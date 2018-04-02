Không cần bùa yêu, chuyên gia phong thủy tiết lộ bí kíp giữ chồng khỏi ‘con giáp thứ 13’

Tâm linh - Tử vi 02/04/2018 17:00

Để gia đình luôn hạnh phúc, viên mãn không bị kẻ thứ ba chen ngang, chị em đừng bỏ qua những lời khuyên của chuyên gia phong thủy.

Để giữ chồng không bị kẻ thứ ba quyến rũ, nhiều chị em phụ nữ áp dụng những phương pháp vô cùng kỳ dị như rang đồ lót, dùng máu làm bùa yêu... Tuy nhiên, những cách này chẳng những không có hiệu quả như mong muốn mà đôi khi còn mang đến hậu quả khôn lường. Để giữ chồng, chị em có thể áp dụng những phương pháp phong thủy vừa an toàn lại vô cùng hiệu quả.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (CEO công ty TNHH MTV Đông Phương Cát) đã tiết lộ một số bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình, xua đuổi "tiểu tam". 

Không cần bùa yêu, chuyên gia phong thủy tiết lộ bí kíp giữ chồng khỏi ‘con giáp thứ 13’ - Ảnh 1
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi tiết lộ một số 'bí kíp' giúp chị em phụ nữ giữ gìn hạnh phúc gia đình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khi cưới nhau, hai vợ chồng nên chọn các phương vị tốt trong nhà như cung Phước Đức để đặt phòng ngủ. Cung Phước Đức là một trong tám trạch của mỗi mảnh đất, cung này là sao Vũ Khúc khí Kim mang lại nhiều điều cát lành cho vợ chồng, thúc đẩy và gìn giữ các mối quan hệ. Đặc biệt với nữ giới, cung Phước Đức giúp cho các chị em có được bạn đời tốt.

Quan trọng nhất là trong nhà cần tránh các cung vị Đào hoa sát. Đây là các vị trí mà khi chúng ta lỡ kích nước hoặc đặt hồ cá tại đó, nó sẽ gây ra các mối quan hệ nam nữ bất chính ngoài hôn nhân, làm cho gia đình tan vỡ. Về lý thuyết các phương vị Đào hoa sát được tính như sau :

Những ngôi nhà có cửa chính hướng Dần, Ngọ, Tuất thì tuyệt đối không được đặt hồ nước, hay nuôi cá ở Phương Mão (Đông). Nếu hướng Đông của ngôi nhà này có một con đường cũng là điều không tốt, gia chủ nên tìm cách hóa giải để tránh phạm phải Đào hoa sát.

Ngôi nhà có hướng Tỵ, Dậu, Sửu thì Đào hoa sát đến từ Phương Ngọ (Nam).

Những ngôi nhà có cửa hướng Thân, Tý, Thìn thì Đào hoa sát đến từ Phương Dậu (Tây).

Còn nhà có cửa thuộc các hướng Hợi, Mão, Mùi thì Đào hoa sát đến từ Phương Tý  (Bắc).

Do đó, gia chủ cần lưu ý không được kích nước, đặt hồ cá ở các hướng này để tránh phạm phải Đào hoa sát khiến hôn nhân tan vỡ, người thứ 3 chen ngang phá hoại hạnh phúc gia đình.

Không cần bùa yêu, chuyên gia phong thủy tiết lộ bí kíp giữ chồng khỏi ‘con giáp thứ 13’ - Ảnh 2
Gia chủ nên chú ý kỹ hướng Đào hoa sát trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, màu xanh lá là màu mang lại may mắn. Trong phòng ngủ của các cặp vợ chồng nếu đặt những chậu cây xanh thích hợp sẽ tạo ra một môi trường yên tĩnh, ấm áp và trong lành giúp vợ chồng ngày càng hòa thuận, gắn kết.

Chuyên gia phong thủy bật mí phương pháp giải hạn 'có 1 không 2'

Chuyên gia phong thủy bật mí phương pháp giải hạn 'có 1 không 2'

Ngoài việc dùng muối giải hạn hay tắm hỗn hợp các loại lá để tẩy uế, chuyên gia phong thủy còn bật mí phương pháp hóa giải vận xui bằng cua.

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