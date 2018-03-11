Chuyên gia phong thủy tiết lộ tác dụng và sự thật đằng sau các loại 'bùa yêu' của chị em

Tâm linh - Tử vi 11/03/2018 09:57

Nói về phương pháp giữ chồng, người yêu thì phụ nữ có muôn vàn cách khác nhau từ rình rập theo dõi, phẫu thuật thẩm mỹ, gắn định vị… cho đến dùng 'bùa yêu'.

Để tìm hiểu rõ hơn về các loại 'bùa yêu' được chị em phụ nữ truyền tai nhau, Phụ nữ & Gia đình đã tìm gặp chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (Giám đốc công ty phong thủy Đông Phương Cát) để trao đổi về vấn đề này.

Theo chia sẻ của chuyên gia Uyên Mi, có rất nhiều chị em mang họ, tên và hình ảnh của bạn trai, chồng để làm 'bùa yêu' hoặc có những người đến tìm các thầy cúng để làm những thứ được gọi đồ thương như dầu thương, bùa muối với mong muốn chồng không ngoại tình, ngày càng yêu thương mình. Đôi khi các bà vợ còn tự chế 'bùa yêu' ở nhà bằng máu kinh hoặc rang quần lót. Đặc biệt, chiêu mà các chị em hay dùng để giữ chồng là xếp 3 chiếc quần lót của mình dưới giường ngủ. Họ tin rằng những phương pháp này sẽ khiến người đàn ông không bao giờ thay đổi, yêu thương vợ, bạn gái hơn.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ tác dụng và sự thật đằng sau các loại 'bùa yêu' của chị em - Ảnh 1
Ngoài dùng máu kinh nguyệt của phụ nữ, nhiều bà vợ còn nhờ các 'thầy' làm 'bùa yêu' cho chồng, người yêu uống - Ảnh minh họa: Internet

Về tính linh nghiệm của 'bùa yêu', bà Uyên Mi cho rằng điều này tùy thuộc vào lòng tin của mỗi người, nhưng một điều chắc chắn là không phải ai sử dụng cũng đạt được kết quả như mong muốn. Trong khi đó, tác hại mà 'bùa yêu' mang lại thì khôn lường.

Lý giải về chiêu rang quần lót, chuyên gia cho biết điều này có nguồn gốc từ lâu đời nhưng công dụng của nó không phải để giữ chồng như nhiều người đồn đoán. Ban đầu, việc này có ý nghĩa gọi người thân phương xa trở về vì gia đình trông ngóng. Theo thời gian, cách này bị đồn thổi, bóp méo thành phương pháp giữ chồng được nhiều chị em phụ nữ áp dụng. Tác dụng hay không thì chưa biết, song may mắn là nó không gây hại đến sức khỏe con người.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ tác dụng và sự thật đằng sau các loại 'bùa yêu' của chị em - Ảnh 2
Bà Uyên Mi cho rằng 'bùa yêu' không tốt như nhiều người đang lầm tưởng - Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, có nhiều phương pháp làm 'bùa yêu' khiến người nghe phải lạnh gáy. Điển hình như phương pháp dùng máu kinh để giữ chồng, sức khỏe của những người uống phải máu trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa kể, khi vụ việc bị phát hiện, hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ bị lung lay. Lúc này 'bùa yêu' chẳng những không giúp chị em giữ chồng mà còn khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh chóng hơn.

Chị em phụ nữ nên nhớ, hạnh phúc phải do chính tay mình tạo dựng, đừng tin vào bất kỳ phương pháp 'thần thánh' nào!

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