Cách đặt tên cho con theo vần gắn liền với tính cách và số mệnh của bé

Tên của con không chỉ theo suốt cuộc đời mà còn là sự gửi gắm những mong ước của cha mẹ. Do vậy, nhiều người thường áp dụng cách đặt tên cho con theo vần để có thể phản ánh lên được một phần nào đó tính cách và số mệnh của bé.
- Chuyên gia mách nước cách đặt tên con theo phong thủy giúp cha mẹ làm ăn ngày càng phát đạt
- Đặt tên con theo phong thủy để bé luôn khỏe mạnh, bình an
Đặt tên cho bé gái hoặc bé trai theo ý muốn của ông bà, bố mẹ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tóm lại là ai cũng muốn đặt tên cho con thật hay và ý nghĩa. Vì thế, bài viết này sẽ tổng hợp các đẹp nhất cho bé theo vần từ A-Z để gia đình bạn dễ lựa chọn nhé!
Cách đặt tên cho con theo vần A
Tên bắt đầu bằng chữ cái A thường gắn liền với sự thông tuệ, sắc đẹp và sự nhẹ nhàng trong tính cách. Đồng thời vần A luôn là người đầu tiên trong lớp học, thể hiện là người thông minh đi tiên phong.
Tên con trai vần A
Tên con gái vần A
|Bảo An
Bình An
Ðăng An
Duy An
Khánh An
Nam An
Phước An
Thành An
Thế An
Thiên An
Trường An
Việt An
Xuân An
Công Ân
Ðức Ân
Gia Ân
Hoàng Ân
Minh Ân
Phú Ân
Thành Ân
Thiên Ân
|Thiện Ân
Vĩnh Ân
Ngọc Ẩn
Chí Anh
Ðức Anh
Dương Anh
Gia Anh
Hùng Anh
Huy Anh
Minh Anh
Quang Anh
Quốc Anh
Thế Anh
Thiếu Anh
Thuận Anh
Trung Anh
Tuấn Anh
Tùng Anh
Tường Anh
Việt Anh
Vũ Anh
|Diệu Ái
Khả Ái
Ngọc Ái
Hoài An
Huệ An
Minh An
Phương An
Thanh An
Hải Ân
Huệ Ân
Bảo Anh
Diệp Anh
Diệu Anh
Hải Anh
Hồng Anh
Huyền Anh
Kiều Anh
Kim Anh
Lan Anh
Mai Anh
Minh Anh
|Mỹ Anh
Ngọc Anh
Nguyệt Anh
Như Anh
Phương Anh
Quế Anh
Quỳnh Anh
Thục Anh
Thúy Anh
Thùy Anh
Trâm Anh
Trang Anh
Tú Anh
Tuyết Anh
Vân Anh
Yến Anh
Kim Ánh
Ngọc Ánh
Nguyệt Ánh
Nhật Ánh
Cách đặt tên cho con theo vần B và C
Những cái tên bắt đầu bằng vần B và C đều gợi đến những điều an lành và sự yêu kiều, thanh thoát của con người.
Tên con trai vần B và C
Tên con gái vần B và C
Hồ Bắc
Hoài Bắc
Gia Bạch
Công Bằng
Ðức Bằng
Hải Bằng
Yên Bằng
Chí Bảo
Ðức Bảo
Duy Bảo
Gia Bảo
Hữu Bảo
Nguyên Bảo
Quốc Bảo
Thiệu Bảo
Tiểu Bảo
Ðức Bình
Gia Bình
Hải Bình
Hòa Bình
Hữu Bình
Khánh Bình
Kiên Bình
Kiến Bình
Phú Bình
Quốc Bình
Tân Bình
Tất Bình
Thái Bình
Thế Bình
Xuân Bình
Yên Bình
Quang Bửu
Thiên Bửu
Khải Ca
Gia Cần
Duy Cẩn
Gia Cẩn
Hữu Canh
Gia Cảnh
Hữu Cảnh
Minh Cảnh
Ngọc Cảnh
Đình Chiến
Mạnh Chiến
Minh Chiến
Hữu Chiến
Huy Chiểu
Trường Chinh
Ðức Chính
Trọng Chính
Trung Chính
Việt Chính
Ðình Chương
Tuấn Chương
Minh Chuyên
An Cơ
Chí Công
