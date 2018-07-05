Thanh xuân của em hãy để anh bù đắp, mọi đau khổ của em hãy đặt lên vai anh gánh hết

Phụ nữ yêu 05/07/2018 14:05

Bởi vì em đã khổ lắm rồi, vậy thanh xuân của em hãy để anh bù đắp, mọi đau khổ của em hãy để anh hứng chịu, từ bây giờ chỉ cần em ở bên và hưởng hạnh phúc cùng anh.

Trước khi lấy em làm vợ, tôi biết em có một mối tình sâu đậm kéo dài 9 năm. Nhưng cũng vì nhiều nguyên nhân nên mối tình của em bị đứt gánh. Tôi không dám hỏi sâu hơn, vì sợ nhắc lại làm em đau khổ.

Cũng chính vì mối tình ấy tan vỡ mà giờ đây tôi mới có cơ hội lấy được em làm vợ. Em không chỉ xinh đẹp, giỏi giang trong công việc mà còn rất đảm việc nhà, khiến tôi rất hãnh diện. Bạn bè tôi cũng vì thế mà ghen tị, nói tôi trước kiếp trước tu dữ lắm mới lấy được em.

Vi cuộc tình trước ta vỡ nên tôi mới lấy được em làm vợ
Vi cuộc tình trước ta vỡ nên tôi mới lấy được em làm vợ

Cuộc sống của tôi và em cứ thế êm đềm, chúng tôi vẫn chưa có dự định sinh con vì còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp, khi nào kinh tế dư giả mới tính đến chuyện đó. Sau một năm, tôi thấy vợ có những biểu hiện lạ, thường xuyên đi về muộn hơn, mặc dù việc nhà vẫn chu toàn.

Tôi vẫn hỏi han vợ và nói nếu công việc bận quá thì hãy nghỉ ngơi đi, để anh kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ bé của mình là được rồi. Em nhìn tôi với anh mắt trìu mến: “Em không có sao, dạo này công ty em vào đợt cao điểm nên phải lên gấp chiến dịch marketing quảng bá cho sản phẩm để bán vào đúng dịp, nên về trễ tý thôi” Nghe em nói vậy nhưng tôi vẫn rất lo lắng.

Tôi lo sợ có phải là em ngoại tình nên mới về muộn không? Hay là em có việc gì giấu diếm tôi nên mới thế. Nhưng do công việc bận rộn, lu bu quá nên tôi vẫn chưa có thời gian tìm hiểu xem. Không phải tôi không tin em nhưng vì dạo này có nhiều bài báo nói về trường hợp vợ về muộn là do “cắm sừng” chồng nên tôi cũng hoang mang.

Em muộn khiến tôi nghi ngờ rằng em ngoại tình
Em muộn khiến tôi nghi ngờ rằng em ngoại tình

Đột nhiên hôm ấy, tôi vô tình có việc đi qua con đường ấy, thấy vợ mua rất nhiều đồ rồi đi vào một con hẻm sâu bên trong. Tôi liền đi theo, thấy vợ vào một ngôi nhà nhỏ, tôi đành phải dừng chân trước quán nước gần đó để quan sát, rồi lân la hỏi thăm một bà cô:

“Cô ơi! Cho con hỏi, cô gái vừa đi vào là con nhà ai vậy?

À! Nó là người yêu của cậu con trai đã mất cách đây vài năm của bà Tư ấy. Đúng là số khổ, nghe nói yêu nhau 9 năm lận, mà không may cậu con trai bị tai nạn. Con bé ấy cũng lấy chồng rồi, nhưng vì nhà chỉ có mình bà mẹ già ở, mà dạo nào hay ốm yếu nên chiều nào con bé cũng chạy qua đây nấu nướng xong xuôi rồi mới về. Mà cậu là ai mà hỏi con bé thế!

Tôi trả lời qua loa, “Dạ, con thích cô gái ấy, em ấy mới vào làm công ty con, nên đi theo để tìm hiểu cụ thể hơn để tán tỉnh. Mà không ngờ lại có chồng mất rồi”

Trước đây, chỉ nghe vợ nói vì một lý do nào đó, chứ không biết là do tai nạn. Vậy là vợ phải đau khổ lắm, mất đi người mình yêu thương gắn bó đến 9 năm trời, vết thương này đâu có dễ lành lại.

Vậy là tôi về nhà luôn, để công việc bữa khác đi. Tôi tự chuẩn bị bữa tối để khi em về rồi 2 vợ chồng cùng ăn. Thấy tôi nấu sẵn đồ ăn em rất ngạc nhiên. Nhưng tôi giục em đi tắm đi rồi ăn cơm vì đói lắm rồi. Em ăn mà cứ khen tôi nấu ngon, khen mãi không ngớt.

Tôi hứa sẽ bù đắp cho em, bù đắp thời thanh xuân của em
Tôi hứa sẽ bù đắp cho em, bù đắp thời thanh xuân của em

Sau khi ăn uống xong, dọn dẹp hết, vợ chồng vào phòng ngủ, tôi ôm trầm lấy em và thủ thỉ: “Anh xin lỗi em nhiều, vì đã nghi ngờ em. Anh biết hết rồi, em chăm sóc mẹ của người yêu cũ nên mới về muộn. Sự ra đi của anh ta làm em đau khổ lắm đúng không. Không sao hết, từ bây giờ thanh xuân của em hãy để anh bù đắp, mọi đau khổ của em hãy để anh gánh hết cho em nhẹ lòng nhé! Anh yêu em nhiều lắm.

Vợ cứ ôm tôi khóc như một đứa trẻ, cũng chỉ vì yêu, vì muốn báo đáp lại tình cảm của tôi, và vì sợ tôi trách móc, ghen tuông mà em phải chôn chặt trong tim bấy lâu. Giờ đây tâm sự bao lâu nay dồn nén của em mới được giải tỏa. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để em phải đau khổ thêm một lần nào nữa, Người con gái ấy đã khổ quá nhiều rồi, cô ấy xứng đáng phải được hạnh phúc.

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