, có đốm máu là các trứng bị phá vỡ trong nang trứng, chuẩn bị cho thời điểm trứng rụng sắp diễn ra. 

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Dấu hiệu rụng trứng số 8: Trở nên nhạy cảm hơn với mùi vị, tầm nhìn và cảm xúc

Hóc môn thay đổi khi rụng trứng khiến nhiều chị em nhạy cảm với mùi và tầm nhìn hơn
Hóc môn thay đổi khi rụng trứng khiến nhiều chị em nhạy cảm với mùi và tầm nhìn hơn. Ảnh: Internet

Nhiều chị em cũng tự nhận thấy bản thân trở nên gắt gỏng, khó chịu hơn trong những ngày này, thậm chí cả về cảm nhận khứu giác, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng. Nên nếu bạn cảm thấy các giác quan có gì đó không đúng thì không phải quá lo lắng trong những ngày này đâu. Nó sẽ hết chỉ sau 1-2 ngày. 

Dấu hiệu báo trứng đã rụng số 9: Tăng năng lượng 

Điều này cũng bị ảnh hưởng do hóc môn estrogen tăng cao, khiến chị em cảm thấy tràn đấy năng lượng, phấn chấn, bản năng chứng tỏ bản thân sẽ cao hơn hẳn so với các ngày thường. 

Thông qua 9 dấu hiệu rõ ràng nhất báo trứng đã rụng trên đây, hy vọng các cặp vợ chồng sẽ theo dõi và có tin vui đúng như mong muốn nhé. Chúc các chị em sớm có tin vui từ bé cưng cũng như là có một thai kỳ thật khỏe mạnh nhé.

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