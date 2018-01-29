Thiếu vitamin D là một hiện tượng phổ biến trong thai kỳ mà có thể chẳng có dấu hiệu nào báo hiệu cho các mẹ bầu cả. Mà khi mang thai, mẹ thiếu tức là các bé cũng thiếu. Do đó, việc mẹ bầu bổ sung Vitamin D chống còi xương cho trẻ phải được thực hiện chủ động, có sự tìm hiểu rõ ràng từ mẹ cũng như tư vấn chi tiết và rõ ràng từ bác sĩ.

Dễ thấy rằng khi mẹ không đủ vitamin D trong lúc mang thai sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển xương, xương gãy hoặc còi xương bất thường ở các bé sơ sinh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra sự liên kết của việc thiếu vitamin D đến các biến chứng khi mang thai như là tiểu đường thai kỳ, sinh son, cân nặng các bé khi sinh thấp. Do đó, việc các mẹ bầu chủ động bổ sung vitamin D chống còi xương cho trẻ là vô cùng quan trọng mà các mẹ không thể không lưu tâm.

Muốn các bé không gặp phải tình trạng còi xương thì các mẹ cần bổ sung khi ngay từ giai đoạn đang mang thai.

Theo đó, với phụ nữ mang thai và đang cho con bú thì cần phải bổ sung 1500 đến 2000 IU vitamin D một ngày mới đảm bảo đủ cho cả mẹ và con, không ảnh hưởng đến sự phát triển của bé hay gây ra tình trạng loãng xương ở mẹ. Tất nhiên, các mẹ đừng quên hỏi ý kiến bác sĩ về lượng vitamin D bổ sung hàng ngày phù hợp nhất với thể trạng mẹ bầu nhé.

Nguồn thực phẩm bổ sung vitamin D dồi dào nhất cho mẹ bầu

Các thực phẩm như dầu gan cá, cá, trứng, sữa,...đều rất giàu vitamin D. Tuy nhiên, thực tế thì lại không nhiều thực phẩm chứa vitamin D tự nhiên nên khi mang thai, để chống còi xương ở bé, các mẹ thường bổ sung thêm thông qua vitamin tổng hợp nữa. Do đó, các mẹ sẽ tăng cường vitamin D nạp vào cơ thể thông qua hai con đường chính là qua thực phẩm và sử dụng vitamin.



Mẹ bầu bổ sung vitamin D chống còi xương cho trẻ bằng thực phẩm tự nhiên và vitamin tổng hợp bổ sung hàng ngày. Ảnh: Internet

Các loại thực phẩm giàu vitamin D mà các mẹ có thể cân nhắc bổ sung cũng như đa dạng thực đơn ăn uống hàng ngày như là cá hồi, cá biển, cam, sữa tươi, ngũ cốc, trứng, pho mát, sữa chua...đặc biệt, các mẹ có thể dùng loại sữa chua, sữa tăng cường bổ sung canxi, vitamin D để hấp thụ được vitamin D trong thực phẩm nhiều và tốt hơn.

Ngoài ra thì bổ sung vitamin D tổng hợp theo chỉ dẫn và liệu lượng từ bác sĩ nữa.

Một lưu ý mà các mẹ nên chú ý là vitamin D nếu do cơ thể tự tổng hợp thì là được tổng hợp trực tiếp ở da khi dưới nắng mặt trời. Mà việc tiếp xúc với tia cực tìm của mặt trời sẽ ảnh hưởng đến các sắc tố da không tốt cho phụ nữ đang mang thai, nhất là khi không có sự bảo vệ của kem chống nắng và quần áo dày. Vì vậy, các bác sĩ đều khuyên các mẹ bầu tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời và bổ sung vitamin D thông qua thức ăn hoặc là từ các chất bổ sung.

Các yếu tố có thể khiến mẹ bầu có nguy cơ bị thiếu vitamin D bao gồm:

Béo phì: Đơn giản là vì vitamin D là một loại dễ hòa tan trong chất béo, nên với những ai bị béo phì thì việc tổng hợp vitamin D cũng như hấp thụ vitamin D cũng giảm hẳn hiệu quả đi.

Da tối màu: Những người có làn da tối màu thì có khá nhiều melanin, hoạt động như một chất chống nắng tự nhiên của cơ thể nên làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D dưới da.

Ảnh hưởng của thuốc: Một số loại thuốc như steroid, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm cholesterol và một số thuốc lợi tiểu làm giảm khả năng hấp thu vitamin D ở ruột.

Một số rối loạn như bệnh Celiac hay bệnh Crohn đều liên quan đến khả năng hấp thụ chất béo và vitamin D trong chế độ ăn uống.

Các biện pháp chồng còi xương cho bé mà mẹ có thể áp dụng

Để đảm bảo đủ vitamin D cũng như canxi cho trẻ thì các mẹ sau khi cai bú sữa mẹ thì phải cho bé uống sữa tươi 300-400ml hàng ngày để bổ sung kịp thời lượng thiếu hụt sau khi cắt sữa mẹ.

Bổ sung trong thực đơn hàng ngày của bé những thực phẩm giàu canxi và vitamin D.

Cho trẻ tắm nắng sớm hàng ngày từ 10-15 phút để cơ thể tự tổng hợp vitamin D.

Cho trẻ uống vitamin D bổ sung hàng ngày, đặc biệt với những trẻ sinh non.

Nếu bạn lo lắng về vấn đề thiếu hụt vitamin dẫn đến còi xương cho bé sau này khi đang mang thai hãy hỏi bác sĩ trực tiếp để có các cuộc kiểm tra chính xác nhất. Nếu cần bổ sung hãy tìm loại vitamin D3, hoặc cholecalciferol, đây là dạng có hiệu quả nhất, cơ thể hấp thu được tốt nhất đấy. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và các bé phát triển tốt nhé.