Chuyên gia phong thủy cảnh báo: Đừng chưng loại quả này lên bàn thờ ngày Tết kẻo hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 22/01/2018 16:26

Trái cây là thứ không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày Tết. Tuy nhiên, không phải loại quả nào cũng có thể dùng để chưng.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP. HCM) cho biết ngoài ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn với các bậc bề trên, việc trưng bày bàn thờ còn ảnh hưởng đến phong thủy ngôi nhà.

Tùy theo quan niệm từng vùng mà có những điều kiêng kị khác nhau khi chọn hoa quả chưng trên bàn thờ. Có vùng thì chưng mâm ngũ quả gồm mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài với mong muốn sẽ có một năm mới sung túc. Trong phong thủy, ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành – 5 nguyên tố cấu thành vạn vật. Ngoài mâm ngũ quả, gia chủ có thể cúng mâm tam tài tượng trưng cho Thiên – Địa – Nhân.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo: Đừng chưng loại quả này lên bàn thờ ngày Tết kẻo hao tài tốn của - Ảnh 1
Mâm trái cây trên bàn thờ tùy thuộc vào phong tục của mỗi miền - Ảnh minh họa: Internet

Có nơi người dân lại chọn chưng quả sung và lúa (có ý nghĩa là sung túc). Theo chuyên gia Nguyễn Võ Uyên Mi, loại quả dâng cúng trên bàn thờ có thể linh hoạt theo từng vùng miền. Nếu gia chủ không am hiểu nhiều về phong thủy thì nên chọn những loại quả trơn, láng, mịn, sáng bóng vì chúng tượng trưng cho một năm suôn sẻ, thuận lợi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong việc chọn mâm trái cây chưng bàn thờ là tấm lòng thành kính của người cúng.

Điều cần lưu ý khi chọn quả chưng bàn thờ ngày Tết là không chọn những loại quả xù xì, gai góc. Vì những loại quả này sẽ mang đến cho ngôi nhà những nguồn năng lượng xấu. Nguồn năng lượng này sẽ gây ảnh hưởng đến tài lộc cũng như vận may của gia đình trong suốt năm mới.

Theo phong thủy, bưởi là loại trái cây mang tính thanh sạch, có thể trừ đi những thứ ô uế. Vì vậy trên bàn thờ ngày Tết tốt nhất nên đặt thêm một quả bưởi.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo về những kiểu nhà tuyệt đối không nên mua

Chuyên gia phong thủy cảnh báo về những kiểu nhà tuyệt đối không nên mua

Nhà là tài sản cực kỳ quan trọng của con người, vì vậy bạn phải vô cùng thận trọng khi mua hoặc xây nhà. Dưới đây là một số kiểu nhà mà các chuyên gia phong thủy cảnh báo không nên mua.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy những loại trái cây không nên chưng bàn thờ mâm trái cây chưng bàn thờ chưng trái cây trên bàn thờ ngày tết cách bày mâm ngũ quả mâm ngũ quả ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 41 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 11 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026