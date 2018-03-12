Không phải hột vịt lộn, chuyên gia phong thủy tiết lộ thứ hóa giải vận xui tốt nhất

Tâm linh - Tử vi 12/03/2018 17:53

Người xưa tin rằng khi cuộc sống của bạn gặp quá nhiều điều không may thì có thể hóa giải bằng cách ném nắm muối qua vai hoặc ăn một trứng hột vịt lộn là mọi việc lại suôn sẻ.

Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi cho biết ngoài những phương pháp dân gian trên, mọi người có thể hóa giải vận xui hoặc tẩy uế bằng cách tắm hỗn hợp lá bưởi, dứa và sả.

Không phải hột vịt lộn, chuyên gia phong thủy tiết lộ thứ hóa giải vận xui tốt nhất - Ảnh 1
Hỗn hợp sả, lá bưởi và lá dứa có công dụng tẩy uế hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Những thứ cần chuẩn bị bao gồm: 7 hoặc 9 lá bưởi, 7 hoặc 9 cây sả, 7 hoặc 9 lá dứa tùy theo nam, nữ (nam dùng 7, nữ dùng 9).

Khi tắm bạn phải lưu ý là đổ nước từ trên đầu đổ xuống để tẩy uế.

Nói về việc sử dụng muối để hóa giải vận rủi, chuyên gia chia sẻ cách thực hiện như sau:

Ném muối giải xui

Theo dân gian, để giải vận xui bạn hãy bốc một nắm muối, sau đó ném qua vai trái của mình. Nếu là nữ giới thì phải nắm muối bằng tay phải, nam giới thì nắm tay trái.

Tắm, rắc muối trong nhà

Để hóa giải vận hạn, bạn hãy dùng nước hòa với muối, sau đó dùng nước này dội từ đầu xuống. Lúc này, nước muối sẽ cuốn trôi mọi điều xui rủi.

Để hóa giải lục đục, vợ chồng hãy cho một ít muối vào chén và để ở góc phòng ngủ. Trước khi đi ngủ lấy thêm một ít muối rắc khắp sàn nhà. Sau khi thức dậy, cả hai cùng đi chân trần trên lớp muối đó, vợ chồng sẽ trở nên hòa thuận hơn.

Không phải hột vịt lộn, chuyên gia phong thủy tiết lộ thứ hóa giải vận xui tốt nhất - Ảnh 2
Chuyên gia phong thủy cho rằng những phương pháp trên chủ yếu chỉ giúp mọi người cảm thấy an tâm hơn - Ảnh: NVCC

Ngoài những phương pháp trên, bạn cũng có thể rắc muối trước nhà để tẩy uế, xua đi những vận rủi.

Tuy nhiên, bà Uyên Mi cho biết thêm, những phương pháp trên chỉ giúp mọi người an tâm hơn, còn về việc có hóa giải vận xui được hay không thì tùy vào lòng tin của mọi người.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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