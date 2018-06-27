Cách đặt tên cho con theo vần gắn liền với tính cách và số mệnh của bé

Nuôi dạy con 27/06/2018 09:47

Tên của con không chỉ theo suốt cuộc đời mà còn là sự gửi gắm những mong ước của cha mẹ. Do vậy, nhiều người thường áp dụng cách đặt tên cho con theo vần để có thể phản ánh lên được một phần nào đó tính cách và số mệnh của bé.

Đặt tên cho bé gái hoặc bé trai theo ý muốn của ông bà, bố mẹ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tóm lại là ai cũng muốn đặt tên cho con thật hay và ý nghĩa. Vì thế, bài viết này sẽ tổng hợp các đẹp nhất cho bé theo vần từ A-Z để gia đình bạn dễ lựa chọn nhé!

Cách đặt tên cho con theo vần A

Đặt tên cho con theo vần A thể hiện sự thông minh đi đầu tiên phong
Đặt tên cho con theo vần A thể hiện sự thông minh đi đầu tiên phong. Ảnh internet

Tên bắt đầu bằng chữ cái A thường gắn liền với sự thông tuệ, sắc đẹp và sự nhẹ nhàng trong tính cách. Đồng thời vần A luôn là người đầu tiên trong lớp học, thể hiện là người thông minh đi tiên phong.

Tên con trai vần A

Tên con gái vần A

Bảo An
Bình An
Ðăng An
Duy An
Khánh An
Nam An
Phước An
Thành An
Thế An
Thiên An
Trường An
Việt An
Xuân An
Công Ân
Ðức Ân
Gia Ân
Hoàng Ân
Minh Ân
Phú Ân
Thành Ân
Thiên Ân		Thiện Ân
Vĩnh Ân
Ngọc Ẩn
Chí Anh
Ðức Anh
Dương Anh
Gia Anh
Hùng Anh
Huy Anh
Minh Anh
Quang Anh
Quốc Anh
Thế Anh
Thiếu Anh
Thuận Anh
Trung Anh
Tuấn Anh
Tùng Anh
Tường Anh
Việt Anh
Vũ Anh		Diệu Ái
Khả Ái
Ngọc Ái
Hoài An
Huệ An
Minh An
Phương An
Thanh An
Hải Ân
Huệ Ân
Bảo Anh
Diệp Anh
Diệu Anh
Hải Anh
Hồng Anh
Huyền Anh
Kiều Anh
Kim Anh
Lan Anh
Mai Anh
Minh Anh		Mỹ Anh
Ngọc Anh
Nguyệt Anh
Như Anh
Phương Anh
Quế Anh
Quỳnh Anh
Thục Anh
Thúy Anh
Thùy Anh
Trâm Anh
Trang Anh
Tú Anh
Tuyết Anh
Vân Anh
Yến Anh
Kim Ánh
Ngọc Ánh
Nguyệt Ánh
Nhật Ánh

 

Cách đặt tên cho con theo vần B và C

Những cái tên bắt đầu bằng vần B và C đều gợi đến những điều an lành và sự yêu kiều, thanh thoát của con người.

