Chuyên gia phong thủy cảnh báo về những kiểu nhà tuyệt đối không nên mua

Nhà là tài sản cực kỳ quan trọng của con người, vì vậy bạn phải vô cùng thận trọng khi mua hoặc xây nhà. Dưới đây là một số kiểu nhà mà các chuyên gia phong thủy cảnh báo không nên mua.

Ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ góp phần giúp gia chủ ngày một thịnh vượng, giàu có. Ngược lại, mua nhầm ngôi nhà có bố cục phong thủy xấu không những ảnh hưởng đến tài vận mà còn khiến gia đình dễ gặp bất hòa. Những kiểu nhà không nên mua Theo các chuyên gia phong thủy, không nên mua những ngôi nhà xây gần miếu, nghĩa trang hay đền thờ vì chúng có âm khí quá nặng. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

Một trong những ngôi nhà không thể giúp gia chủ phát phúc phát quý là ngôi nhà có hình chữ khẩu. Bởi trong phong thủy, ngôi nhà này không thể giữ được vận khí tài lộc. Ngoài ra, bạn cũng không nên mua những ngôi nhà tăm tối hoặc bị cô lập vì dễ tích tụ những nguồn năng lượng tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet Nếu gặp ngôi nhà xây theo hình tam giác, nó sẽ khiến tầm nhìn những thành viên trong gia đình bị cản trở. Những người sống trong ngôi nhà đó dễ trở nên nóng nảy, cáu gắt. Đối với hôn nhân thì ngôi nhà này vô cùng xấu bởi dễ bị người thứ ba chen ngang phá vỡ hạnh phúc gia đình. Dù không ly hôn thì tình cảm cũng không còn mặn nồng. Vậy nên, gia chủ cần suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn mua những ngôi nhà có hình dáng như vậy.

Trong khi đó, nhà cũ nát, tường không còn nguyên vẹn sẽ khiến sự nghiệp của gia chủ không thể thăng tiến. Nếu đã mua những ngôi nhà như vậy thì bạn phải sơn, sửa lại trước khi dọn vào ở. Những kiểu nhà không nên xây Xây nhà thiếu góc Tây Nam, Tây Bắc là một trong những điều tối kỵ bởi nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sống trong đó. Vì thế bạn cần đặc biệt lưu ý điều này khi xây nhà. Ngôi nhà không tuân theo bất kỳ quy luật nào sẽ khiến tính nết những người trong nhà bị thay đổi theo chiều hướng xấu. Công việc cũng theo đó mà đảo lộn, dễ bị kẻ xấu hãm hại. Những căn phòng có kính trong suốt chỉ phù hợp để thư giãn, nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet Khu vực trước cửa nhà không nên quá rộng cũng không nên quá nhỏ hẹp. Nếu phần sân trước cửa quá rộng thì tài phú không thể vào trong. Còn nếu khoảng không gian này nhỏ như một đường kẻ vạch thì lại ngăn cản tài lộc. Khi xây nhà, đừng nên lắp kính khắp nơi vì nó không chỉ gây phản chiếu ánh sáng không đồng đều mà còn tích tụ các luồng khí xấu trong nhà. Ngoài ra, những căn phòng được lắp kính chỉ nên dùng để thư giãn, nghỉ ngơi. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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