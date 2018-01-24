Bật mí cách trị ốm nghén khi mang thai cho bà bầu tại nhà an toàn

Trên thực tế có đến 75% các chị em gặp phải tình trạng ốm nghén trong thai kỳ. Nó biểu hiện rõ ràng nhất với tình trạng buồn nôn và nôn mửa cả ngày ở các chị em, thường diễn ra nặng hơn vào buổi sáng và dịu đi sau đó.

Mang thai là một hành trình tuyệt vời nhưng trong hành trình tuyệt vời ấy vẫn có những điều không vui như việc bị ốm nghén khiến nhiều mẹ không ăn uống, mệt mỏi và xuống tinh thần. Vậy có cách nào để khắc phục tình trạng này không? Tất nhiên là có rồi, đừng bỏ qua các cách trị ốm nghén khi mang thai cho bà bầu tại nhà an toàn được giới thiệu giới đây để có một thai kỳ khỏe mạnh cho cả hai mẹ con nhé.

Ốm nghén thường xuất hiện vào tuần thứ 6 của thai kỳ, có mẹ bị ốm nghén sớm thì có thể từ tuần thứ 4, và diễn ra đến tuần thứ 14 thì sẽ chấm dứt, tuy nhiên cũng có nhiều mẹ bị đến tận tháng thứ 6 thai kỳ, thậm chí là trong suốt thời kỳ mang thai. Tuy ốm nghén không gây hại gì nhưng đôi khi chỉ một cơn buồn nôn nhẹ cũng khiến các chị em vô cùng mệt mỏi, và thật không may nó sẽ diễn ra trong cả ngày và kéo dài suốt mấy tuần lễ, rất dễ khiến các mẹ mệt mỏi, ăn uống không ngon, thậm chí là suy nhược. Thế nên để phòng và chuẩn bị trước, các mẹ hãy làm theo các cách trị ốm nghén khi mang thai đơn giản dưới đây nhé, tình trạng sẽ được cải thiện hơn nhiều đấy.



Nghỉ ngơi đầy đủ, thả lỏng tinh thần để giảm ốm nghén khi mang thai. Ảnh: Internet

Các chị em có bao giờ thức dậy buổi sáng vừa nghĩ về các công việc phải làm trên công ty, cơ quan lại kết hợp thêm với cảm giác buồn nôn ốm nghén không? Đoán chắc là có đấy. Tình trạng nghĩ nhiều về công việc mệt mỏi sẽ khiến mẹ cạn kiệt tinh thần ngay cả khi mới bắt đầu buổi sáng đấy nhé. Cơ thể mẹ đang phải làm thêm giờ để em bé được phát triển tốt nhất nên hãy tự yêu bản thân, cho bản thân được thả lỏng và thoải mái nhất đừng để áp lực công việc đè nặng trên vai và tinh thần nhé.

Mang theo bên mình một quả chanh, cam, hay bất cứ mùi hương gì dễ chịu với bạn

Khi bạn đang mang thai, dưới ảnh hưởng của hóc môn estrogen, các mẹ sẽ cực kỳ nhạy cảm với mùi, mà bệnh ốm nghén thì lại liên quan chật chẽ đến mùi, tăng cảm giác buồn nôn nên nhiều lần. Từ mùi xe rác, mùi nước hoa đồng nghiệp, mùi đồ ăn,.. đều sẽ khiến bạn khó chịu và buồn nôn vô cùng. Nếu không thể mở cửa sổ cho thoáng mùi thì luôn mang bên mình vỏ chanh, cam, hay túi mùi hương dễ chịu, thư giãn nhất bản thân để có thể sử dụng ngay khi cần thiết để át đi các mùi mà bạn không muốn ngửi nhé.

Ăn nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít một

Ăn các bữa nhỏ và đồ ăn nhẹ thường xuyên trong ngày để dạ dày không bị rỗng hay đau bụng vì những cơn buồn nôn hành hạ. Lựa chọn những thực phẩm có hàm lượng protein cao và carbohydrate sẽ mang lại nhiều năng lượng cho mẹ hơn. Và hãy nhớ, dù ăn gì thì cũng ăn chậm rãi nhé.

Chuẩn bị đồ ăn vặt xung quanh bản thân



Chuẩn bị đồ ăn vặt như bánh quy, bánh mỳ, snack để giảm các cơn buồn nôn. Ảnh: Internet

Hãy chuẩn bị những đồ ăn vặt nhẹ như bánh quy, snack,..quanh bạn. Khi bạn thức dậy, việc đầu tiên có thể làm là nhấm nháp đơn giản và nghỉ ngơi 20-30 phút trước khi thức dậy hẳn. Thậm chí với nhiều mẹ, những đồ ăn vặt này cũng giúp các mẹ giảm hẳn cơn buồn nôn khi thức dậy giữa đêm.

