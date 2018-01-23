Chuyên gia phong thủy hé lộ những bí mật trên vàng mã và cách đốt sao cho đúng

Tâm linh - Tử vi 23/01/2018 19:51

Từ xưa đến nay, đốt giấy tiền vàng mã được xem là nghi thức không thể thiếu trong nhiều dịp lễ tết, cúng giỗ của người Việt, nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa và cách đốt sao cho đúng.

Đốt vàng mã là một trong những tập tục lâu đời trong văn hóa tín ngưỡng của một số nước Châu Á, bao gồm Việt Nam. Nhiều người quan niệm rằng khi con người mất đi, cuộc sống của họ vẫn chưa chấm dứt mà sẽ tiếp tục ở một thế giới khác. Do đó, con cháu đốt tiền vàng với hy vọng người thân sẽ được hưởng cuộc sống đầy đủ sau khi chết. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự hiểu ý nghĩa của tập tục này.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP. HCM) cho biết trên mỗi tờ giấy vàng tiền mã đều có kinh văn của đức Phật A Di Đà. Những kinh văn này có tác dụng siêu độ cho người đã khuất. Điều này giải thích lý do vì sao trên giấy tiền vàng mã thường có những ký hiệu khó hiểu hay Hán tự.

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Trên mỗi tờ giấy tiền vàng mã đều có kinh văn của Đức Phật A Di Đà - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc đốt giấy tiền vàng mã cũng có những nguyên tắc riêng. Khi đốt vàng mã chúng ta phải đọc tên người mất, đặc biệt không đốt cả xấp giấy tiền vàng mã một lượt mà phải đốt từng tờ một. Ngoài ra, giấy tiền vàng mã được làm từ các loại giấy màu đơn giản, dễ cháy vì thế nếu không cẩn thận rất dễ gây ra cháy nổ.

Thời gian gần đây, hầu hết mọi người chuộng dùng các loại tiền mô phỏng tiền bạc, các đồ vật công nghệ, điện thoại hay máy tính hiện đại. Dù không xấu nhưng điều này đã làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của việc đốt tiền vàng.

Theo chuyên gia Uyên Mi, cách tốt nhất để giúp người đã khuất đó là hành thiện tích đức để họ được an nghỉ chứ không phải là việc đốt nhiều vàng mã. 

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