Thành Công
Xuân Cung
Hữu Cương
Mạnh Cương
Duy Cương
Việt Cương
Bá Cường
Ðức Cường
Ðình Cường
Duy Cường
Hùng Cường
Hữu Cường
Kiên Cường
Mạnh Cường
Ngọc Cường
Phi Cường
Phúc Cường
Thịnh Cường
Việt Cường
Đức Cao
Xuân Cao
Bảo Chấn
Bảo Châu
Hữu Châu
Phong Châu
Thành Châu
Tuấn Châu
Tùng Châu
Băng Băng
Lệ Băng
Tuyết Băng
Như Bảo
Gia Bảo
Xuân Bảo
Ngọc Bích
An Bình
Thái Bình
Sơn Ca
Ngọc Cầm
Nguyệt Cầm
Thi Cầm
Bảo Châu
Bích Châu
Diễm Châu
Hải Châu
Hoàn Châu
Hồng Châu
Linh Châu
Loan Châu
Ly Châu
Mai Châu
Minh Châu
Trân Châu
Diệp Chi
Diễm Chi
Hạnh Chi
Khánh Chi
Kim Chi
Lan Chi
Lệ Chi
Linh Chi
Mai Chi
Phương Chi
Quế Chi
Quỳnh Chi
Bích Chiêu
Hoàng Cúc
Kim Cương
Cách đặt tên con theo vần D và Đ
Tên vần D và Đ đều là những cái tên hay. Với con gái thể hiện sự nhu mì, đoan trang và hiền thục. Với con trai thể hiện sự dũng cảm và thành đạt, thông minh và vững chắc, tài đức luôn vẹn toàn.
Tên con trai theo vần D và Đ
Tên con gái theo vần D và Đ
Ngọc Đại
Quốc Ðại
Minh Dân
Thế Dân
Minh Ðan
Nguyên Ðan
Sỹ Ðan
Hải Ðăng
Hồng Ðăng
Minh Danh
Ngọc Danh
Quang Danh
Thành Danh
Hưng Ðạo
Thanh Ðạo
Bình Ðạt
Ðăng Ðạt
Hữu Ðạt
Minh Ðạt
Quang Ðạt
Quảng Ðạt
Thành Ðạt
Ðắc Di
Phúc Ðiền
Quốc Ðiền
Phi Ðiệp
Ðình Diệu
Vinh Diệu
Mạnh Ðình
Bảo Ðịnh
Hữu Ðịnh
Ngọc Ðoàn
Thanh Ðoàn
Thành Doanh
Thế Doanh
Ðình Ðôn
Quang Đông
Từ Ðông
Viễn Ðông
Lâm Ðông
Bách Du
Thụy Du
Hồng Đức
Anh Ðức
Gia Ðức
Kiến Ðức
Minh Ðức
Quang Ðức
Tài Ðức
Thái Ðức
Thiên Ðức
Thiện Ðức
Tiến Ðức
Trung Ðức
Tuấn Ðức
Hoàng Duệ
Anh Dũng
Chí Dũng
Hoàng Dũng
Hùng Dũng
Lâm Dũng
Mạnh Dũng
Minh Dũng
Nghĩa Dũng
Ngọc Dũng
Nhật Dũng
Quang Dũng
Tấn Dũng
Thế Dũng
Thiện Dũng
Tiến Dũng
Trí Dũng
Trọng Dũng
Trung Dũng
Tuấn Dũng
Việt Dũng
Hiếu Dụng
Ðại Dương
Ðình Dương
Ðông Dương
Hải Dương
Nam Dương
Quang Dương
Thái Dương
Việt Dương
Anh Duy
Bảo Duy
Ðức Duy
Khắc Duy
Khánh Duy
Nhật Duy
Phúc Duy
Thái Duy
Trọng Duy
Việt Duy
Thế Duyệt
Trang Ðài
Tâm Đan
Thanh Đan
Linh Ðan
Quỳnh Dao
Anh Ðào
Bích Ðào
Hồng Ðào
Ngọc Ðào
Thục Ðào
Trúc Ðào
An Di
Thiên Di
Hồng Diễm
Kiều Diễm
Phương Diễm
Thúy Diễm
Bích Diệp
Hồng Diệp
Ngọc Diệp
Bích Ðiệp
Hồng Ðiệp
Mộng Ðiệp
Ngọc Ðiệp
Huyền Diệu
Tâm Ðoan
Thục Ðoan
Hạnh Dung
Kiều Dung
Kim Dung
Mỹ Dung
Nghi Dung
Ngọc Dung
Phương Dung
Quỳnh Dung
Thùy Dung
Ánh Dương
Chiêu Dương
Thùy Dương
Hải Ðường
Bích Duyên
Kỳ Duyên
Linh Duyên
Minh Duyên
Mỹ Duyên
Thu Duyên
Cách đặt tên hay cho con theo vần G
Cách đặt tên hay cho con theo vần G có nghĩa bố mẹ hy vọng con sẽ thành tài, luôn giỏi giang, có sự kiên định vững vàng.