Chia sẻ những nhân tố tác nhân khiến bạn nặng thêm ốm nghén với mọi người thân xung quanh

Cơ thể bạn đang có nhiều xáo trộn, ngay cả tinh thần và cảm xúc của bạn cũng vậy, nhất là khi ốm nghén thế nên đừng ngại nói với đồng nghiệp và người thân về mùi hương làm bạn dị ứng, mùi pizza khiến bạn nhạy cảm hay một món ăn nào bạn không thích do chồng nấu để mọi người có thể hiểu và giảm bớt những nguồn gây khó chịu, buồn nôn, nặng thêm tình trạng ốm nghén của bạn nhé.

Theo dõi "lịch trình" buồn nôn

Theo dõi và để ý, có thể bạn sẽ nhận ra rằng, bản thân luôn buồn nôn vào buổi sáng hay 5h chiều, khi mà hàng xóm đang nấu ăn hay lúc đồng nghiệp ăn bữa ăn nhẹ không? Cơn buồn nôn có thể đến bất ngờ rồi đi, nhưng cũng có thể là do một nguyên nhân cụ thể gây ra đấy nhé. Biết được vì sao thì bản thân sẽ có điều chỉnh và thay đổi thích hợp giúp giảm hẳn tình trạng ốm nghén khi mang thai.

Bỏ túi cách trị ốm nghén khi mang thai với gừng

Gừng từ lâu đã được biết đến thực phẩm giúp làm dịu dạ dày, có thể ngăn chặn nhanh chóng những cơn buồn nôn đến bất chợt. Các chị em hãy thử nhâm nhi nước gừng ấm, trà gừng hay đơn giản là vài viên kẹo gừng thôi cũng giúp dễ chịu hơn nhiều phải không nào?

Không tập trung sử dụng máy tính quá nhiều

Không phải chỉ là các tia bức xạ máy tính không tốt cho mẹ và bé mà còn là vì ánh sáng nhấp nháy của màn hình máy tính có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn hơn đấy. Để giảm ốm nghén tác động do ánh sáng máy tính thì các chị em nên vừa giảm độ sáng màn hình cũng như lựa chọn phông chữ đậm và lớn hơn, đổi hình nền sang màu xanh sẽ giúp dịu và giảm căng thẳng cho mắt. Nhớ khi sử dụng máy tính thì cứ 1 tiếng lại nhắm mắt thư giãn hoặc làm gì để

Khiến bản thân quên đi những cơn ốm nghén



Đọc sách, nghe nhạc,... giúp bản thân quên đi những cơn ốm nghén. Ảnh: Internet

Buồn nôn không dễ bỏ qua, nhưng hãy tìm ra thứ gì đó - bất cứ điều gì - để tránh khỏi suy nghĩ về những cơn buồn nôn đang thường trực, giúp bạn quên nó được một lúc. Hãy đọc sách, chơi ván Sudoku, hoặc đi bộ một quãng ngắn đều có tác dụng nhất định và nhiều chị em cho rằng tập thể dục nhẹ nhàng giúp giảm ốm nghén bản thân. Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến bác sĩ về những bài tập luyện, cách tập thể dục nhé, và cũng hãy lắng nghe bản thân nữa, nếu tập thấy mệt mỏi hoặc khó chịu thì đó là lúc nên dừng lại rồi.

Cân nhắc về việc dùng thuốc

Nếu cơn ốm nghén quá vật vã với chị em, hãy cân nhắc đến việc dùng thuốc. Theo ý kiến của các bác sĩ thì một sự kết hợp giữa vitamin B6 và thuốc an thần sẽ giúp giảm cơn ốm nghén của nhiều người, hoặc đơn thuốc có sự kết hợp của các chất chống axit reflux như Protonix, giảm kích thích ruột như Reglan cũng giảm bớt ốm nghén phần nào. Tất nhiên, trước khi sử dụng đều có sự tư vấn kỹ càng của bác sĩ nhé các chị em, nếu bác sĩ xác nhận sẽ không gây tổn hại cho em bé thì bạn nên dùng, vì việc ốm nghén nhiều dẫn đến tình trạng ốm nghén, mất nước, thiếu dinh dưỡng cũng như tinh thần mẹ uể oải, mệt mỏi đều không tốt cho sự phát triển của em bé.

Nằm xuống và nghỉ ngơi

Đôi khi giải pháp tốt nhất lại là cách đơn giản nhất. Mỗi khi bị ốm nghén giày vò, hãy thử nằm xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, và nghỉ ngơi. Nhiều bác sĩ và bà mẹ đã nói rằng giấc ngủ là một cách tuyệt vời để thoát khỏi những cơn ốm nghén, buồn nôn vào buổi sáng đấy nhé.

Chúc các chị em vượt qua cơn ốm nghén khi mang thai thật nhanh chóng và suôn sẻ, có một thai kỳ thật khỏe mạnh và chào đón thiên thần bụ bẫm, đáng yêu, mang niềm vui cho bản thân, gia đình thật nhiều nhé.