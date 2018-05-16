Chuyên gia tiết lộ hướng đặt gương đúng phong thủy để vợ chồng hòa thuận, làm ăn phát đạt

Gương là vật dụng khá đặc biệt bởi nó có tính năng phản chiếu. Nếu biết sử dụng, gương soi sẽ giúp tăng cường năng lượng tốt trong nhà. Ngược lại, nếu dùng tùy tiện sẽ kích hoạt các nguồn năng lượng xấu. Các vị trí không nên đặt gương là:

Dưới đây là một số lưu ý khi đặt gương trong nhà mà chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (Giám đốc công ty TNHH MTV Đông Phương Cát) chia sẻ cho độc giả của Phụ nữ & Gia đình.

Đặt gương đối diện miệng lò lửa sẽ làm cho hỏa khí phát tán đi khắp nơi. Treo gương trên tường đằng sau bếp lửa sẽ dẫn tới Thiên Môn Hỏa Sát tạo ra những chuyện không may cho gia đình.

Đặt gương không đúng phong thủy có thể mang đến nhiều điều không may cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tại các khu vực có sát tinh, suy tinh và tử tinh của vận Phi tinh.

Không đặt gương đối diện giường ngủ và ngay trên đầu giường vì sẽ gây giật mình, ảnh hưởng thần kinh. Nếu phòng ngủ có gương thì dù đối diện giường ngủ hay không cũng nên dùng vải dày phủ lên khi không dùng đến.

Không đặt gương ngay sau lưng mình vì nó sẽ mang đến cho bạn cảm giác bất an và thiếu tập trung.

Đặc biệt là không để gương đối diện bất kỳ vật phát sáng nào vì sẽ gây ra hiện tượng phản quang gây hại cho mắt.

Chuyên gia phong thủy Uyên Mi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại các cung vị tốt trong nhà như Sinh khí - Thiên y - Phước đức - Phục vị không nên để gương vì sẽ đẩy các nguồn năng lượng tốt này đi. Tương tự như vậy, tại các "góc tụ khí" (góc chéo so với cửa chính căn phòng) cũng không nên đặt gương.

Trong phong thủy, làm vỡ gương là điều kiêng kỵ nhất mà mọi người ai cũng phải lưu ý. Thứ nhất, gương vỡ tượng trưng cho sự đổ nát, chia lìa không hàn gắn được và khiến người ta liên tưởng đến những chuyện không may mắn. Thứ hai, các mảnh vỡ rất bén dễ gây đứt chân tay cho người trong nhà đặc biệt là trẻ nhỏ.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.