Tên con trai theo vần G
Tên con gái theo vần G
Vương Gia
Bảo Giang
Chí Giang
Công Giang
Ðức Giang
Hải Giang
Hòa Giang
Hoàng Giang
Hồng Giang
Khánh Giang
Long Giang
Minh Giang
Thiện Giang
Trường Giang
Nguyên Giáp
Hà Giang
Hoài Giang
Hương Giang
Kiều Giang
Linh Giang
Phương Giang
Quỳnh Giang
Thanh Giang
Thiên Giang
Thu Giang
Thùy Giang
Hồng Giang
Trà Giang
Khánh Giao
Quỳnh Giao
Cách đặt tên hay cho con theo vần H
Con tên vần H có ý nghĩ là bé có sức mạnh, sự can đảm, con thông minh khôn lớn, gặp thuận lợi trong đường đời.
Tên hay cho con trai theo vần H
Tên hay cho con gái theo vần H
Hiệp Hà
Huy Hà
Mạnh Hà
Quang Hà
Sơn Hà
Trọng Hà
Công Hải
Ðông Hải
Ðức Hải
Duy Hải
Hoàng Hải
Khánh Hải
Minh Hải
Nam Hải
Ngọc Hải
Phi Hải
Phú Hải
Quang Hải
Quốc Hải
Sơn Hải
Thanh Hải
Trung Hải
Tuấn Hải
Việt Hải
Vĩnh Hải
Xuân Hãn
Ðại Hành
Hữu Hạnh
Nguyên Hạnh
Quốc Hạnh
Công Hào
Hiệp Hào
Minh Hào
Thanh Hào
Trí Hào
Ðình Hảo
Công Hậu
Thanh Hậu
Duy Hiền
Quốc Hiền
Tạ Hiền
Bảo Hiển
Ngọc Hiển
Quốc Hiển
Gia Hiệp
Hòa Hiệp
Hoàng Hiệp
Hữu Hiệp
Phú Hiệp
Tiến Hiệp
Quốc Hiệp
Chí Hiếu
Công Hiếu
Duy Hiếu
Minh Hiếu
Tất Hiếu
Trọng Hiếu
Trung Hiếu
Xuân Hiếu
Bảo Hòa
Ðạt Hòa
Ðức Hòa
Gia Hòa
Hiệp Hòa
Khải Hòa
Minh Hòa
Nghĩa Hòa
Nhật Hòa
Phúc Hòa
Quang Hòa
Quốc Hòa
Tất Hòa
Thái Hòa
Xuân Hòa
Quốc Hoài
Công Hoán
Quốc Hoàn
Khánh Hoàn
Anh Hoàng
Bảo Hoàng
Duy Hoàng
Gia Hoàng
Hữu Hoàng
Huy Hoàng
Khánh Hoàng
Minh Hoàng
Phi Hoàng
Quốc Hoàng
Sỹ Hoàng
Tuấn Hoàng
Việt Hoàng
Tiến Hoạt
Khánh Hội
Nhật Hồng
Việt Hồng
Ðình Hợp
Hòa Hợp
Gia Huấn
Minh Huấn
Chấn Hùng
Duy Hùng
Gia Hùng
Hữu Hùng
Mạnh Hùng
Minh Hùng
Nhật Hùng
Phi Hùng
Phú Hùng
Quang Hùng
Quốc Hùng
Thế Hùng
Trí Hùng
Trọng Hùng
Tuấn Hùng
Việt Hùng
Chấn Hưng
Gia Hưng
Minh Hưng
Nam Hưng
Phú Hưng
Phúc Hưng
Quang Hưng
Quốc Hưng
Thiên Hưng
Vĩnh Hưng
Chính Hữu
Quang Hữu
Trí Hữu
Bảo Huy
Ðức Huy
Gia Huy
Khánh Huy
Minh Huy
Ngọc Huy
Nhật Huy
Quang Huy
Quốc Huy
Thanh Huy
Việt Huy
Xuân Huy
Bảo Huỳnh
Bảo Hà
Bích Hà
Hoàng Hà
Hồng Hà
Khánh Hà
Lam Hà
Linh Hà
Mai Hà
Minh Hà
Ngân Hà
Ngọc Hà
Nguyệt Hà
Nhật Hà
Quỳnh Hà
Thái Hà
Thanh Hà
Thu Hà
Thúy Hà
Vân Hà
Việt Hà
An Hạ
Mai Hạ
Ngọc Hạ
Nhật Hạ
Bích Hải
Bảo Hân
Gia Hân
Ngọc Hân
Tuyết Hân
Bích Hằng
Diễm Hằng
Diệu Hằng
Minh Hằng
Thanh Hằng
Thu Hằng
Thúy Hằng
Bích Hạnh
Cẩm Hạnh
Diễm Hạnh
Hiếu Hạnh
Hồng Hạnh
Kiều Hạnh
Minh Hạnh
Mỹ Hạnh
Phương Hạnh
Thúy Hạnh
Bích Hảo
Thanh Hảo