Tên con trai vần B và C

Tên con gái vần B và C

Hồ Bắc

Hoài Bắc

Gia Bạch

Công Bằng

Ðức Bằng

Hải Bằng

Yên Bằng

Chí Bảo

Ðức Bảo

Duy Bảo

Gia Bảo

Hữu Bảo

Nguyên Bảo

Quốc Bảo

Thiệu Bảo

Tiểu Bảo

Ðức Bình

Gia Bình

Hải Bình

Hòa Bình

Hữu Bình

Khánh Bình

Kiên Bình

Kiến Bình

Phú Bình

Quốc Bình

Tân Bình

Tất Bình

Thái Bình

Thế Bình

Xuân Bình

Yên Bình

Quang Bửu

Thiên Bửu

Khải Ca

Gia Cần

Duy Cẩn

Gia Cẩn

Hữu Canh

Gia Cảnh

Hữu Cảnh

Minh Cảnh

Ngọc Cảnh

Đình Chiến

Mạnh Chiến

Minh Chiến

Hữu Chiến

Huy Chiểu

Trường Chinh

Ðức Chính

Trọng Chính

Trung Chính

Việt Chính

Ðình Chương

Tuấn Chương

Minh Chuyên

An Cơ

Chí Công

Thành Công

Xuân Cung

Hữu Cương

Mạnh Cương

Duy Cương

Việt Cương

Bá Cường

Ðức Cường

Ðình Cường

Duy Cường

Hùng Cường

Hữu Cường

Kiên Cường

Mạnh Cường

Ngọc Cường

Phi Cường

Phúc Cường

Thịnh Cường

Việt Cường

Đức Cao

Xuân Cao

Bảo Chấn

Bảo Châu

Hữu Châu

Phong Châu

Thành Châu

Tuấn Châu

Tùng Châu

Băng Băng

Lệ Băng

Tuyết Băng

Như Bảo

Gia Bảo

Xuân Bảo

Ngọc Bích

An Bình

Thái Bình

Sơn Ca

Ngọc Cầm

Nguyệt Cầm

Thi Cầm

Bảo Châu

Bích Châu

Diễm Châu

Hải Châu

Hoàn Châu

Hồng Châu

Linh Châu

Loan Châu

Ly Châu

Mai Châu

Minh Châu

Trân Châu

Diệp Chi

Diễm Chi

Hạnh Chi

Khánh Chi

Kim Chi

Lan Chi

Lệ Chi

Linh Chi

Mai Chi

Phương Chi

Quế Chi

Quỳnh Chi

Bích Chiêu

Hoàng Cúc

Kim Cương

Cách đặt tên con theo vần D và Đ

Tên vần D và Đ đều là những cái tên hay. Với con gái thể hiện sự nhu mì, đoan trang và hiền thục. Với con trai thể hiện sự dũng cảm và thành đạt, thông minh và vững chắc, tài đức luôn vẹn toàn.

 Tên con trai theo vần D và Đ

Tên con gái theo vần D và Đ

Ngọc Đại

Quốc Ðại

Minh Dân

Thế Dân

Minh Ðan

Nguyên Ðan

Sỹ Ðan

Hải Ðăng

Hồng Ðăng

Minh Danh

Ngọc Danh

Quang Danh

Thành Danh

Hưng Ðạo

Thanh Ðạo

Bình Ðạt

Ðăng Ðạt

Hữu Ðạt

Minh Ðạt

Quang Ðạt

Quảng Ðạt

Thành Ðạt

Ðắc Di

Phúc Ðiền

Quốc Ðiền

Phi Ðiệp

Ðình Diệu

Vinh Diệu

Mạnh Ðình

Bảo Ðịnh

Hữu Ðịnh

Ngọc Ðoàn

Thanh Ðoàn

Thành Doanh

Thế Doanh

Ðình Ðôn

Quang Đông

Từ Ðông

Viễn Ðông

Lâm Ðông

Bách Du

Thụy Du

Hồng Đức

Anh Ðức

Gia Ðức

Kiến Ðức

Minh Ðức

Quang Ðức

Tài Ðức

Thái Ðức

Thiên Ðức

Thiện Ðức

Tiến Ðức

Trung Ðức

Tuấn Ðức

Hoàng Duệ

Anh Dũng

Chí Dũng

Hoàng Dũng

Hùng Dũng

Lâm Dũng

Mạnh Dũng

Minh Dũng

Nghĩa Dũng

Ngọc Dũng

Nhật Dũng

Quang Dũng

Tấn Dũng

Thế Dũng

Thiện Dũng

Tiến Dũng

Trí Dũng

Trọng Dũng

Trung Dũng

Tuấn Dũng

Việt Dũng

Hiếu Dụng

Ðại Dương

Ðình Dương

Ðông Dương

Hải Dương

Nam Dương

Quang Dương

Thái Dương

Việt Dương

Anh Duy

Bảo Duy

Ðức Duy

Khắc Duy

Khánh Duy

Nhật Duy

Phúc Duy

Thái Duy

Trọng Duy

Việt Duy

Thế Duyệt

Trang Ðài

Tâm Đan

Thanh Đan

Linh Ðan

Quỳnh Dao

Anh Ðào

Bích Ðào

Hồng Ðào

Ngọc Ðào

Thục Ðào

Trúc Ðào

An Di

Thiên Di

Hồng Diễm

Kiều Diễm

Phương Diễm

Thúy Diễm

Bích Diệp

Hồng Diệp

Ngọc Diệp

Bích Ðiệp

Hồng Ðiệp

Mộng Ðiệp

Ngọc Ðiệp

Huyền Diệu

Tâm Ðoan

Thục Ðoan

Hạnh Dung

Kiều Dung

Kim Dung

Mỹ Dung

Nghi Dung

Ngọc Dung

Phương Dung

Quỳnh Dung

Thùy Dung

Ánh Dương

Chiêu Dương

Thùy Dương

Hải Ðường

Bích Duyên

Kỳ Duyên

Linh Duyên

Minh Duyên

Mỹ Duyên

Thu Duyên

Cách đặt tên hay cho con theo vần G

Đặt tên con theo vần G có nghĩa là con thành tài, giỏi giang
Đặt tên con theo vần G có nghĩa là con thành tài, giỏi giang. Ảnh internet

Cách đặt tên hay cho con theo vần G có nghĩa bố mẹ hy vọng con sẽ thành tài, luôn giỏi giang, có sự kiên định vững vàng.

