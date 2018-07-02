Nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng: Làm sao con dâu trở thành con gái để được yêu thương, sống hòa thuận

Tâm sự gia đình 02/07/2018 15:36

Hầu hết các nàng dâu khi mới bước chân vào nhà chồng sẽ bỡ ngỡ, lạ lẫm vì nếp sống khác với gia đình mình. Vì thế, bạn cần phải biết nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng thì mới có thể thích nghi nhanh chóng để “ghi điểm” và sống hòa thuận tránh xung đột với gia đình chồng.

Muốn được gia đình chồng yêu quý, xem mình là một phần của họ thì bạn cần cố gắng để họ thấy rằng mình cũng giống như con gái của họ, luôn yêu thương bố mẹ và mọi thành viên trong gia đình. Và để làm được điều này thì bạn cần phải:

Ngừng phán xét và so sánh gia đình chồng

Đây là một trong những điều bạn cần phải ghi nhớ trong nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng. Bạn hãy tôn trọng nếp sống của gia đình họ, ứng ửng tự nhiên như một thành viên trong gia đình, biết cách đối nhân xử thế với mẹ chồng để cải thiện mối quan hệ. Đồng thời, hãy tìm hiểu về sở thích và tính cách của từng người trong gia đình để hiểu họ nhiều hơn. Như vậy, bạn sẽ dễ hòa nhập với môi trường sống mới, mọi thứ sẽ không còn xa lạ.

Luôn luôn giao tiếp cởi mở với mọi người trong gia đình

Giao tiếp khéo léo với mọi thành viên trong gia đình chồng
Giao tiếp khéo léo với mọi thành viên trong gia đình chồng. Ảnh internet

Để cải thiện được mối quan hệ với gia đình chồng thì bạn cần phải biết cách vận dụng cầu nối là chồng một cách hiệu quả. Hãy tâm sự với anh ấy về những khó khăn của bạn khi mới về nhà chồng để anh ấy có thể giúp bạn giải quyết. Đồng thời, anh ấy cũng sẽ giúp bạn hòa nhập với gia đình chồng nhanh hơn, có thể rũ bỏ những nghi ngờ để nói chuyện thân thiện, cởi mở với tất cả mọi thành viên trong nhà. Như vậy, họ sẽ thấy bạn đang nỗ lực điều chỉnh để có thể gần gũi và thích hợp hơn với vai trò mới của mình, chắc chắn điều đó sẽ được công nhận. Hơn nữa, bạn hãy chấp nhận những người trong gia đình nhà chồng với bản chất vốn có của họ. Chỉ có như vậy bạn mới có thể thích nghi và hòa hợp được với mọi người.

Có cách đối nội đối ngoại khéo léo

Có lòng bao dùng, luôn phải cân nhắc mọi việc trước khi làm
Có lòng bao dung, luôn phải cân nhắc mọi việc trước khi làm. Ảnh internet

Gia đình chồng còn có rất nhiều anh em họ hàng vì thế ngay từ đầu khi mới về làm dâu bạn cần phải làm thân với họ, hãy lễ phép và khéo léo ứng xử trong mọi tình huống để tạo ấn tượng tốt đẹp. Một khi đã có ấn tượng tốt đẹp thì chắc chắn rằng họ sẽ nói tốt về bạn trước mặt người khác, như vậy bố mẹ chồng sẽ rất nở mặt. Ông bà sẽ thấy mình có phúc mới có một người con dâu tốt như vậy, sẽ đối xử với bạn tốt hơn.

Bạn cần phải bình tĩnh, có lòng bao dung

Khi về nhà chồng bạn sẽ phải sống trong một môi trường xa lạ, sẽ khác nhau về phong tục tập quán. Lúc này bạn cần phải học hỏi, không nên tỏ thái độ, hãy chấp nhận để mọi người vui vẻ. Điều này cho thấy bạn là người hiểu chuyện. Do đó, bạn cần đứng trên góc suy nghĩ của nhà chồng để phân tích vấn đề, chứ không phải là nhìn nhận sự việc từ góc nhìn cá nhân của mình.

Bạn phải bình tĩnh, luôn nhờ chồng giúp để nhanh chóng hòa nhập với gia đình chồng
Bạn phải bình tĩnh, luôn nhờ chồng giúp để nhanh chóng hòa nhập với gia đình chồng . Ảnh internet

Hơn nữa, một điều cấm kỵ trong nghệ thuật giao tiếp với gia đình chồng là bạn tuyệt đối không được kể tất tần tật những tật xấu của nhà chồng cho bạn bè nghe. Bởi như vậy bạn sẽ trở thành “người dưng xấu xí” trong mắt nhà chồng. Từ đó có thành kiến và ác ý sẽ đẩy bạn ra khỏi gia đình chồng. Đồng thời, bạn cũng sẽ mất điểm trước mặt chồng, vì hành động của bạn là sai, anh ấy không thể bao che cho bạn được.

Vì thế, tất cả mọi việc, bạn nên nhìn nhận từ góc độ của một người con gái trong nhà chứ không phải là một cô con dâu mới xa lạ mới về. Làm được như vậy, chắc chắn rằng chồng và gia đình chồng sẽ yêu quý bạn, sống với nhau hòa thuận hơn.

Cách vợ giữ chồng khi mang thai “lạt mềm buộc chặt” khiến cánh mày râu “sợ xanh mặt”

Cách vợ giữ chồng khi mang thai “lạt mềm buộc chặt” khiến cánh mày râu “sợ xanh mặt”

Là phụ nữ thật khổ, khi có bầu ngoài việc phải lo lắng chăm sóc sức khoẻ cho mình lại còn phải đau đầu nghĩ cách giữ chồng khi mang thai. Trong khi bản thân mình mệt mỏi vì mang bầu, gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc nhà cửa mà chồng lại rảnh rang nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   cách sống với chồng cách ứng xử với chị chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm