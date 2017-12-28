Hiện nay, ngoài việc chọn sim hợp tuổi, nhiều người còn chọn mua sim theo mệnh. Xem phong thủy sim điện thoại chính xác sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc dồi dào cho chủ nhân.

Trước đây, việc chọn sim theo phong thủy không được nhiều người chú trọng. Thế nhưng vài năm trở lại đây, việc chọn số điện thoại dựa vào ngũ hành đã trở nên khá phổ biến. Người ta tin rằng nếu chọn đúng sim, may mắn và tài lộc sẽ đến ồ ạt với chủ nhân. Lợi ích của việc xem phong thủy sim Nếu có thể mua được sim phong thủy phù hợp với mệnh của mình, nó sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn, tài lộc, hạnh phúc và bình yên. Chiếc sim điện thoại có thể giúp bạn gặp nhiều thành công trong sự nghiệp, nhất là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh.

Ngược lại, khi chọn sim không chính xác, bạn có thể gặp nhiều điều không may, khiến tiền tài, danh vọng không cánh mà bay. Một chiếc sim hợp phong thủy có thể mang đến cho chủ nhân nhiều điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ phương pháp chọn sim điện thoại theo ngũ hành chính xác nhất cho những người mệnh Hỏa.

Năm sinh thuộc mệnh Hỏa Sau đây là danh sách những năm sinh thuộc mệnh Hỏa bạn đọc có thể tham khảo để mua sim phong thủy phù hợp: Mậu Tý (sinh năm 1948, 2008) Kỷ Sửu (sinh năm 1949, 2009) Bính Dần (sinh năm 1926, 1986) Đinh Mão (sinh năm 1927, 1987) Giáp Thìn (sinh năm 1964) Ất Tỵ (sinh năm 1965) Mậu Ngọ (sinh năm 1978) Kỷ Mùi (sinh năm 1979) Đinh Dậu (sinh năm 1957, 2017) Giáp Tuất (1934, 1994) Ất Hợi (sinh năm 1935, 1995) Xem phong thủy sim điện thoại chính xác cho người mệnh Hỏa Mệnh Hỏa trong ngũ hành tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh. Do vậy bạn phải chọn sim thật cẩn thận. Nếu chọn nhầm số điện thoại sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến vận mệnh và tài lộc của chủ nhân. Dựa theo quy luật ngũ hành số thuộc mệnh Hỏa là số 9. Nên chọn sim điện thoại có số này là tốt nhất. Những người thuộc mệnh Hỏa nên chọn sim thuộc hành Mộc hay Thổ - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, theo quy luật ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa, Hỏa khắc Thủy và Kim. Do đó khi chọn sim theo phong thủy, bạn phải chọn những số điện thoại không chứa các số thuộc hành Thủy và hành Kim mà cần chọn những sim có chứa số mang mệnh Mộc (3, 4) hay số mang mệnh Thổ (2, 8). Cách biết chính xác mệnh của sim điện thoại Cách tính mệnh cho sim là con số cuối cùng của dãy sim đứng vào mệnh nào thì số điện thoại thuộc mệnh đó. Cụ thể, những số điện thoại có số cuối là 1 thì sẽ thuộc mệnh Thủy, số 9 là mệnh Hỏa, 2, 5 và 8 thì thuộc mệnh Thổ, con số có mệnh Kim là 6 và 7 còn 3, 4 là mệnh Mộc. Ngũ hành của sim điện thoại phụ thuộc vào số cuối cùng của nó - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng các độc giả sẽ chọn được một chiếc sim phong thủy phù hợp nhất để gặp nhiều thành công trong sự nghiệp, gia đình ngày càng hạnh phúc. Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài Cây cảnh không chỉ tạo không gian thoáng đãng, tươi mới cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt. Bạn nên trồng những loại cây phong thủy này trong nhà để mang lại may mắn, tiền tài đổ về ồ ạt quanh năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-phong-thuy-sim-dien-thoai-theo-nam-sinh-chinh-xac-nhat-tai-loc-may-man-o-at-do-ve-cho-chu-nhan-264367.html