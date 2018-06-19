Chuyên gia mách nước cách đặt tên con theo phong thủy giúp cha mẹ làm ăn ngày càng phát đạt

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (Giám đốc công ty TNHH MTV Đông Phương Cát) cho biết để đặt tên con theo phong thủy phải dựa theo thuyết Tam Tài.

Khi chúng ta sinh ra, có bốn cột thời gian năm - tháng - ngày - giờ sinh (gọi là tứ trụ) đây là yếu tố Thiên thời và dĩ nhiên ta không chọn được. Địa có nghĩa là khí hậu, thổ nhưỡng nơi ta sinh ra cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến ngũ hành và có khả năng chi phối tứ trụ đem lại các kết quả khác nhau cho vận mệnh.

Chuyên gia Uyên Mi giải thích, con người là một sinh vật tồn tại trong vũ trụ và dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng bởi các nguồn năng lượng bao quanh mình. Theo học thuyết Tam Tài Thiên - Nhân - Địa thì Thiên và Địa là hai yếu tố tác động trực tiếp đến con người. Yếu tố nhân tức con người là yếu tố ở giữa thụ hưởng và hấp nạp.

Ví dụ người Hỏa vượng mà sinh ở nơi có nước thì sẽ được cân bằng. Ngược lại, nếu như đã Hỏa vượng mà còn sinh nơi nóng bức hoặc gần lò rèn thì càng làm mất cân bằng và dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối cùng là Nhân - yếu tố con người. Nên nhớ rằng con người vốn không có khả năng chống lại tự nhiên, ta chỉ có thể tìm hiểu quy luật vận hành tự nhiên mà thuận theo đó nhằm cải tạo đời sống. Các bậc tiền nhân có nói: "Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong" chính là ý nghĩa này.

Và như vậy việc đặt tên cho con trẻ theo ngũ hành âm dương là phương pháp đầu tiên giúp cân bằng ngũ hành cho thân mệnh của đứa bé. Nếu thân mệnh quá vượng một hành nào đó, ta sẽ chọn tên gọi có thuộc tính "con" của hành vượng để hành vượng đó tiết bớt ra và cân bằng hoặc chọn tên mang ngũ hành khắc lại với năng lượng vượng đó để áp chế bớt nó. Ngược lại, nếu như thân mình quá suy yếu ta chọn tên gọi mang ngũ hành tương sinh hoặc trùng với nguồn năng lượng cần bổ sung để cho thân mạnh lên và cân bằng.

Đặt tên con hợp phong thủy với cha mẹ

Để đặt tên con hợp phong thủy với cha mẹ, đầu tiên bạn phải xác định được mệnh và tứ trụ của từng người. Sau đó đối chiếu với ngũ hành để biết các yếu tố tương sinh, tương khắc. So sánh dụng thần của ba mẹ. Nhờ vậy, con bạn không chỉ có một cái tên đẹp mà còn hợp với cha mẹ giúp công việc làm ăn của gia đình ngày càng thuận lợi, đứa trẻ cũng may mắn về sau.

Một số gợi ý đặt tên con phù hợp với ngũ hành - Ảnh: Internet

Các bậc cha mẹ có thể tham khảo bảng trên để đặt tên hợp phong thủy cho con.