Chuyên gia phong thủy tiết lộ 3 ngày dọn bàn thờ đón Tết tốt nhất trong năm 2018

Lau dọn, bài trí bàn thờ là việc phải làm của người Việt vào mỗi độ Tết về. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính với bậc bề trên mà còn ảnh hưởng đến phong thủy của gia chủ.

Dọn dẹp bàn thờ đón Tết là một trong những công việc quan trọng nhất vào dịp cuối năm. Dưới đây là một số lời khuyên của chuyên gia phong thủy để mọi người có thể dọn dẹp bàn thờ đúng cách, đúng ngày và hợp phong thủy. Nên lau dọn bàn thờ vào ngày nào Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM), trong tháng Chạp năm nay, có 3 ngày tốt để dọn dẹp bàn thờ.

24 tháng Chạp (tức ngày 9/2/2018) là ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu. Đây là một trong những ngày tốt nhất trong tháng. Nếu muốn năm mới vạn sự như ý, làm ăn phát đạt thì nên dọn bàn thờ vào ngày này. Giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Thìn (7 – 9 giờ), giờ Tỵ (9 -11 giờ), Mùi (13 – 15 giờ).

Những người tuổi Dần thì hạn chế dọn dẹp vào ngày này. Lau dọn bàn thờ là một trong những truyền thống văn hóa của người Việt - Ảnh minh họa: Internet 29 tháng Chạp (14/2/2018), ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu. Giờ tốt nhất để tiến hành lau dọn bàn thờ là 5- 7 giờ (giờ Mão), 9 – 11 giờ (giờ Tỵ), 15 – 17 giờ (giờ Thân), 19- 20 giờ (giờ Tuất). Người tuổi Mùi thì không nên lau dọn bàn thờ vào ngày 29 tháng Chạp. 30 tháng Chạp (15/2/2018) là ngày Hoàng đạo cuối cùng trong năm Đinh Dậu. Do vậy, gia chủ nên tranh thủ dọn dẹp bàn thờ để gia tăng vượng khí cho ngôi nhà. Những giờ tốt trong ngày này là giờ Thìn (7 – 9 giờ), giờ Tỵ (9-11 giờ). Trong ngày này, người tuổi Thân nên hạn chế lau dọn. Cách lau dọn bàn thờ Khi lau dọn bàn thờ, gia chủ phải sử dụng chổi, khăn riêng, tuyệt đối không dùng những thứ dơ bẩn để lau bàn thờ. Để tỏ lòng hiếu kính, tăng tính thiêng liêng, người ta thường dùng các loại nước như: Nước mưa, nước suối hay nước lá trần đun sôi để nguội lau bàn thờ. Nếu thờ cả thần Phật và tổ tiên thì phải lau tượng Phật trước - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, với những gia đình có thờ thần Phật và tổ tiên thì phải lau bài vị của thần Phật trước. Sau đó, thay nước và lau bài vị của tổ tiên, tuyệt đối không được làm ngược lại. Người xưa quan niệm như bậy là bất kính, mạo phạm với các vị thần Phật.

Ba ngày cúng ông Táo tốt nhất trong năm 2018 theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Theo quan niệm dân gian, cúng ông Táo là một trong những lễ cúng quan trọng nhất trước khi đón Tết nguyên đán. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, gia chủ muốn có một năm mới như ý thì nên cúng ông Táo vào ba ngày dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-phong-thuy-tiet-lo-3-ngay-don-ban-tho-don-tet-tot-nhat-trong-nam-2018-270144.html