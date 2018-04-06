Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều cấm kỵ khi thờ thần, Phật người Việt hay mắc phải và cách khắc phục

Tâm linh - Tử vi 06/04/2018 11:45

Theo quan niệm dân gian, thờ thần, Phật trong nhà sẽ giúp cuộc sống gia đình yên ổn, gặp nhiều may mắn hơn. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng biết cách bày trí tượng, tranh hay bàn thờ thần, Phật sao cho đúng.

Trong cuộc trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (CEO công ty TNHH MTV Đông Phương Cát) cho biết, sai lầm mọi người thường mắc phải đó là đặt bàn thờ và tượng các vị thần, Phật sai hướng.

Nếu vô tình mắc phải những sai lầm này, việc thờ phụng các vị thần linh chẳng những không mang lại điều tốt đẹp như mong muốn của gia chủ mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tài vận của cả gia đình.

Dưới đây là một số chia sẻ của chuyên gia Uyên Mi nhằm giúp mọi người khắc phục được những sai lầm thường gặp khi thờ thần, Phật trong nhà.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều cấm kỵ khi thờ thần, Phật người Việt hay mắc phải và cách khắc phục - Ảnh 1
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi chia sẻ cách khắc phục một số sai lầm khi thờ thần, Phật trong nhà - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo chuyên gia, một số người cố tình để bàn thờ của các vị thần, Phật ở vị trí xấu trong nhà với mục đích chắn sát khí cho bản thân. Đây là quan niệm vô cùng sai lầm và bất kính với bề trên. Bàn thờ là nơi linh thiêng thể hiện sự tôn kính, thể hiện đạo đức của mình với trời đất. Chính vì vậy chúng phải được đặt vào các cung vị thật tốt như Sinh khí, Thiên Y, Phước Đức, Phục Vị. Điều này vừa thể hiện tấm lòng của mình với các bậc bề trên vừa tạo được năng lượng tốt.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều cấm kỵ khi thờ thần, Phật người Việt hay mắc phải và cách khắc phục - Ảnh 2
Bàn thờ thần, Phật nên được đặt ở những nơi trang trọng trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ cũng phải đặt nơi cao ráo, sạch sẽ không kê dưới xà nhà, không đặt nơi gió lùa, ẩm thấp và mất vệ sinh. Ngoài ra, bàn thờ không được nghiêng ngả, các lư hương phải nguyên vẹn không sứt mẻ, kích thước lư hương lớn nhỏ tùy vào chức vị các vị thần mà gia đình thờ cúng. Tránh thờ ngôi vị nhỏ thì lư hương lớn mà ngôi vị lớn lại đặt lư hương nhỏ. Trang thờ và ảnh tượng cũng không được để đối đầu với nhau, nếu thờ tranh ảnh các vị thần thánh có binh khí (như ông Quan Thánh) thì cẩn thận không để lưỡi của binh khí hướng về các bàn thờ khác.

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