Tên con trai theo vần G

Tên con gái theo vần G

Vương Gia

Bảo Giang

Chí Giang

Công Giang

Ðức Giang

Hải Giang

Hòa Giang

Hoàng Giang

Hồng Giang

Khánh Giang

Long Giang

Minh Giang

Thiện Giang

Trường Giang

Nguyên Giáp

Hà Giang

Hoài Giang

Hương Giang

Kiều Giang

Linh Giang

Phương Giang

Quỳnh Giang

Thanh Giang

Thiên Giang

Thu Giang

Thùy Giang

Hồng Giang

Trà Giang

Khánh Giao

Quỳnh Giao

Cách đặt tên hay cho con theo vần H

Con tên vần H có ý nghĩ là bé có sức mạnh, sự can đảm, con thông minh khôn lớn, gặp thuận lợi trong đường đời.

Tên hay cho con trai theo vần H

Tên hay cho con gái theo vần H

Hiệp Hà

Huy Hà

Mạnh Hà

Quang Hà

Sơn Hà

Trọng Hà

Công Hải

Ðông Hải

Ðức Hải

Duy Hải

Hoàng Hải

Khánh Hải

Minh Hải

Nam Hải

Ngọc Hải

Phi Hải

Phú Hải

Quang Hải

Quốc Hải

Sơn Hải

Thanh Hải

Trung Hải

Tuấn Hải

Việt Hải

Vĩnh Hải

Xuân Hãn

Ðại Hành

Hữu Hạnh

Nguyên Hạnh

Quốc Hạnh

Công Hào

Hiệp Hào

Minh Hào

Thanh Hào

Trí Hào

Ðình Hảo

Công Hậu

Thanh Hậu

Duy Hiền

Quốc Hiền

Tạ Hiền

Bảo Hiển

Ngọc Hiển

Quốc Hiển

Gia Hiệp

Hòa Hiệp

Hoàng Hiệp

Hữu Hiệp

Phú Hiệp

Tiến Hiệp

Quốc Hiệp

Chí Hiếu

Công Hiếu

Duy Hiếu

Minh Hiếu

Tất Hiếu

Trọng Hiếu

Trung Hiếu

Xuân Hiếu

Bảo Hòa

Ðạt Hòa

Ðức Hòa

Gia Hòa

Hiệp Hòa

Khải Hòa

Minh Hòa

Nghĩa Hòa

Nhật Hòa

Phúc Hòa

Quang Hòa

Quốc Hòa

Tất Hòa

Thái Hòa

Xuân Hòa

Quốc Hoài

Công Hoán

Quốc Hoàn

Khánh Hoàn

Anh Hoàng

Bảo Hoàng

Duy Hoàng

Gia Hoàng

Hữu Hoàng

Huy Hoàng

Khánh Hoàng

Minh Hoàng

Phi Hoàng

Quốc Hoàng

Sỹ Hoàng

Tuấn Hoàng

Việt Hoàng

Tiến Hoạt

Khánh Hội

Nhật Hồng

Việt Hồng

Ðình Hợp

Hòa Hợp

Gia Huấn

Minh Huấn

Chấn Hùng

Duy Hùng

Gia Hùng

Hữu Hùng

Mạnh Hùng

Minh Hùng

Nhật Hùng

Phi Hùng

Phú Hùng

Quang Hùng

Quốc Hùng

Thế Hùng

Trí Hùng

Trọng Hùng

Tuấn Hùng

Việt Hùng

Chấn Hưng

Gia Hưng

Minh Hưng

Nam Hưng

Phú Hưng

Phúc Hưng

