Cách giữ chồng ở xa “cực đỉnh” xa mặt nhưng không bao giờ cách lòng

Người ta nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, vì thế các chị em phải biết cách giữ chồng ở xa để giữ lửa cho hôn nhân của mình. Muốn làm được như vậy thì các chị em phải giúp chồng luôn cảm nhận được yêu thương, rạo rực như thời mới yêu.

Hạnh phúc chỉ nằm trong tay người nào biết nắm giữ. Vì thế, khi chồng ở xa bạn phải giúp anh ấy cảm thấy khoảng cách chỉ xa mặt chứ không cách lòng... Huy và Lan mới cưới nhau mà đã phải xa nhau. Do Huy là dân công trình vì thế phải di chuyển công tác liên tục. Còn Lan làm văn phòng nên công việc ổn định. Mới về làm dâu còn nhiều bỡ ngỡ đã phải xa chồng, mỗi khi có xích mích với mẹ chồng hay công việc ở cơ quan nhiều áp lực, không có ai chia sẻ, cô cảm thấy tủi thân chỉ biết ôm nỗi niềm một mình vì sợ anh lo lắng.

Luôn tìm cách hâm nóng tình cảm là cách giữ chồng ở xa hiệu quả. Ảnh internet Không chỉ thiếu thốn vể mặt tình cảm, Lan còn canh cánh nỗi lo “mất chồng”. Không phải vì không tin tưởng chồng mà cô hiểu dân công trình, nay đây mai đó, khó có thể “giữ mình” mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, vợ chồng mới cưới chưa được bao lâu đã phải xa nhau cô lo sợ tình cảm sẽ phai nhòa. Vậy nên, Lan luôn tìm cách giữ chồng ở xa, sau một ngày làm việc, cô luôn chủ động gọi điện, kể cho anh nghe về công việc, cuộc sống, những vui buồn hàng ngày. Đồng thời, luôn nhắn gửi những lời tình cảm, yêu thương để anh ấy cảm nhận được tình yêu của vợ dành cho mình. Biết chồng thiếu thốn về chuyện ấy, nên Lan luôn cố gắng khơi gợi dục vọng khiến anh rạo rực và nhớ đến vợ. Cô học cách chát sex, bằng những ngôn ngữ hoa mĩ, chứ không hề thô tục: “Anh ơi, anh có nhớ em không? Em nhớ “chuyện ấy” với anh quá. Lâu rồi chúng mình chưa làm. Hoặc là “Em muốn thịt anh ngay lúc này quá. Nhưng biết sao bây giờ, vợ chồng mình ở xa nhau mà. Đôi khi là những câu bạo dạn hơn một chút: “Em muốn anh “yêu” em ngay lúc, em đang rất sẵn sàng”. Em thích “cậu nhỏ” của anh,em rất nhớ nó, vì nó làm cho em sướng đến điên dại, không bao giờ muốn buông anh ra”. Nhưng câu nói này của cô, khiến anh lúc nào cũng nghĩ đến vợ, chỉ cần được nghỉ là anh “tót” về nhà để thỏa mãn nỗi nhớ nhung ngay.

Nhắn tin yêu thương để chàng luôn biết có người nhớ đến mình. Ảnh internet Ngay khi anh có thời gian về nhà, là cô lại tranh thủ thời gian để quấn lấy chồng, luôn biến khoảng thời gian ấy thành kỉ nghỉ “tuần trăng mặt”. Lúc nào cũng chào đón chồng trở về bằng tình cảm nồng ấm, ngọt ngào nhất. Dành cho chồng ánh mắt âu yếm, cử chỉ quan tâm chăm sóc để anh ấy cảm thấy tình cảm của vợ không bao giờ vơi cạn. Đặc biệt, Lan luôn dành cho chồng nhau những giây phút âu yếm, đam mê và nóng bỏng. Cô chuẩn bị cho chuyện ấy rất chu đáo, tìm hiểu về kĩ thuật chốn phòng the để làm anh sướng và cảm thấy hạnh phúc. Cô luôn khen anh bằng những lời âu yếm ngọt ngào, gọi tên anh bằng tên thân mật của hai người dành riêng cho nhau. Những phút giây ấy vừa giúp Lan và chồng giải tỏa được sự nhớ nhung về tâm hồn và thể xác. Sau những giây phút thăng hoa là cô dành tặng anh một bữa cơm thân mật, nóng hổi để bồi bổ cho anh. Chính bữa cơm gia đình ngon lành, ấm áp cũng sẽ giúp anh ấy nhớ tới người vợ đảm đảng như cô. Khi chồng có thời gian về nhà hãy quan tâm anh ấy nhiều hơn để cả hai gần nhau hơn. Ảnh internet Việc giữ chồng ở xa tuy khó, nhưng không phải là không làm được. Bạn nên khéo léo lựa chọn những điều phù hợp với hoàn cảnh và tính cách của chồng, để làm anh ấy hạnh phúc. Chỉ cần bạn yêu thương thật và áp dụng một chút kĩ xảo trong chuyện chăn gối thì tình cảm của đôi bạn lúc nào cũng mặn nồng, tâm trí anh ấy sẽ chỉ nghĩ đến bạn.

Tại sao nói đàn ông sợ vợ mới ngoan, vừa sang lại nhanh giàu có? Đàn ông sợ vợ không có nghĩa là nhu nhược, hèn kém. Vì “sợ vợ” không phải là “sợ”, mà đó xuất phát từ “yêu vợ”, những người đàn ông “sợ vợ” luôn biết cách gìn giữ hạnh phúc gia đình và dễ dàng thành công trong sự nghiệp hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-giu-chong-o-xa-cuc-dinh-xa-mat-nhung-khong-bao-gio-cach-long-288699.html