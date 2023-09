Thiếu máu khi mang thai có thể sẽ khiến nhiều mẹ cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối. Nếu không được cải thiện và điều trị sớm thật sự có thể dẫn đến tình trạng sinh non. Do đó, tình trạng thiếu máu khi mang thai: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị là điều mà cả gia đình cần nắm vững. Và thật may khi hầu như tất cả thông tin đầy đủ về thiếu máu khi mang thai đều được trình bày rõ ràng và chi tiết trong bài rồi. Mời các mẹ và cả gia đình cùng tham khảo để có những thông tin hữu ích nhất chăm sóc bản thân và các bé nhé.

Tìm hiểu thiếu máu khi mang thai: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

1. Dấu hiệu thiếu máu khi mang thai

Về tình trạng thiếu máu, nhất là khi thiếu máu nhẹ thì hầu như các mẹ không có dấu hiệu nào đặc biệt, thường chỉ là cảm giác mệt mỏi, người yếu và chóng mặt. Mà các dấu hiệu này thì không rõ ràng và cũng thể căn cứ vào đấy mà kết luận rằng các mẹ bầu đang bị thiếu máu được. Chỉ có thông qua xét nghiệm tỉ lệ hồng cầu trong huyết tương và xét nghiệm số gram hemoglobin trong máu bác sĩ mới có thể kết luận chính xác được rằng các mẹ có bị thiếu máu hay không.