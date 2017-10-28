Học nhà giàu những mẹo phong thủy này để tiền vô ào ào trong ba tháng cuối năm

Đời sống 28/10/2017 08:28

Trong những tháng cuối năm, nếu muốn hút thêm nhiều tài lộc, tiền vô như nước thì gia chủ đừng quên áp dụng những mẹo phong thủy dưới đây.

Ba tháng cuối năm là lúc tổng kết lại những gì đã đạt được trong năm cũ và chuẩn bị cho một năm mới may mắn và thịnh vượng, vì vậy nhiều người rất xem trọng khoảng thời gian này. Với những người có hiểu biết về phong thủy, họ sẽ áp dụng những mẹo sau đây vào thời điểm này để thu hút thêm tài lộc.

Chú ý trang trí nhà cửa ra vào

Học nhà giàu những mẹo phong thủy này để tiền vô ào ào trong ba tháng cuối năm - Ảnh 1
Theo phong thủy, cửa là nơi có vị trí quan trọng nhất ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngôi nhà, cửa ra vào được xem là nơi có phong thủy quan trọng nhất nên nếu không chú ý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của gia chủ. Nhiều người cho rằng đây chính là “điểm đón đầu” những vận may, tài lộc của cả ngôi nhà. Do đó nếu bạn bố trí cửa ra vào không hợp lý có thể khiến những luồng khí xấu có cơ hội xâm nhập vào nhà bạn.

Để chào đón những nguồn năng lượng tốt nhất, đừng quên mở cửa ít nhất một lần trong ngày. Nó không chỉ giúp ngôi nhà được thoáng khí mà còn mang thêm nhiều tài lộc cho gia chủ. Để gặt hái thêm nhiều may mắn, thành công vào cuối năm hãy nhanh chóng sơn sửa, lau dọn sạch sẽ khu vực cửa chính của căn nhà.

Trồng cây xanh trong nhà

Trồng thêm một số cây xanh trong nhà không chỉ mang đến không khí trong lành, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các thành viên mà còn giúp gia đình ngày thêm thịnh vượng.

Hướng trồng tốt nhất là hướng Đông và Đông Nam. Trồng cây ở những hướng này sẽ giúp sự nghiệp của gia chủ ngày càng thêm thăng tiến, mọi người ngày càng hòa thuận, vui vẻ.

Một số loại cây trồng trong nhà rất được mọi người ưa chuộng đó là: ngọc bích, mẫu đơn, hoa cúc, thường xuân…

Lưu ý: Không nên trồng những loại cây có gai nhọn như xương rồng trong nhà.

Trưng bày thêm một số vật phẩm phong thủy trong nhà

Học nhà giàu những mẹo phong thủy này để tiền vô ào ào trong ba tháng cuối năm - Ảnh 2
Trưng bày một số vật phẩm phong thủy trong nhà sẽ thu hút thêm nhiều vận may tài lộc cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Việc trưng bày các vật phẩm phong thủy trong nhà mang lại rất nhiều lợi ích và ý nghĩa phong thủy đặc biệt. Do đó, không chỉ vào ba tháng cuối năm mà mọi thời điểm trong năm đều nên áp dụng.

Một số vật phẩm phong thủy mang ý ngĩa may mắn mà mọi người có thể dùng để đặt trong nhà như: cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại, tượng tỳ hưu, tượng rồng…

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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