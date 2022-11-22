Chồng phải tìm đọc truyện vợ chồng quan hệ vì lạ lẫm, bỡ ngỡ khi lần đầu làm chuyện ấy

Anh và chị yêu nhau, cả hai bên gia đình biết chuyện và rất vun vén cho hai đứa. Từ lâu, hai gia đình đã coi như là con trong nhà. Nhưng bố mẹ hai bên đã cấm hai đứa không được quan hệ sớm, vì rất coi trọng trinh tiết và lo cho tương lai của đôi trẻ.

Chuyện của anh và chị cứ như truyện tình yêu cổ tích giữa đời thực vậy. Hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, chơi rất thân, rồi đến khi vào cấp ba, anh thấy người con trai khác tán tỉnh chị nên sợ mất. Vậy nên anh lấy hết sức can đảm để tỏ tình với chị, để rồi lại hạnh phúc vỡ òa khi chị cũng bày tỏ đã thích anh từ lâu.

Tuy chị chưa sẵn sàng, nhưng nghe anh giải thích “cưới vợ phải chờ liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”. Anh sợ mất em nên phải cưới ngay, cưới xong rồi cả hai cùng làm kinh tế, khoảng 2-3 năm sau, sinh con là được.

Khi học hết cấp ba, hai anh chị rủ nhau cùng thi một trường đại học để được gần nhau hơn. Cũng bắt đầu từ ngày vào đại học, nhiều sóng gió xảy ra với anh và chị hơn. Sự giận hờn vu vơ và các cuộc tranh cãi xảy ra nhiều hơn. Bởi vì anh và chị đều được các bạn khác để ý. Vì thế không tránh khỏi những lần họ bắt gặp nhau đi với người khác giới. Nên không ít lần cặp đôi giận dỗi rồi chia tay, nhưng rồi vẫn quay về với nhau, người có tình rồi sẽ trở về bên nhau. Vậy là sau bao nhiều sóng gió thời đại học, anh quyết định về quê xin cưới chị ngay khi hai người vừa mới tốt nghiệp.

Thế rồi ngày vui cũng đến, bố mẹ tổ chức đám cưới linh đình cho đôi trẻ. Mặc chiếc váy cưới trông chị như một nàng công chúa, còn anh mặc bộ vest trong lịch lãm như một chàng hoàng tử. Đám cưới linh đình và hạnh phúc kết thúc cũng là lúc đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ diễn ra.

Tuy nhiên, do cả hai người chưa có kinh nghiệm vì thế chị thì cứ nằm trên giường chờ anh, còn anh thì lo lắng hồi hộp đi đi lại lại với bao trăn trở. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ anh đành nói với vợ: “Đây là đêm đầu tiên của 2 đứa, thực sự anh cũng không biết làm gì cả. Anh sợ đêm nay xảy ra sự cố gì thì sao, anh nghe nói có người phải đi viện cấp cứu ngay sau đêm tân hôn cuồng nhiệt ấy. Nên thôi đêm nay mình không tân hôn nhé em!”

Tốt nghiệp xong anh đòi cưới chị luôn vì sợ để lâu sẽ mất!

Nhưng chị thì đang háo hức nên bảo anh là: “Em nghe nói đêm tân hôn thú vị lắm, em muốn trải nghiệm. Anh thử hỏi bạn anh xem tân hôn như nào đi hay tìm hiểu trên mạng đi, mình tân hôn qua loa cũng được”.

Vì sợ bạn bè cười chê từng này tuổi rồi mà chưa biết mùi vị gái là gì, đến nỗi đêm tâm hôn mà còn phải đi hỏi kinh nghiệm động phòng nên anh không gọi cho bạn mà tự lên mạng tìm hiểu. Một lúc sau đó, anh nói:

- Vợ chuẩn bị đi, anh đã học được vài chiêu rồi nhé! Em cũng xem qua đi nha.

- Thôi mình tiến hành làm luôn đi anh.

Hai vợ chồng vội vuốt ve, ôm hôn rồi mơn trớn nhau theo như trên mạng chỉ. Nhưng khi đang đang tân hôn đến đoạn cao trào thì chị kêu thất thanh lên rồi đẩy mạnh chồng xuống đất thở hổn hển nói:

- Hết giờ rồi anh. Tân hôn thế thôi, em hết chịu nổi rồi. Tân hôn gì mà em ê ẩm hết “chỗ đó” rồi này.

- Mới được có 10 phút mà em. Anh mới “ấy” có một chút, anh chưa xong mà. Anh thấy người ta bảo là phải tân hôn cả tiếng mới thích mà.

- Thôi anh nhịn đi, để mai làm tiếp nha, chứ em mệt quá rồi.

- Thôi em để anh ấy lại lần nữa đi, chắc sẽ khá khẩm hơn đấy.

- Vậy anh muốn bao nhiều phút?

- Em thả phanh cho anh đi, cảm xúc thăng hoa mới làm tốt được chứ.

Không nói gì nữa, chị để chồng làm thêm hiệp nữa. Lần này anh khí thế hơn hẳn, làm mạnh đến mức chiếc giường kêu lên tiếng, kiểu như trời đất đang rung chuyển theo hành động của anh. Hì hục hồi lâu biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc cuối cùng cũng tân hôn xong. Nhìn vợ mệt, nằm yên, anh khẽ hôn lên trán vợ thủ thỉ: “Biết sướng thế này, anh sẽ không nghe lời bố mẹ đâu, quan hệ với em sớm có phải hơn không. Thế này vợ chồng mình phải tập nhiều lần cho quen mới được.

Tìm hiểu trên mạng và hì hục mãi anh mới tân hôn xong

- Em xin anh. Anh sướng mà em đơ rồi đây này. Em còn sức đâu nữa, mai làm sao mà dậy nổi.

Sau đó, hai người ôm nhau ngủ đến trưa. Lần đầu làm chuyện ấy kể cũng bỡ ngỡ, vụng về nhưng lại vô cùng thích thú. Anh vừa nghĩ vừa buồn cười nếu không đọc truyện vợ chồng quan hệ trên mạng thì làm sao có thể làm chuyện ấy “trời rung đất lở” ngay lần đầu tiên được. Chuyện gì cũng có lần đầu, từ đây hai vợ chồng cứ cận kề, ngày ngày yên bình bên nhau là được, anh cũng chẳng mong gì hơn thế.