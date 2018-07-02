Nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng: Làm sao con dâu trở thành con gái để được yêu thương, sống hòa thuận

Hầu hết các nàng dâu khi mới bước chân vào nhà chồng sẽ bỡ ngỡ, lạ lẫm vì nếp sống khác với gia đình mình. Vì thế, bạn cần phải biết nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng thì mới có thể thích nghi nhanh chóng để “ghi điểm” và sống hòa thuận tránh xung đột với gia đình chồng.

Muốn được gia đình chồng yêu quý, xem mình là một phần của họ thì bạn cần cố gắng để họ thấy rằng mình cũng giống như con gái của họ, luôn yêu thương bố mẹ và mọi thành viên trong gia đình. Và để làm được điều này thì bạn cần phải: Ngừng phán xét và so sánh gia đình chồng Đây là một trong những điều bạn cần phải ghi nhớ trong nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng. Bạn hãy tôn trọng nếp sống của gia đình họ, ứng ửng tự nhiên như một thành viên trong gia đình, biết cách đối nhân xử thế với mẹ chồng để cải thiện mối quan hệ. Đồng thời, hãy tìm hiểu về sở thích và tính cách của từng người trong gia đình để hiểu họ nhiều hơn. Như vậy, bạn sẽ dễ hòa nhập với môi trường sống mới, mọi thứ sẽ không còn xa lạ.

Luôn luôn giao tiếp cởi mở với mọi người trong gia đình Giao tiếp khéo léo với mọi thành viên trong gia đình chồng. Ảnh internet Để cải thiện được mối quan hệ với gia đình chồng thì bạn cần phải biết cách vận dụng cầu nối là chồng một cách hiệu quả. Hãy tâm sự với anh ấy về những khó khăn của bạn khi mới về nhà chồng để anh ấy có thể giúp bạn giải quyết. Đồng thời, anh ấy cũng sẽ giúp bạn hòa nhập với gia đình chồng nhanh hơn, có thể rũ bỏ những nghi ngờ để nói chuyện thân thiện, cởi mở với tất cả mọi thành viên trong nhà. Như vậy, họ sẽ thấy bạn đang nỗ lực điều chỉnh để có thể gần gũi và thích hợp hơn với vai trò mới của mình, chắc chắn điều đó sẽ được công nhận. Hơn nữa, bạn hãy chấp nhận những người trong gia đình nhà chồng với bản chất vốn có của họ. Chỉ có như vậy bạn mới có thể thích nghi và hòa hợp được với mọi người. Có cách đối nội đối ngoại khéo léo Có lòng bao dung, luôn phải cân nhắc mọi việc trước khi làm. Ảnh internet Gia đình chồng còn có rất nhiều anh em họ hàng vì thế ngay từ đầu khi mới về làm dâu bạn cần phải làm thân với họ, hãy lễ phép và khéo léo ứng xử trong mọi tình huống để tạo ấn tượng tốt đẹp. Một khi đã có ấn tượng tốt đẹp thì chắc chắn rằng họ sẽ nói tốt về bạn trước mặt người khác, như vậy bố mẹ chồng sẽ rất nở mặt. Ông bà sẽ thấy mình có phúc mới có một người con dâu tốt như vậy, sẽ đối xử với bạn tốt hơn.

Bạn cần phải bình tĩnh, có lòng bao dung Khi về nhà chồng bạn sẽ phải sống trong một môi trường xa lạ, sẽ khác nhau về phong tục tập quán. Lúc này bạn cần phải học hỏi, không nên tỏ thái độ, hãy chấp nhận để mọi người vui vẻ. Điều này cho thấy bạn là người hiểu chuyện. Do đó, bạn cần đứng trên góc suy nghĩ của nhà chồng để phân tích vấn đề, chứ không phải là nhìn nhận sự việc từ góc nhìn cá nhân của mình. Bạn phải bình tĩnh, luôn nhờ chồng giúp để nhanh chóng hòa nhập với gia đình chồng . Ảnh internet Hơn nữa, một điều cấm kỵ trong nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng là bạn tuyệt đối không được kể tất tần tật những tật xấu của nhà chồng cho bạn bè nghe. Bởi như vậy bạn sẽ trở thành “người dưng xấu xí” trong mắt nhà chồng. Từ đó có thành kiến và ác ý sẽ đẩy bạn ra khỏi gia đình chồng. Đồng thời, bạn cũng sẽ mất điểm trước mặt chồng, vì hành động của bạn là sai, anh ấy không thể bao che cho bạn được. Vì thế, tất cả mọi việc, bạn nên nhìn nhận từ góc độ của một người con gái trong nhà chứ không phải là một cô con dâu mới xa lạ mới về. Làm được như vậy, chắc chắn rằng chồng và gia đình chồng sẽ yêu quý bạn, sống với nhau hòa thuận hơn.

Cách vợ giữ chồng khi mang thai “lạt mềm buộc chặt” khiến cánh mày râu “sợ xanh mặt” Là phụ nữ thật khổ, khi có bầu ngoài việc phải lo lắng chăm sóc sức khoẻ cho mình lại còn phải đau đầu nghĩ cách giữ chồng khi mang thai. Trong khi bản thân mình mệt mỏi vì mang bầu, gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc nhà cửa mà chồng lại rảnh rang nghĩ đến chuyện ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-thuat-giao-tiep-voi-gia-dinh-chong-lam-sao-con-dau-tro-thanh-con-gai-de-duoc-yeu-thuong-song-hoa-thuan-288695.html