Quang Hưng

Quốc Hưng

Thiên Hưng

Vĩnh Hưng

Chính Hữu

Quang Hữu

Trí Hữu

Bảo Huy

Ðức Huy

Gia Huy

Khánh Huy

Minh Huy

Ngọc Huy

Nhật Huy

Quang Huy

Quốc Huy

Thanh Huy

Việt Huy

Xuân Huy

Bảo Huỳnh

Bảo Hà

Bích Hà

Hoàng Hà

Hồng Hà

Khánh Hà

Lam Hà

Linh Hà

Mai Hà

Minh Hà

Ngân Hà

Ngọc Hà

Nguyệt Hà

Nhật Hà

Quỳnh Hà

Thái Hà

Thanh Hà

Thu Hà

Thúy Hà

Vân Hà

Việt Hà

An Hạ

Mai Hạ

Ngọc Hạ

Nhật Hạ

Bích Hải

Bảo Hân

Gia Hân

Ngọc Hân

Tuyết Hân

Bích Hằng

Diễm Hằng

Diệu Hằng

Minh Hằng

Thanh Hằng

Thu Hằng

Thúy Hằng

Bích Hạnh

Cẩm Hạnh

Diễm Hạnh

Hiếu Hạnh

Hồng Hạnh

Kiều Hạnh

Minh Hạnh

Mỹ Hạnh

Phương Hạnh

Thúy Hạnh

Bích Hảo

Thanh Hảo

Bích Hậu

Thu Hậu

Bích Hiền

Diệu Hiền

Mai Hiền

Minh Hiền

Ngọc Hiền

Phương Hiền

Tâm Hiền

Thanh Hiền

Thu Hiền

Thúy Hiền

Xuân Hiền

Ánh Hoa

Bạch Hoa

Diệu Hoa

Hồng Hoa

Kiều Hoa

Kim Hoa

Lệ Hoa

Liên Hoa

Mộng Hoa

Ngọc Hoa

Như Hoa

Phương Hoa

Quỳnh Hoa

Thanh Hoa

Tuyết Hoa

Xuân Hoa

Kim Hòa

Thu Hoài

Ngọc Hoan

Mỹ Hoàn

Ngọc Hoàn

Ái Hồng

Ánh Hồng

Bích Hồng

Diệu Hồng

Minh Hồng

Nguyên Hồng

Nguyệt Hồng

Nhã Hồng

Như Hồng

Thái Hồng

Thanh Hồng

Thảo Hồng

Thu Hồng

Tuyết Hồng

Vũ Hồng

Yến Hồng

Bích Hợp

Bảo Huệ

Bích Huệ

Minh Huệ

Mỹ Huệ

Ngọc Huệ

Thu Huệ

Anh Hương

Dạ Hương

Diễm Hương

Diệu Hương

Ðinh Hương

Hoài Hương

Huệ Hương

Kim Hương

Lan Hương

Liên Hương

Mai Hương

Minh Hương

Mộng Hương

Nhã Hương

Quỳnh Hương

Thanh Hương

Thảo Hương

Thiên Hương

Thúy Hương

Thu Hương

Tuyết Hương

Vân Hương

Việt Hương

Xuân Hương

Cẩm Hường

Thu Hường

Thanh Hường

Thúy Hường

Diệu Huyền

Khánh Huyền

Lệ Huyền

Minh Huyền

Mỹ Huyền

Ngọc Huyền

Thanh Huyền

Thu Huyền

Thúy Huyền

Cách đặt tên cho con theo vần K

Bạn thích tên con mình bắt đầu bằng vần K thì có nghĩa muốn con trai thật mạnh mẽ, chất phác còn con gái hiền dịu, nữ công gia tránh giỏi.