Bích Hậu
Thu Hậu
Bích Hiền
Diệu Hiền
Mai Hiền
Minh Hiền
Ngọc Hiền
Phương Hiền
Tâm Hiền
Thanh Hiền
Thu Hiền
Thúy Hiền
Xuân Hiền
Ánh Hoa
Bạch Hoa
Diệu Hoa
Hồng Hoa
Kiều Hoa
Kim Hoa
Lệ Hoa
Liên Hoa
Mộng Hoa
Ngọc Hoa
Như Hoa
Phương Hoa
Quỳnh Hoa
Thanh Hoa
Tuyết Hoa
Xuân Hoa
Kim Hòa
Thu Hoài
Ngọc Hoan
Mỹ Hoàn
Ngọc Hoàn
Ái Hồng
Ánh Hồng
Bích Hồng
Diệu Hồng
Minh Hồng
Nguyên Hồng
Nguyệt Hồng
Nhã Hồng
Như Hồng
Thái Hồng
Thanh Hồng
Thảo Hồng
Thu Hồng
Tuyết Hồng
Vũ Hồng
Yến Hồng
Bích Hợp
Bảo Huệ
Bích Huệ
Minh Huệ
Mỹ Huệ
Ngọc Huệ
Thu Huệ
Anh Hương
Dạ Hương
Diễm Hương
Diệu Hương
Ðinh Hương
Hoài Hương
Huệ Hương
Kim Hương
Lan Hương
Liên Hương
Mai Hương
Minh Hương
Mộng Hương
Nhã Hương
Quỳnh Hương
Thanh Hương
Thảo Hương
Thiên Hương
Thúy Hương
Thu Hương
Tuyết Hương
Vân Hương
Việt Hương
Xuân Hương
Cẩm Hường
Thu Hường
Thanh Hường
Thúy Hường
Diệu Huyền
Khánh Huyền
Lệ Huyền
Minh Huyền
Mỹ Huyền
Ngọc Huyền
Thanh Huyền
Thu Huyền
Thúy Huyền
Cách đặt tên cho con theo vần K
Bạn thích tên con mình bắt đầu bằng vần K thì có nghĩa muốn con trai thật mạnh mẽ, chất phác còn con gái hiền dịu, nữ công gia tránh giỏi.
Tên cho con trai theo vần K
Tên cho con gái theo vần K
Huy Kha
Anh Khải
Ðức Khải
Hoàng Khải
Quang Khải
Tuấn Khải
Việt Khải
An Khang
Chí Khang
Ðức Khang
Duy Khang
Hoàng Khang
Hữu Khang
Minh Khang
Ngọc Khang
Nguyên Khang
Như Khang
Phúc Khang
Tấn Khang
Việt Khang
Hữu Khanh
Tuấn Khanh
Bảo Khánh
Ðăng Khánh
Duy Khánh
Gia Khánh
Huy Khánh
Minh Khánh
Quốc Khánh
Trọng Khánh
Chí Khiêm
Ðức Khiêm
Duy Khiêm
Gia Khiêm
Huy Khiêm
Thành Khiêm
Thiện Khiêm
Anh Khoa
Ðăng Khoa
Việt Khoa
Xuân Khoa
Anh Khôi
Hoàng Khôi
Hữu Khôi
Minh Khôi
Ngọc Khôi
Nguyên Khôi
Việt Khôi
Đăng Khương
Ngọc Khương
Nhật Khương
Chí Kiên
Ðức Kiên
Gia Kiên
Trọng Kiên
Trung Kiên
Xuân Kiên
Gia Kiệt
Liên Kiệt
Minh Kiệt
Thường Kiệt
Tuấn Kiệt
Trọng Kim
Bá Kỳ
Cao Kỳ
Minh Kỳ
Trường Kỳ
Minh Khai
Ái Khanh
Ðan Khanh
Gia Khanh
Hiếu Khanh
Hồng Khanh
Kiều Khanh
Lệ Khanh
Mai Khanh
Ngọc Khanh
Nhã Khanh
Phi Khanh
Thụy Khanh
Uyển Khanh
Vân Khanh
Kim Khánh
Ngọc Khánh
Thiên Khánh
Vân Khánh
Mai Khôi
Diễm Khuê
Hồng Khuê
Lan Khuê
Minh Khuê
Ngọc Khuê
Thục Khuê
Việt Khuê
Kim Khuyên
Mỹ Khuyên
Diễm Kiều
Mỹ Kiều
Thanh Kiều
Thúy Kiều
Thiên Kim
Cách đặt tên cho con theo vần O, P, Q
Cách đặt tên cho con theo vần O, P, Q thể hiện sự sang trọng quyền quý đồng thời tính cách nhẹ nhàng và trân quý.
