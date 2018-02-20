Chuyên gia phong thủy tiết lộ giờ tốt và cách cúng vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng để cả năm sung túc

Tâm linh - Tử vi 20/02/2018 09:05

Theo quan niệm của người Việt, ngày vía Thần Tài là một trong những ngày đặc biệt quan trọng, nhất là với những người làm nghề kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết giờ tốt và cách cúng vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng.

Dân gian cho rằng Thần Tài là vị thần mang lại tiền bạc, của cải cho gia đình, nên hầu như gia đình nào cũng thờ vị thần này trong nhà. Mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm, người ta tổ chức cúng vía Thần Tài để mong cả năm sung túc.

Giờ tốt và cách cúng vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng

Theo các chuyên gia phong thủy, vào ngày vía Thần Tài năm nay, gia chủ nên thắp hương vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 9 giờ. Trước khi cúng, gia chủ phải lau dọn bàn thờ Thần Tài thật cẩn thận.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ giờ tốt và cách cúng vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng để cả năm sung túc - Ảnh 1
Mùng 10 tháng Giêng được xem là một trong những ngày quan trọng của người Việt - Ảnh minh họa: Internet

Một số lễ vật không thể thiếu trong ngày cúng vía Thần Tài: 1 bình hoa, 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 miếng thịt heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã, 1 mâm ngũ quả, 1 chum rượu nhỏ.

Lưu ý khi mua hoa cúng Thần Tài: Tuyệt đối không được dùng hoa giả, nên mua hoa tươi có nụ, có hương thơm càng tốt. Những loại quả nên dùng cúng trong ngày này là táo, lê, chuối, cam, quýt.

Ngoài ra, trong ngày này người xưa còn quan niệm rằng mua vàng tích trữ sẽ mang lại may mắn, giúp công việc thuận lợi, năm mới phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh.

Một số điều lưu ý khi thờ Thần Tài trong nhà

Mỗi ngày đều phải đốt nhang trên bàn thờ Thần Tài, buổi sáng từ 6 đến 7 giờ và chiều tối từ 18 đến 19 giờ. Gạo, muối sau khi cúng thì cất lại để dùng, đừng rải ra ngoài vì sẽ mất lộc. Khi tưới rượu, nước phải đứng từ ngoài cửa tưới vào nhà, có ý nghĩa là đem lộc vào.

Tuyệt đối không để các con vật trong nhà quậy phá làm dơ bẩn bàn thờ Thần Tài. Vào cuối tháng và ngày 14 âm lịch, dùng lá bưởi hay rượu pha với nước rồi dùng khăn lau và tắm cho Thần Tài.

Khi cúng Thần Tài không được ăn mặc luộm thuộm, rách rưới. Không nói bậy, chửi thề trong và sau khi cúng. Lộc cúng chỉ cho người nhà không được mang cho người ngoài. Trên bàn thờ cũng chỉ được dùng đèn dầu, không nên dùng những loại đèn nhấp nháy gây ảnh hưởng đến việc thờ cúng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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