Tên cho con trai theo vần K

Tên cho con gái theo vần K

Huy Kha

Anh Khải

Ðức Khải

Hoàng Khải

Quang Khải

Tuấn Khải

Việt Khải

An Khang

Chí Khang

Ðức Khang

Duy Khang

Hoàng Khang

Hữu Khang

Minh Khang

Ngọc Khang

Nguyên Khang

Như Khang

Phúc Khang

Tấn Khang

Việt Khang

Hữu Khanh

Tuấn Khanh

Bảo Khánh

Ðăng Khánh

Duy Khánh

Gia Khánh

Huy Khánh

Minh Khánh

Quốc Khánh

Trọng Khánh

Chí Khiêm

Ðức Khiêm

Duy Khiêm

Gia Khiêm

Huy Khiêm

Thành Khiêm

Thiện Khiêm

Anh Khoa

Ðăng Khoa

Việt Khoa

Xuân Khoa

Anh Khôi

Hoàng Khôi

Hữu Khôi

Minh Khôi

Ngọc Khôi

Nguyên Khôi

Việt Khôi

Đăng Khương

Ngọc Khương

Nhật Khương

Chí Kiên

Ðức Kiên

Gia Kiên

Trọng Kiên

Trung Kiên

Xuân Kiên

Gia Kiệt

Liên Kiệt

Minh Kiệt

Thường Kiệt

Tuấn Kiệt

Trọng Kim

Bá Kỳ

Cao Kỳ

Minh Kỳ

Trường Kỳ

Minh Khai

Ái Khanh

Ðan Khanh

Gia Khanh

Hiếu Khanh

Hồng Khanh

Kiều Khanh

Lệ Khanh

Mai Khanh

Ngọc Khanh

Nhã Khanh

Phi Khanh

Thụy Khanh

Uyển Khanh

Vân Khanh

Kim Khánh

Ngọc Khánh

Thiên Khánh

Vân Khánh

Mai Khôi

Diễm Khuê

Hồng Khuê

Lan Khuê

Minh Khuê

Ngọc Khuê

Thục Khuê

Việt Khuê

Kim Khuyên

Mỹ Khuyên

Diễm Kiều

Mỹ Kiều

Thanh Kiều

Thúy Kiều

Thiên Kim

Cách đặt tên cho con theo vần O, P, Q

Cách đặt tên cho con theo vần O, P, Q thể hiện sự sang trọng quyền quý đồng thời tính cách nhẹ nhàng và trân quý.

Tên cho con trai theo vần O, P, Q

Tên cho con gái theo vần O, P, Q

Hoàng Phát

Hồng Phát

Tấn Phát

Trường Phát

Tường Phát

Ðức Phi

Khánh Phi

Nam Phi

Thanh Phi

Cao Phong

Chấn Phong

Chiêu Phong

Ðông Phong

Ðức Phong

Gia Phong

Hải Phong

Hiếu Phong

Hoài Phong

Hùng Phong

Huy Phong

Khởi Phong

Nguyên Phong

Quốc Phong

Thanh Phong

Thuận Phong

Uy Phong

Việt Phong

Ðình Phú

Ðức Phú

Kim Phú

Sỹ Phú

Thiên Phú

Ðình Phúc

Gia Phúc

Lạc Phúc

Thế Phúc

Trường Phúc

Xuân Phúc

Công Phụng

Bá Phước

Gia Phước

Hữu Phước

Tân Phước

Thiện Phước

Chế Phương

Ðông Phương

Lam Phương

Nam Phương

Quốc Phương

Thành Phương

Thế Phương

Thuận Phương

Viễn Phương

Việt Phương

Anh Quân

Bình Quân

Chiêu Quân

Ðông Quân

Hải Quân

Hoàng Quân

Long Quân

Minh Quân

Nhật Quân

Quốc Quân

Sơn Quân

Đăng Quang

Ðức Quang

Duy Quang

Hồng Quang

Huy Quang

Minh Quang

Ngọc Quang

Nhật Quang

Thanh Quang

Tùng Quang

Ðình Quảng

Ðức Quảng

Anh Quốc

Bảo Quốc

Minh Quốc

Nhật Quốc

Việt Quốc

Vinh Quốc

Hồng Quý

Minh Quý

Xuân Quý

Ðức Quyền

Lương Quyền

Sơn Quyền

Thế Quyền

Ngọc Quyết

Việt Quyết

Mạnh Quỳnh

Hoàng Oanh

Hồng Oanh

Kim Oanh

Ngọc Oanh

Thu Oanh

Thục Oanh

Thùy Oanh

Trâm Oanh

Tuyết Oanh

Yến Oanh

Thu Phong

Diễm Phúc

Hồng Phúc

Mỹ Phụng

Ngọc Phụng

Diễm Phước

Bảo Phương

Diễm Phương

Hà Phương

Hạnh Phương

Hoài Phương

Hồng Phương

Huệ Phương

Lan Phương

Liên Phương

Linh Phương

Mai Phương

Minh Phương

Mỹ Phương

Như Phương

Quế Phương

Quỳnh Phương

Thanh Phương

Thiên Phương

Thu Phương

Trúc Phương

Uyên Phương

Vân Phương

Xuân Phương

Yến Phương

Bích Phượng

Diễm Phượng

Hải Phượng

Kim Phượng

Linh Phượng

Minh Phượng

Mỹ Phượng

Thu Phượng

Thúy Phượng

Xuân Phượng

Yến Phượng

Bích Quân

Lệ Quân

Như Quân

Phương Quân

Trúc Quân

Tùng Quân

Hồng Quế

Ngọc Quế

Nguyệt Quế

Phương Quế

Bảo Quyên

Bích Quyên

Diễm Quyên

Khánh Quyên

Lệ Quyên

Mai Quyên

Ngọc Quyên

Phương Quyên

Thảo Quyên

Thục Quyên

Tố Quyên

Tú Quyên

Vân Quyên

Vi Quyên

Bảo Quỳnh

Diễm Quỳnh

Gia Quỳnh

Khánh Quỳnh

Lê Quỳnh

Mộng Quỳnh

Ngọc Quỳnh

Như Quỳnh

Phương Quỳnh

Thúy Quỳnh

Trúc Quỳnh

Tú Quỳnh

Cách đặt tên cho con theo vần T

Những người bắt đầu tên với chữ cái T có xu hướng phát triển tính cách tinh tế, cái nhìn toàn diện về mọi mặt trong cuộc sống và suy xét thiệt hơn trong mọi hành động.