Tên cho con trai theo vần O, P, Q
Tên cho con gái theo vần O, P, Q
Hoàng Phát
Hồng Phát
Tấn Phát
Trường Phát
Tường Phát
Ðức Phi
Khánh Phi
Nam Phi
Thanh Phi
Cao Phong
Chấn Phong
Chiêu Phong
Ðông Phong
Ðức Phong
Gia Phong
Hải Phong
Hiếu Phong
Hoài Phong
Hùng Phong
Huy Phong
Khởi Phong
Nguyên Phong
Quốc Phong
Thanh Phong
Thuận Phong
Uy Phong
Việt Phong
Ðình Phú
Ðức Phú
Kim Phú
Sỹ Phú
Thiên Phú
Ðình Phúc
Gia Phúc
Lạc Phúc
Thế Phúc
Trường Phúc
Xuân Phúc
Công Phụng
Bá Phước
Gia Phước
Hữu Phước
Tân Phước
Thiện Phước
Chế Phương
Ðông Phương
Lam Phương
Nam Phương
Quốc Phương
Thành Phương
Thế Phương
Thuận Phương
Viễn Phương
Việt Phương
Anh Quân
Bình Quân
Chiêu Quân
Ðông Quân
Hải Quân
Hoàng Quân
Long Quân
Minh Quân
Nhật Quân
Quốc Quân
Sơn Quân
Đăng Quang
Ðức Quang
Duy Quang
Hồng Quang
Huy Quang
Minh Quang
Ngọc Quang
Nhật Quang
Thanh Quang
Tùng Quang
Ðình Quảng
Ðức Quảng
Anh Quốc
Bảo Quốc
Minh Quốc
Nhật Quốc
Việt Quốc
Vinh Quốc
Hồng Quý
Minh Quý
Xuân Quý
Ðức Quyền
Lương Quyền
Sơn Quyền
Thế Quyền
Ngọc Quyết
Việt Quyết
Mạnh Quỳnh
Hoàng Oanh
Hồng Oanh
Kim Oanh
Ngọc Oanh
Thu Oanh
Thục Oanh
Thùy Oanh
Trâm Oanh
Tuyết Oanh
Yến Oanh
Thu Phong
Diễm Phúc
Hồng Phúc
Mỹ Phụng
Ngọc Phụng
Diễm Phước
Bảo Phương
Diễm Phương
Hà Phương
Hạnh Phương
Hoài Phương
Hồng Phương
Huệ Phương
Lan Phương
Liên Phương
Linh Phương
Mai Phương
Minh Phương
Mỹ Phương
Như Phương
Quế Phương
Quỳnh Phương
Thanh Phương
Thiên Phương
Thu Phương
Trúc Phương
Uyên Phương
Vân Phương
Xuân Phương
Yến Phương
Bích Phượng
Diễm Phượng
Hải Phượng
Kim Phượng
Linh Phượng
Minh Phượng
Mỹ Phượng
Thu Phượng
Thúy Phượng
Xuân Phượng
Yến Phượng
Bích Quân
Lệ Quân
Như Quân
Phương Quân
Trúc Quân
Tùng Quân
Hồng Quế
Ngọc Quế
Nguyệt Quế
Phương Quế
Bảo Quyên
Bích Quyên
Diễm Quyên
Khánh Quyên
Lệ Quyên
Mai Quyên
Ngọc Quyên
Phương Quyên
Thảo Quyên
Thục Quyên
Tố Quyên
Tú Quyên
Vân Quyên
Vi Quyên
Bảo Quỳnh
Diễm Quỳnh
Gia Quỳnh
Khánh Quỳnh
Lê Quỳnh
Mộng Quỳnh
Ngọc Quỳnh
Như Quỳnh
Phương Quỳnh
Thúy Quỳnh
Trúc Quỳnh
Tú Quỳnh
Cách đặt tên cho con theo vần T
Những người bắt đầu tên với chữ cái T có xu hướng phát triển tính cách tinh tế, cái nhìn toàn diện về mọi mặt trong cuộc sống và suy xét thiệt hơn trong mọi hành động.
