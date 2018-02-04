Không phải trái cây, chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên cúng thứ này trên bàn thờ ngày Tết để phát tài cả năm

Tâm linh - Tử vi 04/02/2018 09:14

Vào những ngày lễ Tết, nhiều người cho rằng trái cây mới là thứ quan trọng nhất trên bàn thờ Phật, gia tiên. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy lại có quan điểm khác.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) cho biết thứ tốt nhất để cúng trên bàn thờ vào những ngày lễ, Tết không phải là trái cây mà là cơm trắng.

Bà Uyên Mi cho rằng, cơm gạo là cái tinh túy mà trời đất ban cho con người nên đây là thứ tốt nhất mà con cháu có thể dâng cho các vị bề trên. Ở bàn thờ các vị thần, Phật thì gia chủ nên cúng một chén cơm trắng còn đối với bàn thờ gia tiên thì cúng một mâm cơm. 

Không phải trái cây, chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên cúng thứ này trên bàn thờ ngày Tết để phát tài cả năm - Ảnh 1
Theo bà Uyên Mi, gạo là tinh hoa của đất trời nên cơm trắng là thứ tốt nhất để cúng trên bàn thờ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuyên gia phong thủy này khuyên mọi người nên cúng cơm chay trên bàn thờ gia tiên vì đầu năm sát sinh là việc không tốt, thay vào đó hãy hành thiện tích đức để hóa giải vận rủi.

Một số lưu ý khi bài trí bàn thờ ngày Tết

Đầu tiên, gia chủ cần lưu ý về việc đặt lư hương. Khi đặt lư hương lên bàn thờ, bạn phải sắp xếp sao cho cân đối theo nguyên tắc âm dương “tả dương, hữu âm” cụ thể hơn là “tả nam, hữu âm” (bên trái là nam, bên phải là nữ).

Không phải trái cây, chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên cúng thứ này trên bàn thờ ngày Tết để phát tài cả năm - Ảnh 2
Khi đặt lư hương trên bàn thờ phải nhớ chú ý nguyên tắc âm dương - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mâm ngũ quả cũng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết. Trong phong thủy, mâm ngũ quả đại diện cho ngũ hành “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ”. Theo quan niệm người xưa thì nó đại diện cho ngũ thường: “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Do vậy người ta thường chọn những loại trái cây có màu sắc tươi sáng, quả tròn, láng bóng để đặt lên bàn thờ, có mùi thơm dễ chịu. Dân gian cho rằng bưởi là loại quả thanh sạch nhất nên ngày Tết phải mua bưởi đặt lên bàn thờ để cả năm an lành, may mắn.

Khi chọn trái cây bài trí trên bàn thờ nhất định phải tránh những loại quả có gai, lá sắc bén như dứa (khóm) vì chúng mang sát khí. Ngoài ra, những loại quả có mùi khó chịu như sầu riêng cũng không nên đặt lên bàn thờ.

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Lau dọn, bài trí bàn thờ là việc phải làm của người Việt vào mỗi độ Tết về. Đây không chỉ là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng thành kính với bậc bề trên mà còn ảnh hưởng đến phong thủy của gia chủ.

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