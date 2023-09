Rất nhiều chị em mừng hụt khi sử dụng que thử thai thấy kết quả là hai vạch nhưng đi khám thai lại không có hoặc lo lắng có thai ngoài ý muốn. Kết quả sai lệch này là do:

- Thử thai quá sớm: Thông thường que thử thai nhanh sẽ giúp xác định chị em có thai không trong vòng 5 - 7 ngày sau khi quan hệ không sử dụng biện pháp phòng tránh. Nếu chị em thử quá sớm có thể thấy hiện tượng que thử thai 2 vạch 1 vạch mờ, không có được kết quả chính xác.

Thử thai sớm quá cũng dễ dẫn đến kết quả không chính xác. Ảnh internet

- Que thử thai hỏng, quá hạn sử dụng, chất lượng kém: Cũng giống như các sản phẩm khác, que thử thai cũng có loại cao cấp, loại kém chất lượng, có thời hạn sử dụng. Vì thế khi sử dụng các loại que thử thai không đảm bảo chất lượng hoặc quá hạn sẽ dẫn đến sai lệch kết quả là điều đương nhiên.

- Nhiễm bệnh vùng kín: Nếu chị em bị các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm, nấm ngứa… cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến độ chính xác của que thử thai bị ảnh hưởng.

- Nước tiểu không tinh khiết: Khi nước tiểu lẫn những tạp chất như máu, mủ cặn sẽ làm ảnh hưởng đến nồng độ hormone hCG có trong nước tiểu làm thay đổi kết quả của que thử thai. Vì thế rất nhiều trường hợp thử que thử thai 1 vạch nhưng vẫn có thai.

- Do một số loại thuốc: Một số loại thuốc như: lợi tiểu, an thần, kháng co giật... có thể khiến nồng độ hormone trong cơ thể thay đổi hoặc dùng que thử thai trước kỳ kinh khiến cho kết quả thử thai không chính xác.

Kết quả thử thai không chính xác do đang dùng một số loại thuốc. Ảnh internet

Do đó, muốn có kết quả đúng các chị em cần biết cách sử dụng que thử thai đúng cách. Cần kiểm que thử xem có còn hạn sử dụng hay không, có dấu hiệu bị bóc tách hay nứt gãy hay không. Nếu que thử thai đảm bảo chất lượng rồi thì hãy tiến hành thử thai vào sáng sớm, lúc này hormone hCG trong cơ thể người phụ nữ là nhiều nhất. Trước khi thử thai không nên uống quá nhiều nước bởi sẽ khiến nồng độ hormone trong cơ thể bị pha loãng khiến kết quả không chính xác.

Lưu ý: Khi đã trễ kinh khoảng một tuần thì trước khi sử dụng que thử thai các chị em nên lưu ý tình trạng sức khỏe của mình. Trong quá trình sử dụng, hãy cẩn trọng, khéo léo thực hiện đúng quy trình để có kết quả chính xác nhất.