Đặt tên cho con trai theo vần T
Đặt tên cho con gái theo vần T
Anh Tài
Ðức Tài
Hữu Tài
Lương Tài
Quang Tài
Tấn Tài
Tuấn Tài
Ðức Tâm
Duy Tâm
Hữu Tâm
Khải Tâm
Phúc Tâm
Thiện Tâm
Duy Tân
Hữu Tân
Minh Tân
Thái Tân
Mạnh Tấn
Nhật Tấn
Trọng Tấn
Cao Tiến
Minh Tiến
Nhật Tiến
Nhất Tiến
Quốc Tiến
Việt Tiến
Bảo Tín
Hoài Tín
Thành Tín
Bảo Toàn
Ðình Toàn
Ðức Toàn
Hữu Toàn
Kim Toàn
Minh Toàn
Thanh Toàn
Thuận Toàn
Vĩnh Toàn
Ðức Toản
Quốc Toản
Thanh Toản
Hữu Trác
Công Tráng
Ðức Trí
Dũng Trí
Hữu Trí
Minh Trí
Thiên Trí
Trọng Trí
Minh Triết
Phương Triều
Quang Triều
Vương Triều
Khắc Triệu
Minh Triệu
Quang Triệu
Vương Triệu
Tấn Trình
Ðắc Trọng
Khắc Trọng
Quang Trọng
Ngọc Trụ
Quốc Trụ
Ðình Trung
Ðức Trung
Hoài Trung
Hữu Trung
Kiên Trung
Minh Trung
Quang Trung
Quốc Trung
Thành Trung
Thanh Trung
Thế Trung
Tuấn Trung
Xuân Trung
Tấn Trương
Lâm Trường
Mạnh Trường
Quang Trường
Quốc Trường
Xuân Trường
Anh Tú
Minh Tú
Nam Tú
Quang Tú
Thanh Tú
Tuấn Tú
Hữu Từ
Anh Tuấn
Cảnh Tuấn
Công Tuấn
Ðình Tuấn
Ðức Tuấn
Huy Tuấn
Khắc Tuấn
Khải Tuấn
Mạnh Tuấn
Minh Tuấn
Ngọc Tuấn
Quang Tuấn
Quốc Tuấn
Thanh Tuấn
Ðức Tuệ
Anh Tùng
Bá Tùng
Sơn Tùng
Thạch Tùng
Thanh Tùng
An Tường
Ðức Tường
Hữu Tường
Huy Tường
Mạnh Tường
Thế Tường
Băng Tâm
Minh Tâm
Mỹ Tâm
Ngọc Tâm
Như Tâm
Phương Tâm
Thanh Tâm
Thục Tâm
Bảo Tiên
Cát Tiên
Giáng Tiên
Hà Tiên
Hạ Tiên
Hoa Tiên
Hương Tiên
Phượng Tiên
Quỳnh Tiên
Thiện Tiên
Thủy Tiên
Vân Tiên
Bạch Trà
Hương Trà
Phương Trà
Bảo Trâm
Bích Trâm
Huyền Trâm
Mỹ Trâm
Ngọc Trâm
Phương Trâm
Quỳnh Trâm
Thụy Trâm
Uyên Trâm
Yến Trâm
Hương Trầm
Bảo Trân
Huyền Trân
Ánh Trang
Bích Trang
Ðài Trang
Diễm Trang
Ðoan Trang
Hạnh Trang
Hoài Trang
Hương Trang
Huyền Trang
Khánh Trang
Kiều Trang
Kim Trang
Linh Trang
Minh Trang
Mỹ Trang
Nhã Trang
Phương Trang
Quỳnh Trang
Tâm Trang
Thanh Trang
Thảo Trang
Thiên Trang
Thu Trang
Thục Trang
Thủy Trang
Vân Trang
Xuân Trang
Yến Trang
Diễm Trinh
Kiết Trinh
Kiều Trinh
Mai Trinh
Ngọc Trinh
Phương Trinh
Thục Trinh
Thụy Trinh
Tú Trinh
Tuyết Trinh
Vân Trinh
Việt Trinh
Yến Trinh
Bảo Trúc
Hồng Trúc
Lan Trúc
Ngân Trúc
Nhã Trúc
Thanh Trúc
Khuê Trúc
Cẩm Tú
Khả Tú
Minh Tú
Ngọc Tú
Minh Tuệ
Kim Tuyến
Ðông Tuyền
Kim Tuyền
Lam Tuyền
Lâm Tuyền
Mộng Tuyền
Sơn Tuyền
Thanh Tuyền
Thiên Tuyền
Ánh Tuyết
Bạch Tuyết
Kim Tuyết
Minh Tuyết
Ngọc Tuyết
Thanh Tuyết
Cát Tường
Cách đặt tên cho con theo vần TH
Đối với bé trai, sự giàu sang phú quý, thành đạt hay thắng lợi sẽ nằm ở những vần TH, còn với bé gái là sự dịu dàng, thùy mị, nết na.
