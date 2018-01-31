Mang thai 3 tháng giữa cần chú ý những gì? Không đọc sẽ tiếc vô cùng

Bước vào kỳ tam cá nguyệt thứ 2 cũng có rất nhiều thứ các mẹ cần nắm rõ đấy, đừng bỏ qua những điều được giới thiệu trong Mang thai 3 tháng giữa cần chú ý những gì? dưới đây để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh và tốt nhất cho bé yêu nhé.

Mang thai 3 tháng giữa sẽ rơi vào từ tuần 13 đến tuần 27, vào giai đoạn này bụng thai bắt đầu lộ rõ và các chị em cũng phải chuyển sang quần áo cho bà bầu rồi. Thời điểm này cũng là giai đoạn tuyệt vời cho các mẹ khi đã thoát khỏi tình trạng ốm nghén khi mang thai, tinh thần thoải mái, phấn chấn, ăn uống cũng sẽ ngon miệng hơn nhiều. Thoải mái là vậy nhưng các mẹ cũng phải nên nắm rõ mang thai 3 tháng giữa cần chú ý những gì để chăm sóc cho bản thân và bé được tốt nhất nhé. Tất cả những điều khi mang thai 3 tháng giữa cần chú ý Khi bước vào thời điểm mang thai 3 tháng giữa sẽ là giai đoạn thoải mái nhất trong suốt thai kỳ khi mà các mẹ đã qua giai đoạn nguy hiểm, nguy cơ sảy thai cao ở 3 tháng đầu, tạm biệt tình trạng ốm nghén mà lúc này bé chưa phát triển cân nặng nhanh, cơ thể mẹ sẽ không quá nặng nề, khó vận động như khi bước sang giai đoạn mang thai 3 tháng cuối. Tuy nhiên các mẹ sẽ vẫn gặp một số tình trạng sau:



Mang thai 3 tháng giữa cần chú ý những gì để có một thai kỳ khỏe mạnh. Ảnh: Internet Tiểu đường thai kỳ: Vào 3 tháng giữa thai kỳ, các mẹ sẽ nhanh cảm thấy đói bụng hơn, việc này là hoàn toàn bình thường nhưng nếu ăn uống không chú ý với tâm lý ăn cả cho mẹ và con sẽ khiến các mẹ tăng cân rất nhanh và rất dễ dư thừa lượng đường và gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Các mẹ chú ý có một chế độ ăn uống tốt để không gặp phải vấn đề này.

Vào 3 tháng giữa thai kỳ, các mẹ sẽ nhanh cảm thấy đói bụng hơn, việc này là hoàn toàn bình thường nhưng nếu ăn uống không chú ý với tâm lý ăn cả cho mẹ và con sẽ khiến các mẹ tăng cân rất nhanh và rất dễ dư thừa lượng đường và gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Các mẹ chú ý có một chế độ ăn uống tốt để không gặp phải vấn đề này. Táo bón thai kỳ: Vừa chịu ảnh hưởng của hệ tiêu hóa, vừa bị nóng trong do bổ sung canxi, sắt nên việc các mẹ gặp táo bón thai kỳ không hề hiếm gặp. Nên chịu khó vận động như đi bộ nhẹ nhàng hàng ngày, uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ để cải thiện tình trạng, không để chuyển sang bệnh trĩ sẽ gây khó chịu và đau đớn nhiều hơn cho mẹ bầu.

Vừa chịu ảnh hưởng của hệ tiêu hóa, vừa bị nóng trong do bổ sung canxi, sắt nên việc các mẹ gặp táo bón thai kỳ không hề hiếm gặp. Nên chịu khó vận động như đi bộ nhẹ nhàng hàng ngày, uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ để cải thiện tình trạng, không để chuyển sang bệnh trĩ sẽ gây khó chịu và đau đớn nhiều hơn cho mẹ bầu. Rạn da : Vì mẹ bầu bắt đầu tăng cân, thai nhi cũng lớn dần trong bụng mẹ nên vùng da bụng, chân, đùi, ngực mông bắt đầu có hiện tượng rạn da. Rất may là các vết này sẽ mờ dần và có thể sẽ biến mất sau một thời gian, các mẹ có thể dùng dầu dừa dần từ đầu tháng thứ 4 để da có sự đàn hồi, hạn chế rạn da hơn.

: Vì mẹ bầu bắt đầu tăng cân, thai nhi cũng lớn dần trong bụng mẹ nên vùng da bụng, chân, đùi, ngực mông bắt đầu có hiện tượng rạn da. Rất may là các vết này sẽ mờ dần và có thể sẽ biến mất sau một thời gian, các mẹ có thể dùng dầu dừa dần từ đầu tháng thứ 4 để da có sự đàn hồi, hạn chế rạn da hơn. Tình trạng chóng mặt: Nhiều mẹ sẽ thi thoảng cảm thấy chóng mặt, một phần có thể là do thiếu máu khi mang thai, một phần là do khi mẹ bầu nằm ngửa, hoặc ngồi lâu khiến cho các mạch máu bị chèn nên khi vào 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu nên nằm nghiêng, kê gối các bên để tránh để mạch máu bị tắc nghẽn.

