Nhiều giờ qua, bức tâm thư của người anh gửi đến em trai, cũng chính là người có quan hệ bất chính với chị dâu đang khiến dư luận "nổi bão". Được đăng tải trên nhiều Fanpage lớn, câu chuyện tréo ngoe này đã tạo ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Lẽ ra anh là người hiểu sâu sắc nhất nỗi đau và càng hiểu sâu sắc nhất không nên cầm dao cứa lại vết thương mình như thế này thêm bất kỳ lần nào nữa.

Đây là những câu đầu tiên anh nói với em kể từ sau ngày khủng khiếp đó em nhỉ? Sau ngày thằng em anh từng yêu quý nhất trong gia đình, thằng em anh tin tưởng nhất và người vợ thương yêu nhất, cũng là hai người đâm anh một cách đau đớn tàn bạo nhất đúng không em?

Nhưng anh xin lỗi, anh lại không làm được rồi. Kể từ sau khi anh phát hiện ra chuyện em và vợ anh khi đó có quan hệ bất chính với nhau. Sau mọi sự tồi tệ xốc nổi nhất, anh vẫn chưa một lời nói nặng tới em, H. nhỉ?

Anh vẫn bảo em rằng đàn bà thì có nhiều, không người này thì người khác, nhưng anh em thì chỉ có một và máu mủ vẫn mãi không thay đổi được đâu em à! Anh đã từng nói vậy đúng không em?

Khi đó em run lẩy bẩy, khóc và xin lỗi gia đình, xin lỗi anh.

Em rất thành công trong việc khiến mọi người thương cảm và nhìn em như thể em vô tội, em ngây thơ. Ừ! Anh cũng tin là thật, đến nỗi cả gia đình anh cho rằng do vợ anh quá lăng loàn nên nó dùng mọi thủ đoạn quyến rũ em khiến em sa ngã, anh cũng tin như vậy cho tới thời điểm này!”

Theo lời kể của người anh, khi mối quan hệ lén lút với chị dâu bị phát hiện, người em đã khóc lóc, hứa với gia đình sẽ chấm dứt tình yêu sai trái này. Thái độ thành thật của anh ta đã nhận được sự đồng cảm, tha thứ từ gia đình cũng như người anh bị phản bội. Thế nhưng sau đó người anh lại nhìn thấy em trai cùng vợ cũ của mình tình tứ đi du lịch riêng, chụp ảnh thân mật đăng Facebook. Đến lúc này, niềm tin của anh đã hoàn toàn sụp đổ.

Dù tỏ vẻ ân hận, hối lỗi nhưng sau đó hai người lại tiếp tục đi du lịch riêng với nhau rồi đăng ảnh lên Facebook - Ảnh chụp màn hình

“Khi anh tận mắt nhìn thấy những bức ảnh này của em và vợ cũ anh chụp cách đây 32 ngày. Người luôn mồm nói thương nhớ anh, một lòng mong anh tha thứ! Người nhắn tin cho anh những đêm khuya nói tiếc một người chồng như anh, bố mẹ tiếc một người con rể như anh...

Người nói rằng anh biết không? Đêm nào em cũng khóc vì nhớ thương con vì vậy nên cả tháng em không cần nhìn con tới một lần. Không thèm đón con về ngủ lấy một tối. Người nói em không dám sang nhà vì sợ nhìn thấy anh em lại nhớ và yêu anh hơn. Nhưng quả thật thời gian đi với ‘các anh’ còn thiếu thì làm sao có để dành cho những đứa con tội nghiệp?

Anh chỉ là quá đau đớn khi niềm tin với vợ mình đã hết, hết một cách lụi tàn, thì anh cũng vẫn còn tin em, vẫn còn tin một cách ngu xuẩn rằng ‘em sợ rồi, em không bao giờ dám sai lầm nữa đâu anh’. Tất cả chúng ta đều tin như thế!”.

Mặc dù chưa xác nhận được tính chân thật của câu chuyện trên nhưng cộng đồng mạng vẫn vô cùng giận dữ. Có rất nhiều bình luận bức xúc, "ném đá" người vợ và em trai trong câu chuyện.

“Đúng là người vợ không ra sao nhưng đứa em đúng là điên. Ngoài đường có biết bao nhiêu cô gái vậy mà phải đi cướp vợ của anh mình”, T.N bình luận.

“Loại người như thế này không đáng để mình buồn đâu anh bạn à. Để xem bọn họ hạnh phúc được bao lâu khi chà đạp lên đạo đức, niềm tin của chính người thân”, T.B khuyên.

“Việc trong nội bộ gia đình thì đóng cửa mà giải quyết với nhau. Hay ho quá mà còn mang lên mạng?”, T.T cho rằng việc này chẳng mấy hay ho mà người chồng lại đem lên mạng xã hội kể lể.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng tỏ ra hoài nghi về độ chân thực của câu chuyện. Họ cho rằng đây có thể là chuyện bịa để câu like, share.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin cho bạn đọc.