Tên cho con trai theo vần TH
Tên cho con gái theo vần TH
Minh Thạc
Bảo Thạch
Duy Thạch
Ngọc Thạch
Quang Thạch
Anh Thái
Bảo Thái
Hòa Thái
Hoàng Thái
Minh Thái
Quang Thái
Triệu Thái
Việt Thái
Xuân Thái
Chiến Thắng
Ðình Thắng
Ðức Thắng
Duy Thắng
Hữu Thắng
Mạnh Thắng
Minh Thắng
Quang Thắng
Quốc Thắng
Quyết Thắng
Toàn Thắng
Trí Thắng
Vạn Thắng
Việt Thắng
Chí Thanh
Duy Thanh
Hoài Thanh
Nam Thanh
Thiện Thanh
Việt Thanh
Bá Thành
Chí Thành
Công Thành
Ðắc Thành
Danh Thành
Ðức Thành
Duy Thành
Huy Thành
Khắc Thành
Lập Thành
Quốc Thành
Tân Thành
Tấn Thành
Thuận Thành
Triều Thành
Trung Thành
Trường Thành
Tuấn Thành
Thanh Thế
Giang Thiên
Quang Thiên
Thanh Thiên
Ân Thiện
Bá Thiện
Ðình Thiện
Gia Thiện
Hữu Thiện
Mạnh Thiện
Minh Thiện
Ngọc Thiện
Phước Thiện
Quốc Thiện
Tâm Thiện
Thành Thiện
Xuân Thiện
Bá Thịnh
Cường Thịnh
Gia Thịnh
Hồng Thịnh
Hùng Thịnh
Kim Thịnh
Nhật Thịnh
Phú Thịnh
Phúc Thịnh
Quang Thịnh
Quốc Thịnh
Cao Thọ
Ðức Thọ
Hữu Thọ
Ngọc Thọ
Vĩnh Thọ
Duy Thông
Hiếu Thông
Huy Thông
Kim Thông
Minh Thông
Nam Thông
Quảng Thông
Quốc Thông
Vạn Thông
Việt Thông
Ðại Thống
Hữu Thống
Chính Thuận
Minh Thuận
Ngọc Thuận
Quang Thuận
Thanh Thuận
Hải Thụy
Hồng Thụy
Vĩnh Thụy
Xuân Thuyết
Hồng Thắm
Ðoan Thanh
Giang Thanh
Hà Thanh
Kim Thanh
Lệ Thanh
Mai Thanh
Ngân Thanh
Nhã Thanh
Phương Thanh
Quỳnh Thanh
Thanh Thanh
Thiên Thanh
Vân Thanh
Xuân Thanh
Yến Thanh
Anh Thảo
Bích Thảo
Diễm Thảo
Hương Thảo
Kim Thảo
Mai Thảo
Minh Thảo
Nguyên Thảo
Như Thảo
Phương Thảo
Thạch Thảo
Thanh Thảo
Thiên Thảo
Thu Thảo
Xuân Thảo
Ái Thi (Thy)
Dạ Thi (Thy)
Mộng Thi (Thy)
Ngọc Thi (Thy)
Phương Thi (Thy)
Khánh Thi (Thy)
Uyên Thi (Thy)
Tuệ Thi
Hoa Thiên
Anh Thơ
Ánh Thơ
Ngọc Thơ
Quỳnh Thơ
Uyên Thơ
Bảo Thoa
Bích Thoa
Kim Thoa
Bích Thu
Hồng Thu
Hương Thu
Kiều Thu
Kim Thu
Lệ Thu
Mai Thu
Minh Thu
Mộng Thu
Quế Thu
Thanh Thu
Xuân Thu
Anh Thư
Diễm Thư
Hồng Thư
Huyền Thư
Kim Thư
Minh Thư
Thanh Thư
Thiên Thư
Hiền Thục
Hoài Thương
Huệ Thương
Lan Thương
Minh Thương
Thương Thương
Bảo Thúy
Cẩm Thúy
Diễm Thúy
Diệu Thúy
Hồng Thúy
Minh Thúy
Thanh Thúy
Vân Thúy
Phương Thùy
Bích Thủy
Hồng Thủy
Hương Thủy
Khánh Thủy
Kim Thủy
Lệ Thủy
Minh Thủy
Phương Thủy
Thanh Thủy
Thu Thủy
Xuân Thủy
Cách đặt tên cho con theo vần V, X và Y
Cách đặt tên cho con theo vần V, X và Y thể hiện sự vương giả, thành công trong địa vị xã hội.
