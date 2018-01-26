Chuyên gia phong thủy đưa ra dự đoán bất ngờ về kết quả trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan

Mới đây, chuyên gia phong thủy L.N.H đã phân tích tương quan lực lượng giữa hai đội tuyển lọt vào chung kết Giải Vô địch Bóng đá U23 châu Á 2018, hướng sân bóng và ngày giờ diễn ra trận đấu để đưa ra dự đoán sau cùng.

- Xét đẳng cấp, quá khứ thì họ hơn ta, thành tích cao hơn, người to cao hơn, khoẻ hơn về thể lực.

- Xét về lý số. Họ thuộc Trung Á nhưng so với vị trí Việt Nam họ nằm ở hướng Tây Bắc, vận khí kim cung càn. Đá vào giờ Nhâm Thân cung cấn, ngày Kỷ Mùi cung càn. Vận của họ được cung phúc đức và quan lộc. Nhưng sân đá nằm ở cung chấn hướng sân bắc nam nên gây bất lợi cho họ.

- Niềm tin của họ là Thánh Allah.

* Việt Nam

- Xét đẳng cấp quá khứ ta không bằng họ, thành tích kém họ, người nhỏ hơn, yếu hơn về thể lực. Nhưng ta khéo léo hơn và đang lợi thế về tinh thần.

- Xét về lý số. Ta thuộc Đông Nam Á, vận khí mộc cung chấn. Tháng Quý Sửu cung chấn, năm Đinh Dậu cung khảm. Ta cũng được phúc đức và quan lộc. Sân đá cung chấn, hướng đá bắc nam ta thuận vận khí hơn họ.

- Niềm tin của ta là Thượng Đế và Phật.

* Nhận định

- Thời điểm xảy ra trận chung kết đài báo nhiệt độ âm và có tuyết rơi, nhưng thần tiên sẽ cố gắng để nhiệt độ 3-4 độ trời không có tuyết rơi.

- Cổ động viên Việt Nam máu lửa hơn Uzbekistan.

- Về pháp thuật Việt Nam hơn Uzbekistan.

- Thượng Đế và thần tiên ủng hộ Việt Nam.

* Kết luận: Cho dù vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng Việt Nam vô địch”.

Xét nhiều yếu tố, các cầu thủ Việt Nam không bằng đối thủ đến từ Tây Á. Thế nhưng, cũng như hàng triệu người hâm mộ quê nhà, chuyên gia phong thủy này vẫn tin rằng chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Tất nhiên, đây chỉ là 1 dự đoán vui thể hiện sự tin tưởng và yêu mến đội tuyển U23 Việt Nam như bao dự đoán khác.

Sau khi được chia sẻ, bài viết này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, bài phân tích của chuyên gia phong thủy nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận - Ảnh chụp màn hình

“Cám ơn anh, bài viết của anh đã khiến cho niềm tin chiến thắng càng đến gần hơn với các chàng trai của Việt Nam, cổ động tinh thần để các em ấy có thêm nghị lực mà chiến đấu.

Em rất hy vọng những lời anh nói, những gì anh đang làm sẽ đưa không chỉ đội bóng của chúng ta mà là lòng tin của tất cả nhân dân Việt Nam đi đến được bến bờ vinh quang trong sự đoàn kết và quyết thắng. Cám ơn anh”, Đ.T tin rằng sự cổ vũ của mọi người ở quê nhà sẽ góp thêm sức mạnh cho các cầu thủ đang chiến đấu ở phương xa.

Cả dân tộc Việt Nam đều đồng lòng cổ vũ cho đội tuyển U23 - Ảnh: Facebook

“Tuyệt vời thầy ạ, cho dù thế nào em cũng ủng hộ đội nhà kể cả vào thời điểm tệ nhất, mà chúng ta sẽ thắng. Em tin như thế, chúc đội bóng của Việt Nam, cụ thể U23 chiến thắng, thành công”, N.C khẳng định.

Dù kết quả có như thế nào đi nữa, đội tuyển U23 cũng đã trở thành những người hùng, viết nên một trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà. Hãy cổ vũ hết mình cho các chàng trai của chúng ta vào ngày 27/1 sắp tới.