Nhiều mẹ sẽ thi thoảng cảm thấy chóng mặt, một phần có thể là do thiếu máu khi mang thai, một phần là do khi mẹ bầu nằm ngửa, hoặc ngồi lâu khiến cho các mạch máu bị chèn nên khi vào 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ mẹ bầu nên nằm nghiêng, kê gối các bên để tránh để mạch máu bị tắc nghẽn. Khó thở: Vì thai nhi lớn nhanh vào thời điểm cuối giai đoạn này, có thể sẽ tạo áp lực trên vùng ngực khiến cho mẹ bị khó thở, nếu gặp quá thường xuyên, mẹ bầu nên đi khám bác sĩ sớm.

Vì thai nhi lớn nhanh vào thời điểm cuối giai đoạn này, có thể sẽ tạo áp lực trên vùng ngực khiến cho mẹ bị khó thở, nếu gặp quá thường xuyên, mẹ bầu nên đi khám bác sĩ sớm. Đau dây chằng quanh bụng: Do cơ bụng phải dãn ra cũng như làm nhiệm vụ giữ bụng của các mẹ bầu nên có thể nhiều mẹ sẽ gặp phải tình trạng đau bụng dưới hoặc đau hai bên sườn, chú ý các tư thế nằm, ngồi không gây áp lực cơ bụng nhiều để tránh bị đau nhé các mẹ.

Do cơ bụng phải dãn ra cũng như làm nhiệm vụ giữ bụng của các mẹ bầu nên có thể nhiều mẹ sẽ gặp phải tình trạng đau bụng dưới hoặc đau hai bên sườn, chú ý các tư thế nằm, ngồi không gây áp lực cơ bụng nhiều để tránh bị đau nhé các mẹ. Ngoài ra, một số mẹ sẽ gặp phải các triệu chứng ợ nóng, chóng mặt, sưng phù mặt, bàn tay, mắt cá chân, và đau lưng. Nhưng hầu hết những khó chịu này là thoáng qua và rất nhanh biến mất. Lịch khám bác sĩ khi mang thai 3 tháng giữa

Một xét nghiệm cực kỳ quan trọng ở tuần 22 mà các mẹ không thể bỏ qua chính là xét nghiệm dị tật thai nhi về não úng thủy, bệnh tim, dị tật chân tay,... để có thể phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời cho bé. Tiến hành siêu âm theo dõi sự phát triển của bé, các xét nghiệm máu, tiểu đường,... để có thay đổi phù hợp đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé nhé. Dinh dưỡng cho mẹ bầu mang thai 3 tháng giữa

Bổ sung dinh dưỡng để mang thai 3 tháng giữa để mẹ và bé cùng khỏe mạnh. Ảnh: Internet Ngoài ăn uống đủ chất, bổ sung vitamin cần thiết như vitamin D, A, E, B,... , axit folic, các khoáng chất như kẽm, magie, ...cũng như tiến hành uống sữa bầu, các mẹ chú ý: Bổ sung thêm chất béo vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng não bộ, các nơ ron thần kinh của bé.

Chú ý ăn nhiều rau xanh, chất xơ, uống nhiều nước.

Ăn đủ và đúng bữa, không bỏ bữa nhé các mẹ. Những giao tiếp với em bé trong 3 tháng giữa thai kỳ Bắt đầu khi bước vào mang thai 3 tháng giữa, các mẹ đừng quên nghe nhạc nhẹ nhàng, nhạc thính phòng để kích thích tốt cho sự phát triển não bộ của em bé nhé.

Hai bố mẹ tiến hành trò chuyện với em bé hàng ngày, vào thời điểm này là các bé đã phân biệt được âm thanh.

Tránh cảm xúc tiêu cực, luôn giữ tinh thần thoải mái vì bước vào mang thai 3 tháng giữa và cuối, liên kết giữa mẹ và bé càng chặt chẽ hơn, nếu mẹ không vui bé cũng cảm nhận được và sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và tinh thần của bé. Trên đây là những điều cần chú ý khi mang thai 3 tháng giữa, hy vọng mang lại những thông tin hữu ích cho mẹ. Chúc các mẹ và bé luôn vui tươi, thoải mái và có một thai kỳ thật khỏe mạnh nhé.

Mang thai tháng thứ 7 cần chú ý những gì? Mang thai tháng thứ 7 cần chú ý những gì sẽ được giải đáp cực chi tiết và cụ thể trong bài giúp các mẹ và cả gia đình có được sự chuẩn bị tốt, chăm sóc, tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho bé yêu và cả bản thân người mẹ nhé.

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