Đặt tên cho con trai theo vần T

Đặt tên cho con gái theo vần T

Anh Tài

Ðức Tài

Hữu Tài

Lương Tài

Quang Tài

Tấn Tài

Tuấn Tài

Ðức Tâm

Duy Tâm

Hữu Tâm

Khải Tâm

Phúc Tâm

Thiện Tâm

Duy Tân

Hữu Tân

Minh Tân

Thái Tân

Mạnh Tấn

Nhật Tấn

Trọng Tấn

Cao Tiến

Minh Tiến

Nhật Tiến

Nhất Tiến

Quốc Tiến

Việt Tiến

Bảo Tín

Hoài Tín

Thành Tín

Bảo Toàn

Ðình Toàn

Ðức Toàn

Hữu Toàn

Kim Toàn

Minh Toàn

Thanh Toàn

Thuận Toàn

Vĩnh Toàn

Ðức Toản

Quốc Toản

Thanh Toản

Hữu Trác

Công Tráng

Ðức Trí

Dũng Trí

Hữu Trí

Minh Trí

Thiên Trí

Trọng Trí

Minh Triết

Phương Triều

Quang Triều

Vương Triều

Khắc Triệu

Minh Triệu

Quang Triệu

Vương Triệu

Tấn Trình

Ðắc Trọng

Khắc Trọng

Quang Trọng

Ngọc Trụ

Quốc Trụ

Ðình Trung

Ðức Trung

Hoài Trung

Hữu Trung

Kiên Trung

Minh Trung

Quang Trung

Quốc Trung

Thành Trung

Thanh Trung

Thế Trung

Tuấn Trung

Xuân Trung

Tấn Trương

Lâm Trường

Mạnh Trường

Quang Trường

Quốc Trường

Xuân Trường

Anh Tú

Minh Tú

Nam Tú

Quang Tú

Thanh Tú

Tuấn Tú

Hữu Từ

Anh Tuấn

Cảnh Tuấn

Công Tuấn

Ðình Tuấn

Ðức Tuấn

Huy Tuấn

Khắc Tuấn

Khải Tuấn

Mạnh Tuấn

Minh Tuấn

Ngọc Tuấn

Quang Tuấn

Quốc Tuấn

Thanh Tuấn

Ðức Tuệ

Anh Tùng

Bá Tùng

Sơn Tùng

Thạch Tùng

Thanh Tùng

An Tường

Ðức Tường

Hữu Tường

Huy Tường

Mạnh Tường

Thế Tường

Băng Tâm

Minh Tâm

Mỹ Tâm

Ngọc Tâm

Như Tâm

Phương Tâm

Thanh Tâm

Thục Tâm

Bảo Tiên

Cát Tiên

Giáng Tiên

Hà Tiên

Hạ Tiên

Hoa Tiên

Hương Tiên

Phượng Tiên

Quỳnh Tiên

Thiện Tiên

Thủy Tiên

Vân Tiên

Bạch Trà

Hương Trà

Phương Trà

Bảo Trâm

Bích Trâm

Huyền Trâm

Mỹ Trâm

Ngọc Trâm

Phương Trâm

Quỳnh Trâm

Thụy Trâm

Uyên Trâm

Yến Trâm

Hương Trầm

Bảo Trân

Huyền Trân

Ánh Trang

Bích Trang

Ðài Trang

Diễm Trang

Ðoan Trang

Hạnh Trang

Hoài Trang

Hương Trang

Huyền Trang

Khánh Trang

Kiều Trang

Kim Trang

Linh Trang

Minh Trang

Mỹ Trang

Nhã Trang

Phương Trang

Quỳnh Trang

Tâm Trang

Thanh Trang

Thảo Trang

Thiên Trang

Thu Trang

Thục Trang

Thủy Trang

Vân Trang

Xuân Trang

Yến Trang

Diễm Trinh

Kiết Trinh

Kiều Trinh

Mai Trinh

Ngọc Trinh

Phương Trinh

Thục Trinh

Thụy Trinh

Tú Trinh

Tuyết Trinh

Vân Trinh

Việt Trinh

Yến Trinh

Bảo Trúc

Hồng Trúc

