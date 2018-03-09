Nóng: Ngày 8/3, vợ dẫn bồ vào khách sạn bị chồng bắt gặp đánh tơi tả tại giường

Tin nóng 09/03/2018 15:08

Mặc dù cả hai đều đã có gia đình nhưng vẫn lén lút cùng nhau vào khách sạn mừng 8/3. Bị bắt quả tang, cặp đôi bị đánh tơi tả ngay trong "căn phòng hạnh phúc".

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp đôi bị đánh ghen trong khách sạn.

Theo thông tin trong đoạn clip, cả hai vào khách sạn định đón 8/3 với nhau. Được biết, trước đó chị M. từng ngoại tình nhưng được chồng là anh T. tha thứ. Đến ngày 8/3, nhìn thấy vợ có biểu hiện lạ nên anh T. theo dõi và phát hiện vợ mình đi chơi, karaoke rồi vào khách sạn với người đàn ông khác.

Chị N. (vợ của anh C., người đàn ông cùng chị M. vào khách sạn) vô cùng bất ngờ khi biết tin chồng ngoại tình vì chị vẫn đinh ninh chồng mình đang bận công việc không thể về nhà mừng 8/3 cùng vợ.

Nóng: Ngày 8/3, vợ dẫn bồ vào khách sạn bị chồng bắt gặp đánh tơi tả tại giường - Ảnh 1
Cặp đôi bị bắt quả tang tại phòng nghỉ khách sạn - Ảnh chụp màn hình

Lúc anh T. cùng người thân xông vào nhà nghỉ, C. kháng cự định giật điện thoại rồi bỏ trốn nhưng bất thành. Về phần chị N., khi nhìn thấy chồng và nhân tình trong phòng thì vô cùng bức xúc vì C. nói với chị phải đi làm cả tháng không có ngày nghỉ nào. Tức giận vì bị phản bội, chị liên tục tát vào mặt nhân tình của chồng. Sau đó, anh T. cùng người thân đã bắt cặp đôi tường trình lại sự việc để trình lên công an xã giải quyết.

Có thể thấy, ngoại tình luôn là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Vì thế, đoạn clip này đã nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ.

Nóng: Ngày 8/3, vợ dẫn bồ vào khách sạn bị chồng bắt gặp đánh tơi tả tại giường - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

 “Ở đàn ông, lòng chung thủy thường gắn liền với tính tự giác. Thế nên một khi hắn ta đã có ý định lên giường ăn nằm với người phụ nữ khác, thì những câu từ yêu thương bạn được nghe trước đó, có ngọt ngào mấy cũng sẽ bằng thừa”, M.B. bình luận.

“Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Cuộc sống ngắn lắm, đừng vì những thứ không đáng, mà tiếp tục va vấp và đau lòng”, một cư dân mạng khuyên người vợ nên biết buông tay để không phải tiếp tục đau lòng, buồn khổ.

“Làm gì mà phải đánh. Hết yêu thì giải tán. Phải nghĩ làm sao mà để vợ nó phải như thế”, N.V cho rằng người chồng cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

“Có gia đình rồi tại sao không biết vun đắp cho hạnh phúc hơn mà lại làm cho nó tan nát như vậy nhỉ, nếu thế ngay từ đầu đã không nên lấy”, T.H trách.

Vụ việc hiện vẫn đang là đề tài nóng trên mạng xã hội.

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