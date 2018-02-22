Chuyên gia phong thủy hướng dẫn cách mua vàng ngày vía Thần Tài 2018 để may mắn cả năm

Tâm linh - Tử vi 22/02/2018 16:25

Hằng năm, vào mùng 10 tháng Giêng, nhiều người đổ xô mua vàng với mong muốn cả năm sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách mua vàng sao cho đúng vào ngày vía Thần Tài này.

Ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là một trong những ngày quan trọng với người Việt. Vào ngày này, ngoài việc cúng bái Thần Tài, người dân còn đi mua vàng với ý nghĩa cầu may. Dưới đây là hướng dẫn mua vàng đúng cách của chuyên gia phong thủy để cả năm may mắn.

Cách mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo các chuyên gia phong thủy, mọi người nên mua các loại vàng nhẫn, trơn và có hình tròn. Tùy vào mong muốn của gia chủ mà chọn mua lượng vàng cho phù hợp. 1 lượng vàng mang ý nghĩa cầu Phúc, 1 chỉ cầu Lộc, 2 chỉ cầu Phát, 5 chỉ cầu Tài.

Với những người mua vàng cầu may, không có ý định bán thì nên chọn những loại hợp mạng, hợp tuổi của mình. Còn những người có ý định bán lại thì nên mua vàng miếng hoặc vàng trơn.

Vào ngày này, sức mua tăng nên có một số tiệm vàng trộn lẫn hàng kém chất lượng bán cho người tiêu dùng. Để tránh tình trạng này, người dân nên kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi mua và chọn những doanh nghiệp có uy tín để đảm bảo.

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Vía Thần Tài là một trong những ngày quan trọng với người Việt, nhất là những ai làm nghề buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2018, ngoài những sản phẩm có tượng Thần Tài truyền thống, các tiệm vàng còn bày bán nhiều sản phẩm có hình con chó. Sở dĩ các sản phẩm hình con chó trở nên phổ biến vì nhiều người cho rằng chó không chỉ là linh vật của năm mà còn là con vật gắn bó mật thiết với chúng ta. Trong phong thủy phương Đông, chó tượng trưng cho điềm may, sự giàu có và hưng thịnh.

Ngày vía Thần Tài cần lưu ý những gì

Ngoài mua vàng, trong ngày vía Thần Tài gia chủ cần lưu ý những điều dưới đây.

Trước ngày cúng vía Thần Tài, gia chủ nên dùng rượu lau dọn bàn thờ Thần Tài sạch sẽ. Công việc này nên được duy trì đều đặn trong năm để gia chủ gặp nhiều may mắn về tài lộc.

Thường xuyên rửa sạch, thay mới 3 cốc nước trên bàn thờ Thần Tài. Nếu trên bàn thờ Thần Tài có đặt những vật phong thủy khác thì chúng cũng cần được lau sạch.

Đặc biệt, những thứ dùng để cúng trên bàn thờ Thần Tài như hoa, trái cây, nến đều không được sử dụng đồ giả để thay thế.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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