Lan Trúc

Ngân Trúc

Nhã Trúc

Thanh Trúc

Khuê Trúc

Cẩm Tú

Khả Tú

Minh Tú

Ngọc Tú

Minh Tuệ

Kim Tuyến

Ðông Tuyền

Kim Tuyền

Lam Tuyền

Lâm Tuyền

Mộng Tuyền

Sơn Tuyền

Thanh Tuyền

Thiên Tuyền

Ánh Tuyết

Bạch Tuyết

Kim Tuyết

Minh Tuyết

Ngọc Tuyết

Thanh Tuyết

Cát Tường

Cách đặt tên cho con theo vần TH

Đối với bé trai, sự giàu sang phú quý, thành đạt hay thắng lợi sẽ nằm ở những vần TH, còn với bé gái là sự dịu dàng, thùy mị, nết na.

Tên cho con trai theo vần TH

Tên cho con gái theo vần TH

Minh Thạc

Bảo Thạch

Duy Thạch

Ngọc Thạch

Quang Thạch

Anh Thái

Bảo Thái

Hòa Thái

Hoàng Thái

Minh Thái

Quang Thái

Triệu Thái

Việt Thái

Xuân Thái

Chiến Thắng

Ðình Thắng

Ðức Thắng

Duy Thắng

Hữu Thắng

Mạnh Thắng

Minh Thắng

Quang Thắng

Quốc Thắng

Quyết Thắng

Toàn Thắng

Trí Thắng

Vạn Thắng

Việt Thắng

Chí Thanh

Duy Thanh

Hoài Thanh

Nam Thanh

Thiện Thanh

Việt Thanh

Bá Thành

Chí Thành

Công Thành

Ðắc Thành

Danh Thành

Ðức Thành

Duy Thành

Huy Thành

Khắc Thành

Lập Thành

Quốc Thành

Tân Thành

Tấn Thành

Thuận Thành

Triều Thành

Trung Thành

Trường Thành

Tuấn Thành

Thanh Thế

Giang Thiên

Quang Thiên

Thanh Thiên

Ân Thiện

Bá Thiện

Ðình Thiện

Gia Thiện

Hữu Thiện

Mạnh Thiện

Minh Thiện

Ngọc Thiện

Phước Thiện

Quốc Thiện

Tâm Thiện

Thành Thiện

Xuân Thiện

Bá Thịnh

Cường Thịnh

Gia Thịnh

Hồng Thịnh

Hùng Thịnh

Kim Thịnh

Nhật Thịnh

Phú Thịnh

Phúc Thịnh

Quang Thịnh

Quốc Thịnh

Cao Thọ

Ðức Thọ

Hữu Thọ

Ngọc Thọ

Vĩnh Thọ

Duy Thông

Hiếu Thông

Huy Thông

Kim Thông

Minh Thông

Nam Thông

Quảng Thông

Quốc Thông

Vạn Thông

Việt Thông

Ðại Thống

Hữu Thống

Chính Thuận

Minh Thuận

Ngọc Thuận

Quang Thuận

Thanh Thuận

Hải Thụy

Hồng Thụy

Vĩnh Thụy

Xuân Thuyết

Hồng Thắm

Ðoan Thanh

Giang Thanh

Hà Thanh

Kim Thanh

Lệ Thanh

Mai Thanh

Ngân Thanh

Nhã Thanh

Phương Thanh

Quỳnh Thanh

Thanh Thanh

Thiên Thanh

Vân Thanh

Xuân Thanh

Yến Thanh

Anh Thảo

Bích Thảo

Diễm Thảo

Hương Thảo

Kim Thảo

Mai Thảo

Minh Thảo

Nguyên Thảo

Như Thảo

Phương Thảo

Thạch Thảo

Thanh Thảo

Thiên Thảo

Thu Thảo

Xuân Thảo

Ái Thi (Thy)

Dạ Thi (Thy)

Mộng Thi (Thy)

Ngọc Thi (Thy)

Phương Thi (Thy)

Khánh Thi (Thy)

Uyên Thi (Thy)

