Để trị bệnh nói dối của chồng hiệu quả thì bạn cần phải nắm bắt được tâm lý của chồng. Là người đầu ấp tay gối, bạn phải dễ dàng làm được điều này, chỉ cần để ý một chút là bạn sẽ đoán ra được suy nghĩ của chàng.

Những lời nói dối có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho vợ chồng bạn cảm thấy mất niềm tin vào nhau. Một khi mất niềm tin thì hạnh phúc rất dễ bị tan vỡ. Vì thế, một mối quan hệ nào đó bắt đầu bằng những lời nói dối thì sẽ không bao giờ bền chặt.

Lúc này, bạn không nên quát nạt, hay vạch trần ngay mà hãy thu thập bằng chứng cụ thể. Bởi vì một khi anh ấy đã nói mà bạn còn cố hỏi thì chỉ nhận được nhiều lời nói dối, chối tội quanh co hơn mà thôi. Bạn hãy chứng tỏ là mình biết chuyện nhưng không nói và khi đó dùng đòn tâm lý để khích anh ấy: “Em biết anh đang nói dối, em cũng biết tại sao anh lại nói dối”. Nhưng nếu anh đã muốn che giấu thì em sẽ không ép anh nói ra. Anh không nói không có nghĩa là em không biết. Tuy nhiên, em cần sự thành thật từ anh trước.

Khi sống với người chồng luôn nói dối thì bạn phải biết cách “lấy độc trị độc”. Bạn cũng phải tỏ ra “nguy hiểm”, “không đánh mà để anh ấy phải tự khai”. Muốn làm được điều này, bạn cần phải phát hiện được dấu hiệu khi chồng nói dối. Ví dụ như khi chồng nói dối cảm xúc hay cách diễn đạt sẽ khác thường ngày, có thể là gượng gạo, ấp úng rồi lúng túng.

Đó chính là bước đầu bạn đánh vào tâm lý của chồng. Sau đó, bạn hay thu thập các thông tin liên quan đến chồng, từ công việc, tình cảm ở chốn công sở. Rồi sau đó về “tâm sự mỏng” với chồng. Chắc chắn rằng anh ấy sẽ rất ngạc nhiên, tại sao bạn lại biết hết những điều đó. Như vậy, chồng bạn lần sau sẽ tự động nói thật cho bạn nghe và không bao giờ dám nối dối nữa.

Có bằng chứng xác thực mới lật tẩy về việc nói dối của chồng. Ảnh internet

Ví dụ như: Anh chồng nói sẽ đi câu cá cùng sếp và một số đồng nghiệp tại hồ nước lớn ở Canada, sau một tuần mới trở về. Đây cũng là cơ hội tốt để anh thăng tiến trong sự nghiệp nên không thể không đi. Chồng có nhờ vợ xếp đồ. Nhưng phải xếp cả bộ đồ ngủ mới bằng vải lụa màu xanh vào. Đây là một điểm đáng nghi. Nếu bạn vặn hỏi ngay sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng bình tĩnh làm theo, thay vì xếp bộ đồ đó vào vali thì hãy xếp vào trong hộp đựng đồ câu cá của anh ấy. Sau đó, đợi chờ chồng sau chuyến đi chơi về rồi hỏi xem: “Chuyến đi của anh có vui không? Nếu anh chồng hào hứng đáp lại rằng anh bắt được nhiều cá, thậm chí còn đếm được chính xác số lượng từng loại cá. Nhưng hỏi vợ tại sao lại không xếp cả bộ đồ ngủ lụa màu xanh vào trong hành lý như anh đã yêu cầu. Lúc này bạn đã biết được anh chồng nói dối. Bạn chỉ cần đưa câu trả lời rằng: "Chúng ở bên trong hộp đồ câu cá".

Chính sự bình tĩnh đã giúp bạn đảo ngược tình thế, vừa giữ thể diện cho chồng và khiến chồng phải nể sợ mà chẳng phải dùng những lời đao to búa lớn.

Làm gì khi chồng thường xuyên nói dối?

Nếu chồng bạn luôn nói dối thường xuyên thì chứng tỏ anh ấy là người có rất nhiều bí mật cần phải che giấu. Lúc này, bạn cần phải xem xét hành động của anh ấy nhiều hơn thay bằng tin vào lời nói. Hãy rà soát lại toàn bộ sự việc xảy ra trong gia đình hoặc ngoài xã hội. Bạn tuyệt đối không nên nóng vội, hãm kiềm chế cơn tức giận khi biết mình bị lừa dối, hãy bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề. Sau đó, phân tích tại sao anh ấy lại nói dối bạn.

Khi chồng thường xuyên nói dối thì bạn cần thẳng thắn tâm sự với anh ấy. Ảnh internet

Nếu anh ấy nói dối vì không muốn bạn bị tổn thương hoặc thấy bạn chưa đủ tin tưởng thì lúc này bạn cần ngồi lại và hãy thẳng thắn tâm sự với anh ấy. Hãy nói rõ cho chồng hiểu là vợ chồng thì cũng không nên giấu giếm, nói dối nhau. Dù lời nói dối đó không xấu nhưng cũng không nên nói dối. Điều này sẽ luôn giúp ích cho bạn trong nhiều tình huống. Khi thấy bạn chân thành và người chồng còn trân trọng gia đình thì anh ấy sẽ biết nhận sai và có thái độ nhún nhường, nói thật cho bạn biết.

Còn nếu như anh ấy vẫn tiếp tục chọn nói dối bạn thì có nghĩa là bạn cần nhìn lại mối quan hệ giữa hai vợ chồng, rồi tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.