Chị N. (vợ của anh C., người đàn ông cùng chị M. vào khách sạn) vô cùng bất ngờ khi biết tin chồng ngoại tình vì chị vẫn đinh ninh chồng mình đang bận công việc không thể về nhà mừng 8/3 cùng vợ.

Cặp đôi bị bắt quả tang tại phòng nghỉ khách sạn - Ảnh chụp màn hình

Lúc anh T. cùng người thân xông vào nhà nghỉ, C. kháng cự định giật điện thoại rồi bỏ trốn nhưng bất thành. Về phần chị N., khi nhìn thấy chồng và nhân tình trong phòng thì vô cùng bức xúc vì C. nói với chị phải đi làm cả tháng không có ngày nghỉ nào. Tức giận vì bị phản bội, chị liên tục tát vào mặt nhân tình của chồng. Sau đó, anh T. cùng người thân đã bắt cặp đôi tường trình lại sự việc để trình lên công an xã giải quyết.