Tên con trai theo vần V, X và Y
Tên con gái theo vần V, X và Y
Cát Uy
Gia Uy
Vũ Uy
Danh Văn
Khánh Văn
Kiến Văn
Quốc Văn
Khôi Vĩ
Triều Vĩ
Lâm Viên
Anh Việt
Dũng Việt
Hoài Việt
Hoàng Việt
Hồng Việt
Huy Việt
Khắc Việt
Nam Việt
Phụng Việt
Quốc Việt
Trọng Việt
Trung Việt
Tuấn Việt
Vương Việt
Công Vinh
Gia Vinh
Hồng Vinh
Quang Vinh
Quốc Vinh
Thanh Vinh
Thành Vinh
Thế Vinh
Trọng Vinh
Trường Vinh
Tường Vinh
Hữu Vĩnh
Quý Vĩnh
Chí Vịnh
Long Vịnh
Tiến Võ
Anh Vũ
Hiệp Vũ
Huy Vũ
Khắc Vũ
Lâm Vũ
Minh Vũ
Quang Vũ
Quốc Vũ
Thanh Vũ
Trường Vũ
Uy Vũ
Xuân Vũ
Hoàng Vương
Minh Vương
Hữu Vượng
Ái Vân
Bạch Vân
Bảo Vân
Bích Vân
Cẩm Vân
Diệu Vân
Hải Vân
Hồng Vân
Khánh Vân
Mộng Vân
Mỹ Vân
Ngọc Vân
Quỳnh Vân
Thái Vân
Thanh Vân
Thảo Vân
Thu Vân
Thục Vân
Thụy Vân
Thúy Vân
Thùy Vân
Thy Vân
Trúc Vân
Tường Vân
Tuyết Vân
Xuân Vân
Hạnh Vi
Hoàn Vi
Khánh Vi
Mộng Vi
Thúy Vi
Tường Vi
Uyên Vi
Bảo Vy
Diệp Vy
Ðông Vy
Hạ Vy
Hải Vy
Khánh Vy
Lan Vy
Mai Vy
Minh Vy
Mộng Vy
Ngọc Vy
Phượng Vy
Thanh Vy
Thảo Vy
Thúy Vy
Trúc Vy
Tường Vy
Tuyết Vy
Ánh Xuân
Hồng Xuân
Hương Xuân
Kim Xuân
Minh Xuân
Mỹ Xuân
Nghi Xuân
Thanh Xuân
Thi Xuân
Tuyết Xuân
Kim Xuyến
Nhã Ý
Như Ý
Thái Yên
Bạch Yến
Cẩm Yến
Dạ Yến
Hải Yến
Hoàng Yến
Kim Yến
Minh Yến
Mỹ Yến
Ngọc Yến
Nhã Yến
Phụng Yến
Phương Yến
Thanh Yến
Thi Yến
Thu Yến
Xuân Yến
Đặt tên cho con chính là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Để đặt tên cho bé gái, bé trai nhà mình với ý nghĩa đặc biệt không bị đụng trong dòng họ thì chắc chắn trên đây là những cái tên hay gia đình bạn hãy suy nghĩ kĩ để lựa chọn cho con nhé!