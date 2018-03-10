Theo nội dung trong đoạn clip, sau một thời gian theo dõi, người chồng phát hiện vợ chuẩn bị vào nhà nghỉ cùng với một ông cụ đáng tuổi ba mình. Ngay lập tức anh chồng xông đến hỏi rõ sự việc.

Được biết vụ việc trên xảy ra vào ngày 8/3 tại xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Toàn bộ quá trình đánh ghen được một người dùng mạng xã hội quay lại và chia sẻ trên Facebook.

Về phần ông cụ, kể từ khi người chồng xuất hiện, ông liền chắp tay xin lỗi, liên tục nói “cháu thông cảm cho bác” và ngỏ ý đưa cho người chồng một số tiền với hy vọng anh sẽ bỏ qua mọi việc nhưng không thành công.

Ban đầu, người vợ một mực chối cãi, nói rằng ông cụ chỉ là người qua đường, hai người không phải là nhân tình. Mãi đến khi người chồng đưa ra những tin nhắn giữa hai người, cô mới thừa nhận việc mình ngoại tình.

Dù rất tức giận nhưng người chồng vẫn giữ được bình tĩnh và gọi mẹ vợ đến giải quyết sự việc. Khi đến nơi, người mẹ vô cùng tức giận, liên tục trách mắng hành vi trái đạo đức của con gái.

Người đàn ông liên tục chắp tay xin lỗi, muốn bồi thường tiền để được bỏ qua - Ảnh chụp màn hình

Không chịu nổi áp lực khi mẹ ruột và chồng cùng lúc lên án hành vi của mình, người vợ trẻ đã chạy xuống một con sông cạn ngay gần đó đòi chết.

Mặc dù mọi người xung quanh lên tiếng can ngăn nhưng cô vợ trẻ này vẫn không chịu lên bờ. Đến khi người chồng lội xuống kéo vợ lên, sự việc mới kết thúc.

Người vợ lao xuống con sông cạn đòi chết - Ảnh chụp màn hình

Đoạn clip dài hơn 30 phút sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây “bão” trong cộng đồng mạng. Rất nhiều người để lại bình luận về vụ việc, hầu hết đều lên án hành vi ngoại tình của cô vợ này.

“Tốt nhất là bỏ đi, biết đâu vài ba bữa lại đi với thằng khác xong về nó tìm cách giết mình thì hối hận không kịp”, X.M khuyên người chồng bị "cắm sừng".

“Chồng có yếu sinh lý, cờ bạc nghiện ngập lô đề, không ở được thì cứ ra tòa ly dị rồi muốn đi với chục ông già cũng không ai nói. Đằng này đi ngoại tình thì thằng chồng đánh cho là đúng rồi”, Y.X nói.

Liên quan đến vụ việc, vào ngày 9/3 ông Ngô Trường Sơn, Chủ tịch UBND xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn đã lên tiếng xác nhận với các cơ quan truyền thông. Ông còn cho biết thêm, sự việc xảy ra tại nhà nghỉ T.M ở xã Nga Lĩnh. Tuy nhiên những người trong đoạn clip không phải người dân ở đây và họ cũng không trình báo lên chính quyền địa phương.