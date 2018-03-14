Chuyên gia phong thủy bật mí phương pháp giải hạn 'có 1 không 2'

Tâm linh - Tử vi 14/03/2018 11:16

Ngoài việc dùng muối giải hạn hay tắm hỗn hợp các loại lá để tẩy uế, chuyên gia phong thủy còn bật mí phương pháp hóa giải vận xui bằng cua.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (công ty TNHH MTV Đông Phương Cát), ngoài việc ăn trứng vịt lộn, ném muối qua vai, tắm hỗn hợp nước để tẩy uế thì mọi người có thể giải hạn bằng cua đất.

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Trong tiếng Hán, cua có nghĩa là giải nên người ta thường dùng nó để xua đi vận xui - Ảnh minh họa: Internet

Bà Uyên Mi cho biết trong tiếng Hán, cua có nghĩa là giải. Vì vậy, người ta thường dùng nó để hóa giải những điều xui xẻo. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần ra chợ mua con cua bằng đất treo giữa nhà.

Sau đó, gia chủ ra chợ mua 9 con cua sống mang ra sông thả, đây được gọi là “Địa giải”. Tiếp đó, bạn lại mua thêm 9 con chim, mang thả lên trời, điều này được gọi là “Thiên giải”. Cuối cùng, tìm 9 người ăn xin và cho tiền, trong phong thủy đây được gọi là “Nhân giải”. Chuyên gia Uyên Mi chia sẻ đây là cách hóa giải vận xui theo thuyết Tam tài mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng.

Chuyên gia phong thủy bật mí phương pháp giải hạn 'có 1 không 2' - Ảnh 2
Chuyên gia phong thủy Uyên Mi - Ảnh nhân vật cung cấp

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng những cách dưới đây để hóa giải những điều kém may mắn trong cuộc sống.

Dọn nhà

Sống trong một ngôi nhà bừa bộn, nguồn năng lượng tích cực cũng theo đó mà tiêu tan. Chính vì vậy, ngoài việc áp dụng những phương pháp phong thủy trên, bạn cần dọn dẹp nhà cửa. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng nó có thể thay đổi vận mệnh của gia chủ.

Đầu tiên, bạn cần vứt bỏ tất cả những món đồ cũ không còn sử dụng, quét sạch mạng nhện cũng như bụi bẩn trong nhà. Bởi các vật dụng cũ thường mang những nguồn năng lượng xấu, gây ảnh hưởng không tốt đến công danh, sự nghiệp của gia chủ.

Thắp nhang

Chuyên gia phong thủy bật mí phương pháp giải hạn 'có 1 không 2' - Ảnh 3
Thắp nhang cũng là một phương pháp hóa giải vận xui hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, thắp nhang là một cách hóa giải vận xui và mang lại may mắn. Khi cảm thấy tinh thần không được tốt hoặc công việc gặp nhiều trắc trở, bạn nên thắp nhang.

Khi đốt, nên chọn những loại nhang có mùi hương cay nồng như mùi gỗ đàn hương hoặc hoa nhài. Ngoài ra, một điều cần lưu ý khi thắp nhang đó là chỉ thắp theo số lẻ 1 hoặc 3 cây.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Người xưa tin rằng khi cuộc sống của bạn gặp quá nhiều điều không may thì có thể hóa giải bằng cách ném nắm muối qua vai hoặc ăn một trứng hột vịt lộn là mọi việc lại suôn sẻ.

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