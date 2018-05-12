Chuyên gia tiết lộ nơi đặt két sắt hợp phong thủy giúp tài lộc hanh thông, tiền vào ầm ầm như nước

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (Giám đốc công ty TNHH MTV Đông Phương Cát) chia sẻ nhiều thông tin giúp gia chủ có thể đặt két sắt phù hợp với phong thủy ngôi nhà.

Với những người có dụng thần tài lộc là Kim, nên dùng két sắt làm bằng kim loại và đặt ở phương Tây - Tây Bắc - Tây Nam hoặc Đông Bắc trong nhà hoặc phòng làm việc của mình.

Để tài vận được hanh thông, điều đầu tiên cần phải lưu ý là chọn chất liệu két sắt phù hợp với dụng thần tài lộc của gia chủ.

Nếu như gia chủ có dụng thần tài lộc là Mộc, vì lý do an toàn dĩ nhiên chúng ta cũng phải dùng két kim loại bao bên ngoài nhưng nên bỏ tiền vào một hộp gỗ rồi mới bỏ vào trong két, đặt ở phương Đông - Đông Nam hoặc phương Bắc.

Chọn két sắt có chất liệu hợp phong thủy sẽ giúp tài vận của gia chủ được hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Những gia chủ có dụng thần tài lộc là Thủy, két sắt sẽ làm bằng kim loại và đặt ở phương Bắc.

Với gia chủ có dụng thần tài lộc là Hỏa, két sắt sẽ bằng kim loại và đặt ở phương Nam. Lúc này do Hỏa khắc Kim sẽ phần nào bị hao tổn dụng thần nên trên nóc két sắt bạn cần đặt một cây đèn điện nhỏ và luôn mở để tăng cường Hỏa khí.

Cuối cùng, nếu như gia chủ có dụng thần tài lộc thuộc Thổ trong két sắt nên bỏ thêm vài viên đá phong thủy và đặt két tại phương vị Tây Nam - Đông Bắc.

Những điều lưu ý khi đặt két sắt trong nhà

Bà Uyên Mi còn chia sẻ thêm, phái Phi Tinh sẽ ưu tiên chọn những khu vực có hướng tinh là các sao sinh vượng hoặc cung tài lộc mỗi năm để đặt tủ tiền. Theo phái Phi Tinh, năm 2018 cung tài lộc đóng ở phương Đông Nam, để két sắt tại đây và treo thêm vài chuỗi đồng tiền Ngũ Đế sẽ tăng cường tài vận của bạn. Phái Phi Tinh còn cho biết, phụ nữ đặt tủ tiền tại phương vị Tây Nam trong phòng ngủ sẽ giúp giữ được tài vận cho chồng.

Vị trí đặt két sắt tùy thuộc vào sao sinh vượng và cung tài lộc của mỗi năm - Ảnh minh họa: Internet

Việc đặt két sắt đại kỵ những vấn đề sau :

- Không đặt két sắt sai phương vị so với dụng thần tài lộc của mình.

- Không đặt dưới xà nhà, cột nhà kẻo tài vận bị trì trệ khó phát triển.

- Không để hướng két sắt đối diện với cột hoặc các góc cạnh nhọn kẻo làm tiêu tán tài lộc gia chủ.

- Không để hướng két sắt đối diện với cửa phòng, cửa chính vì sẽ gây thất thoát tiền bạc.

- Không đặt tại khu vực có sao suy tử của phi tinh và nhất là khu vực có Ngũ Hoàng (sao số 5) và Nhị Hắc (sao số 2 ) vì hai sao này nằm trong vận 8 chủ về sự phá bại.

- Và dĩ nhiên không đặt két tại các khu vực hung sát của Bát Trạch như Ngũ Quỉ - Họa Hại - Tuyệt Mệnh - Lục Sát.