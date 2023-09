Không phải trái cây, chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ nên cúng thứ này trên bàn thờ ngày Tết để phát tài cả năm

Đầu tiên, gia chủ cần lưu ý về việc đặt lư hương. Khi đặt lư hương lên bàn thờ, bạn phải sắp xếp sao cho cân đối theo nguyên tắc âm dương “tả dương, hữu âm” cụ thể hơn là “tả nam, hữu âm” (bên trái là nam, bên phải là nữ).

Khi đặt lư hương trên bàn thờ phải nhớ chú ý nguyên tắc âm dương - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, mâm ngũ quả cũng là thứ không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết. Trong phong thủy, mâm ngũ quả đại diện cho ngũ hành “Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ”. Theo quan niệm người xưa thì nó đại diện cho ngũ thường: “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Do vậy người ta thường chọn những loại trái cây có màu sắc tươi sáng, quả tròn, láng bóng để đặt lên bàn thờ, có mùi thơm dễ chịu. Dân gian cho rằng bưởi là loại quả thanh sạch nhất nên ngày Tết phải mua bưởi đặt lên bàn thờ để cả năm an lành, may mắn.

Khi chọn trái cây bài trí trên bàn thờ nhất định phải tránh những loại quả có gai, lá sắc bén như dứa (khóm) vì chúng mang sát khí. Ngoài ra, những loại quả có mùi khó chịu như sầu riêng cũng không nên đặt lên bàn thờ.