Tuệ Thi

Hoa Thiên

Anh Thơ

Ánh Thơ

Ngọc Thơ

Quỳnh Thơ

Uyên Thơ

Bảo Thoa

Bích Thoa

Kim Thoa

Bích Thu

Hồng Thu

Hương Thu

Kiều Thu

Kim Thu

Lệ Thu

Mai Thu

Minh Thu

Mộng Thu

Quế Thu

Thanh Thu

Xuân Thu

Anh Thư

Diễm Thư

Hồng Thư

Huyền Thư

Kim Thư

Minh Thư

Thanh Thư

Thiên Thư

Hiền Thục

Hoài Thương

Huệ Thương

Lan Thương

Minh Thương

Thương Thương

Bảo Thúy

Cẩm Thúy

Diễm Thúy

Diệu Thúy

Hồng Thúy

Minh Thúy

Thanh Thúy

Vân Thúy

Phương Thùy

Bích Thủy

Hồng Thủy

Hương Thủy

Khánh Thủy

Kim Thủy

Lệ Thủy

Minh Thủy

Phương Thủy

Thanh Thủy

Thu Thủy

Xuân Thủy

Cách đặt tên cho con theo vần V, X và Y

Cách đặt tên cho con theo vần V, X và Y thể hiện sự vương giả,
Cách đặt tên cho con theo vần V, X và Y thể hiện sự vương giả, có địa vị. Ảnh internet

Cách đặt tên cho con theo vần V, X và Y thể hiện sự vương giả, thành công trong địa vị xã hội.

Tên con trai theo vần V, X và Y

Tên con gái theo vần V, X và Y

Cát Uy

Gia Uy

Vũ Uy

Danh Văn

Khánh Văn

Kiến Văn

Quốc Văn

Khôi Vĩ

Triều Vĩ

Lâm Viên

Anh Việt

Dũng Việt

Hoài Việt

Hoàng Việt

Hồng Việt

Huy Việt

Khắc Việt

Nam Việt

Phụng Việt

Quốc Việt

Trọng Việt

Trung Việt

Tuấn Việt

Vương Việt

Công Vinh

Gia Vinh

Hồng Vinh

Quang Vinh

Quốc Vinh

Thanh Vinh

Thành Vinh

Thế Vinh

Trọng Vinh

Trường Vinh

Tường Vinh

Hữu Vĩnh

Quý Vĩnh

Chí Vịnh

Long Vịnh

Tiến Võ

Anh Vũ

Hiệp Vũ

Huy Vũ

Khắc Vũ

Lâm Vũ

Minh Vũ

Quang Vũ

Quốc Vũ

Thanh Vũ

Trường Vũ

Uy Vũ

Xuân Vũ

Hoàng Vương

Minh Vương

Hữu Vượng

Ái Vân

Bạch Vân

Bảo Vân

Bích Vân

Cẩm Vân

Diệu Vân

Hải Vân

Hồng Vân

Khánh Vân

Mộng Vân

Mỹ Vân

Ngọc Vân

Quỳnh Vân

Thái Vân

Thanh Vân

Thảo Vân

Thu Vân

Thục Vân

Thụy Vân

Thúy Vân

Thùy Vân

Thy Vân

Trúc Vân

Tường Vân

Tuyết Vân

Xuân Vân

Hạnh Vi

Hoàn Vi

Khánh Vi

Mộng Vi

Thúy Vi

Tường Vi

Uyên Vi

Bảo Vy

Diệp Vy

Ðông Vy

Hạ Vy

Hải Vy

Khánh Vy

Lan Vy

Mai Vy

Minh Vy

Mộng Vy

Ngọc Vy

Phượng Vy

Thanh Vy

Thảo Vy

Thúy Vy

Trúc Vy

Tường Vy

Tuyết Vy

Ánh Xuân

Hồng Xuân

Hương Xuân

Kim Xuân

Minh Xuân

Mỹ Xuân

Nghi Xuân

Thanh Xuân

Thi Xuân

Tuyết Xuân

Kim Xuyến

Nhã Ý

Như Ý

Thái Yên

Bạch Yến

Cẩm Yến

Dạ Yến

Hải Yến

Hoàng Yến

Kim Yến

Minh Yến

Mỹ Yến

Ngọc Yến

Nhã Yến

Phụng Yến

Phương Yến

Thanh Yến

Thi Yến

Thu Yến

Xuân Yến

 Đặt tên cho con chính là niềm hạnh phúc của các bậc cha mẹ. Để đặt tên cho bé gái, bé trai nhà mình với ý nghĩa đặc biệt không bị đụng trong dòng họ thì chắc chắn trên đây là những cái tên hay gia đình bạn hãy suy nghĩ kĩ để lựa chọn cho con nhé!

Sinh con năm 2018 tháng nào tốt?

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Sinh con năm 2018 tháng nào tốt? hẳn là thắc mắc của nhiều bố mẹ. Để có câu trả lời chi tiết nhất thì bố mẹ hãy tham khảo nội dung trong bài viết dưới đây nhé.

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