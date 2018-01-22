Chuyên gia phong thủy cảnh báo: Đừng chưng loại quả này lên bàn thờ ngày Tết kẻo hao tài tốn của

Trái cây là thứ không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày Tết. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng có thể dùng để chưng.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP. HCM) cho biết ngoài ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn với các bậc bề trên, việc trưng bày bàn thờ còn ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà.

Tùy theo quan niệm từng vùng mà có những điều kiêng kị khác nhau khi chọn hoa quả chưng trên bàn thờ. Có vùng thì chưng mâm ngũ quả gồm mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài với mong muốn sẽ có một năm mới sung túc. Trong phong thủy, ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành – 5 nguyên tố cấu thành vạn vật. Ngoài mâm ngũ quả, gia chủ có thể cúng mâm tam tài tượng trưng cho Thiên – Địa – Nhân.

Mâm trái cây trên bàn thờ tùy thuộc vào phong tục của mỗi miền - Ảnh minh họa: Internet

Có nơi người dân lại chọn chưng quả sung và lúa (có ý nghĩa là sung túc). Theo chuyên gia Nguyễn Võ Uyên Mi, loại quả dâng cúng trên bàn thờ có thể linh hoạt theo từng vùng miền. Nếu gia chủ không am hiểu nhiều về phong thủy thì nên chọn những loại quả trơn, láng, mịn, sáng bóng vì chúng tượng trưng cho một năm suôn sẻ, thuận lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong việc chọn mâm trái cây chưng bàn thờ là tấm lòng thành kính của người cúng.

Điều cần lưu ý khi chọn quả chưng bàn thờ ngày Tết là không chọn những loại quả xù xì, gai góc. Vì những loại quả này sẽ mang đến cho ngôi nhà những nguồn năng lượng xấu. Nguồn năng lượng này sẽ gây ảnh hưởng đến tài lộc cũng như vận may của gia đình trong suốt năm mới.

Theo phong thủy, bưởi là loại trái cây mang tính thanh sạch, có thể trừ đi những thứ ô uế. Vì vậy trên bàn thờ ngày Tết tốt nhất nên đặt thêm một quả bưởi.

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