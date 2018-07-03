Sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ mang nhiều may mắn và phú quý cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 03/07/2018 14:08

Sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ không chỉ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho vận mệnh của bé mà còn giúp công việc làm ăn của gia đình thuận lợi, mang lại nhiều phú quý.

Vậy sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ, có vận mệnh như thế nào… bài viết này sẽ giải đáp cho bạn được biết nhé!

Sinh con năm 2021 mệnh gì hợp tuổi bố mẹ?

Sinh con năm 2021 hợp với mệnh Kim và Hỏa của bố mẹ
Sinh con năm 2021 hợp với mệnh Kim và Hỏa của bố mẹ. Ảnh internet

Năm 2021 là Tân Sửu mạng Thổ - Đất trên vách. Theo quẻ mệnh bát quái là mệnh Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh. Mệnh hợp với Thổ là Kim và Hỏa. Vì thế, bố mẹ thuộc hai mệnh này sinh con năm Tân Sửu thì là tương sinh. Đứa trẻ sinh ra cũng có thể hóa giải mệnh xung khắc cho bố mẹ trong trường hợp bố mệnh Kim mẹ mệnh Hỏa.

Ngoài xem mệnh, bố mẹ cũng nên xem tuổi trước khi quyết định sinh con. Tuổi Sửu tam hợp với Tị và Dậu, tứ hành xung với Thìn, Tuất và Mùi. Bố mẹ có tuổi hợp thì rất tốt, gặp tuổi xung thì không nên quyết định sinh con vào năm 2021, bởi vì “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Tuy nhiên con cái là lộc trời cho vì thế năm tốt năm đẹp vẫn không bằng gặp năm. Do đó, vợ chồng bạn cứ hãy thuận theo tự nhiên, bởi đứa con dù là trai hay gái sinh vào năm nào cũng là kết tinh tình yêu của đôi bạn, là nguồn vui vô tận, mang phúc khí tới cho gia đình.

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Có nên sinh con vào năm 2021?

Nhìn chung, năm 2021 là năm tốt để sinh con. Trẻ sinh ra sẽ có nhiều ưu điểm, ít ưu phiền, đặc biệt là con trai. Năm 2021 có mệnh Bích Thượng Thổ sẽ có tính cách chăm chỉ và thích sự ổn định, thông minh nhanh nhẹn lại có tài ăn nói, hiểu biết rộng.

Năm 2021 - Tân Sửu là năm tốt để sinh con
Năm 2021 - Tân Sửu là năm tốt để sinh con. Ảnh internet

Những tháng sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ đó là 1, 3, 7, 8, 10,11, 12. Những tháng này giúp trẻ có vận mệnh được nhiều ưu đãi ngoài cứng trong mềm, linh hoạt. Theo đó, nam mệnh tốt về công danh sự nghiệp, phát đạt thành công. Còn nữ hưởng lợi về nhân duyên tình cảm, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, có tiền, hậu vận an nhàn. Nhìn chung, tuổi Tân Sửu của nam mệnh tốt hơn nữ mệnh. Bởi nữ giới có chút buồn khổ về tiền bạc, long đong vất vả một thời gian mới ổn định. Nữ giới ăn ở hiền lành thiện lương thì càng có phúc đức, vận mệnh sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều lần.

Nói tóm lại sinh con tuổi Tân Sửu đa phần cuộc đời sẽ gặp được nhiều may mắn, đường công danh khá thuận lợi có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Nhất là vào thời kỳ trung vận sự nghiệp sẽ có những dấu ấn rõ nét. Sống có gia đạo thì mọi chuyện yên ổn, không có sự cố nghiêm trọng nào đến với đời sống gia đình. Tuổi thọ trung bình cao 55 đến 60 tuổi, tăng hay giảm tùy vào phần đức của từng người.

Những người mệnh Bích Thượng Thổ thì nên lấy người sinh năm Giáp, Ất, không lấy người sinh năm Bính, Đinh. Các tuồi hợp là Quý Mão, Ất Tị, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi lấy nhau sẽ sinh phú quý. Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi là những tuổi không hợp kết hôn và làm ăn, thành ít bại nhiều, gia đình lục đục, dễ ly hôn.

Sinh con hợp tuổi cả gia đình sẽ gặp may mắn, đứa con có vận mệnh tốt
Sinh con hợp tuổi cả gia đình sẽ gặp may mắn, đứa con có vận mệnh tốt. Ảnh internet

Vì thế, để sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ thì vợ chồng bạn cần phải để ý tới các yếu tố Ngũ Hành, Thiên can, Địa chi của cha mẹ hợp với người con. Khi đó ngũ hành của cha mẹ nên tương sinh với ngũ hành của con. Thiên can, Địa chi của cha mẹ hợp với Thiên can, Địa chi của con.

Hy vọng với những thông tin trên đây, các bạn đã biết được sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ để bé có một cuộc sống tốt nhất từ ngay khi các bé chưa chào đời nhé! 

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