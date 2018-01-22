Mang thai và sinh em bé luôn là niềm hạnh phúc của nhiều gia đình, mọi thứ bố mẹ muốn dành cho các bé luôn là những điều tốt nhất. Và khi năm mới 2018 Mậu Tuất đang đến rất gần thì câu hỏi sinh con năm 2018 tháng nào tốt chắc chắc được nhiều gia đình coi trọng và quan tâm. Lựa chọn, xem xét trước ngày đẹp, tháng đẹp, hy vọng những điều may mắn, bình an sẽ đến với các bé là hoàn toàn chính đáng và dễ hiểu. Mời các gia đình cùng tham khảo những thông tin dưới đây để có câu trả lời hay, chi tiết và đầy đủ nhất cho câu hỏi Sinh con năm 2018 tháng nào tốt nhé.

Nếu các bé được sinh từ ngày 01/01/2018 - đến ngày 15/02/2018 thì là tuổi Đinh Dậu - Tức năm con gà. Mời bố mẹ tham khảo ở bài viết này để có thông tin chi tiết nhất.

Nếu các bé sinh từ ngày 16/02/2018 đến ngày 04/02/2019 thì đều là trong năm âm lịch Mậu Tuất - Tức năm con chó, đều thuộc ngũ hành Mộc - Mệnh Bình Địa Mộc. Cụ thể:

Con trai sinh năm Mậu Tuất 2018 thì thuộc Cung Ly Hỏa, Đông Tứ mệnh.

Con gái sinh năm 2018 Mậu Tuất thuộc Càn Kim, Tây Tứ mệnh.



Chọn tháng sinh con năm 2018 Mậu Tuất đẹp nhất. Ảnh: Internet

Nhìn chung tổng quan tử vi cuộc đời người tuổi Mậu Tuất mệnh Bình Địa Mộc:

Về tính cách thì họ là người tự lập, trượng nghĩa, hết lòng giúp đỡ người khác, rất thẳng thắn và trung thực, hơn nữa đa phần đều thông minh, lanh lợi nên đều sẽ có cuộc sống đầy đủ, ấm no. Tuy nhiên, có một điểm trong tính cách là họ khá cẩn trọng và hay đánh giá đầu tiên mọi việc qua quan sát, và rất khó thay đổi ấn tượng về một người. Tất nhiên, điều này sẽ giúp họ tránh bị lừa tuy nhưng cũng dễ bị bỏ lỡ mất cơ hội.

Về công danh, sự nghiệp: Thì từ tính cách tự lập, làm việc chắc chắn nên sự nghiệp người tuổi Tuất cũng khá ổn định, ít có biến cố xảy ra. Đặc biệt là họ lại phát từ hậu vận về sau, về cuối đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Suốt con đường gây dựng công danh, sự nghiệp thì đều gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ giúp đỡ vượt qua các khó khăn. Từ năm 31 tuổi trở đi sự nghiệp chắc chắn, đi vào nề nếp hoạt động rõ ràng.

Về tình duyên: Tùy vào tháng sinh Âm lịch mà đường tình duyên của tuổi Mậu Tuất chia làm ba giai đoạn như sau:

Sinh tháng 5, 7 và 11 (Âm lịch): Vì sự mềm yếu, cả tin mà những người tuổi Mậu Tuất sinh tháng 5, 7, 11 dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Họ phải trải qua vài lần thay đổi tình duyên mới tìm được bạn đời phù hợp với mình.

Sinh tháng 1, 3, 4, 6 và 12 (Âm lịch): Để có cuộc sống hôn nhân hòa hợp, vững bền hơn thì những người Mậu Tuất sinh tháng này cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe, chia sẻ với đối phương và dành nhiều thời gian quan tâm gia đình hơn.

Sinh tháng 2, 9 và 10 (Âm lịch): Những người tuổi Mậu Tuất sinh vào tháng này thường có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, một lòng chung thủy, cùng nhau vun vén tình cảm gia đình.

Tháng nào sinh con năm 2018 Mậu Tuất là tốt nhất?



Sinh con năm 2018 Mậu Tuất thời điểm nào? Ảnh: Internet

Xin gửi tới bố mẹ cùng gia đình bảng thể hiện mùa sinh tốt nhất mệnh Mộc năm Mậu Tuất như sau:

BẢN MỆNH Vượng Tướng Hưu Tù Tử Kim Thu Tứ Quý Đông Xuân Hạ Mộc Xuân Đông Hạ Tứ Quý Thu Thuỷ Đông Thu Xuân Hạ Tứ Quý Hoả Hạ Xuân Tứ Quý Thu Đông Thổ Tứ Quý Hạ Thu Đông Xuân

Chú thích: Các tháng và mùa trong bảng đều tính theo lịch âm. Cụ thể:

Tứ Quý là các tháng 3, 6, 9, 12.

Mùa Xuân: Từ tháng 1 đến tháng 3;

Mùa Hạ: Từ tháng 4 đến tháng 6;

Mùa Thu: Từ tháng 7 đến tháng 9;

Mùa Đông: Từ tháng 10 đến tháng 12;

Theo bảng trên, nếu các bé sinh năm Mậu Tuất vào hai mùa Xuân và Đông là được mùa sinh, bản mệnh được thêm Vượng và Tướng hỗ trợ. Nếu sinh vào mùa Hạ và Thu hay vào các tháng Tứ Quý là lỗi. Trong đó vào mùa Thu gặp phải Tử là xấu nhất, nếu được thì nên tránh. Do đó, sinh con năm 2018 Mậu Tuất các tháng 1, 2, 3, 10, 11, 12 sẽ là các tháng tổt.

Giờ sinh 2018 tốt nhất trong năm Mậu Tuất

Ngoài tháng sinh, giờ sinh cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với vận mệnh con người, là một trong tứ trụ quyết định đến cuộc đời các bé. Và trong năm Mậu Tuất thì có 3 giờ sinh đẹp nhất đó là: Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Hợi (21h - 23h) mà bố mẹ có thể cân nhắc, xem xét nhé.

Nhìn chung, tất cả những thông tin trên đều là để bố mẹ cùng gia đình tham khảo còn con cái là lộc trời cho, nếu được vào những thứ tốt thì bố mẹ càng vui còn không thì các bé mãi là cục vàng, cục bạc, bé cưng yêu quý của các gia đình. Chúc các gia đình đang mong có tin vui thì đều sẽ chào đón thiên thần khỏe mạnh vào năm 2018 Mậu Tuất này nhé.