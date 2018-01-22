Mách chị em cách trang điểm đẹp nhẹ nhàng tự nhiên đi chơi ngày Tết

Tết 2018 đang đến gần lắm rồi, và càng sát Tết thì nỗi băn khoăn về việc trang điểm , diện mạo ra sao càng được các chị em quan tâm hơn. Những năm gần đây, Tết đến thì không phải chuộng phong cách trang điểm nổi bật, rực rỡ nữa mà các chị em lại thích chuyển hướng sang cách trang điểm nhẹ nhàng, ưa nhìn thôi. Nếu đang quan tâm phong cách trang điểm này thì đừng bỏ qua cách trang điểm đẹp nhẹ nhàng tự nhiên đi chơi ngày Tết xinh lung linh giới thiệu giới đây nhé.

Bước 1: Các chị em đầu tiên là phải rửa mặt thật sạch, thoa một lớp kem dưỡng mỏng, một lớp kem lót mỏng để giữ ẩm cho da nhé.

Cùng xem cách trang điểm tự nhiên đi chơi ngày Tết với các bước hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé.

Bước 2: Tán kem nền, tán đều khắp mặt, nên tán bằng mút thì sẽ đều phấn và độ che phủ tốt hơn, trông thật mặt hơn, tuy nhiên nhược điểm là hơi tốn phấn chút nhé. Nếu chị em quyết định tán tay thì nhớ tán thật đều nhé, không lại có chỗ kem dày, kem đậm.



Tán kem nền đều khắp mặt. Ảnh: Pony Makeup

Bước 3: Để có diện mạo thật hoàn hảo và tự nhiên thì các chị em đừng bỏ qua kem che khuyết điểm nhé. Tập trung các khu vực bọng mắt, hai má, hai bên mũi và dưới cắm, tán đều.



Đừng quên dùng kem che khuyết điểm để có làn da mịn màng tự nhiên. Ảnh: Pony Makeup

Bước 4: Đánh má. Ngày Tết không khí Xuân rộn ràng, các chị em lựa chọn phấn má tông đỏ hay hồng, tạo cho má hồng tự nhiên ngày Xuân khá hợp đấy. Lưu ý phấn má đỏ tán thật nhẹ và mỏng để má hồng tự nhiên nhé.



Đánh phấn má tông đỏ để có má hồng tự nhiên. Ảnh: Pony Makeup

Để phấn má lâu trôi hơn thì dặm thêm một lớp phấn má màu cam chèn lên nữa chị em ạ.



Dặm thêm phấn má màu cam cho tông da tự nhiên nhất. Ảnh: Pony Makeup

Bước 5: Trang điểm phần lông mày, thì tùy vào khuôn mặt mà chị em có thể tạo dáng lông mày ngang hay cong, hay lông mày chéo đều được. Như trong hướng dẫn bài này thì sẽ hướng dẫn chị em tạo dáng lông mày ngang đơn giản và hợp với nhiều khuôn mặt nhé.



Trang điểm long mày với chì nâu và kẻ lông mày ngang cho hợp với nhiều khuôn mặt. Ảnh: Pony Makeup

Bước 6: Tiếp theo là trang điểm phần mắt. Vì hướng tới phong cách trang điểm tự nhiên, nhẹ nhàng nên màu mắt chọn ở đây là màu nâu vàng trước nhé. Đánh phấn màu nâu vàng khắp bầu mắt, đuôi mắt để tạo chiều sâu và tự nhiên cho đôi mắt.



Đánh bầu mắt phấn màu nâu vàng. Ảnh: Pony Makeup

Sau đó, đánh chèn phần đuôi mắt và góc ngoài của mắt màu phấn hồng cho tự nhiên và tạo cảm giác ấm áp cho đôi mắt.



Đánh thêm một lớp phấn mắt màu hồng tạo cảm giác ấm áp. Ảnh: Pony Makeup

Bước 7: Sau khi trang điểm nhẹ phần bầu mắt xong, các chị em kẻ mắt để tạo độ sâu và cuốn hút cho mắt hơn nhé. Nhưng vẫn trung thành với vẻ tự nhiên nên chúng ta sẽ chọn kẻ mắt nâu thay vì màu đen đậm.



Kẻ mắt tạo điểm nhấn. Ảnh: Pony Makeup

Bước 8: Để tạo thêm nhấn nhẹ nhàng, chị em có thể dùng ngón trỏ chấm chấm ít nhũ bóng phần bầu mắt.



Tán ít phấn nhũ bóng cho mắt thêm nổi. Ảnh: Pony Makeup

Và thêm ít hạt nhũ bóng nữa ở dưới mi mắt nhé.



Các bạn gái điệu đã có thể thêm cả ở dưới bầu mắt cho xinh xắn hơn. Ảnh: Pony Makeup

Bước 9: Chuốt mascara cả mi trên và mi dưới để mi đậm mầu, dài và cong hơn nhé.



Chuốt mascara giúp mi đậm, dài và dày hơn. Ảnh: Pony Makeup

Bước 10: Tô son chính là bước cuối, hoàn thành xong lớp trang điểm đẹp nhẹ nhàng tự nhiên đi chơi ngày Tết nhé. Để hợp với không khí Xuân và có màu son đẹp nhất, đầu tiên các bạn nên thoa trước một lớp son tint màu hồng nhạt,



Thoa hai lớp son, lớp 1 là son tint màu hồng trước. Ảnh: Pony Makeup

sau đó là một lớp son lỳ màu cam đất, màu son thu được sẽ khá tự nhiên, nổi và cuốn hút lắm nhé. Nhớ khi thoa lớp son thứ 2 thì chị em cũng đánh phơn phớt nhẹ tay thôi nhé.



Lớp 2 là một lớp son lỳ giúp son lâu trôi và môi có màu đẹp tự nhiên nhất. Ảnh: Pony Makeup

Và, sau 10 bước là chúng ta đã hoàn thành xong trang điểm nhẹ nhàng đi chơi ngày Tết rồi đấy. Chắc chắn chị em sẽ tự tin vô cùng với vẻ ngoài bên ngoài của mình.



Hoàn thành xong bước trang điểm tự nhiên, đẹp nhẹ nhàng ngày Tết. Ảnh: Pony Makeup

Trên đây là những hướng dẫn đơn giản về cách trang điểm đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên đi chơi ngày Tết cho các chị em tham khảo. Các chị em ai yêu thích thì hãy thử ngay nhé để khởi động một năm mới 2018 thật xinh tươi, nhẹ nhàng và nhiều niềm vui nhỉ.