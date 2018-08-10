Trước kia, quan niệm của các cụ ta cho rằng, phụ nữ cần "tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử". Cuộc đời người phụ nữ bị phụ thuộc vào những người đàn ông xung quanh mình trong mối quan hệ tam tòng tứ đức. Họ không được quyết định hạnh phúc của chính mình, luôn phải tuân theo sự sắp đặt của cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thế nên mới có những cảnh vợ chồng không hạnh phúc, và những lúc như vậy, người vợ là người khổ nhất, thường bị sự bạo hành từ người chồng. Và cho đến ngày nay, dù quan niệm trọng nam khinh nữ đã giảm bớt, nhưng ở đâu đó xung quanh chúng ta, vẫn có những người phụ nữ sống trong nỗi khổ bị bạo hành gia đình. Vậy bạo hành gia đình do đâu, và có những kiểu bạo hành như thế nào?

Theo nhiều nghiên cứu khoa học về tình trạng bạo hành gia đình , khảo sát trên nhóm những phụ nữ có gia đình, thì có ít nhất 60% phụ nữ phải chịu tình trạng bạo lực gia đình , từ cấp độ nhẹ đến các cấp độ nặng. Những người kém may mắn này chia sẻ rằng, họ thường xuyên bị đau đầu, mệt mỏi và mất ngủ. Thậm chí đối với các trường hợp bị bạo hành nặng, người phụ nữ còn có ý định tự tử.

Họ thường bị bạo hành trong những trường hợp như: sau khi chồng say rượu, khi chồng không vừa ý điều gì, khi chồng ghen tuông mù quáng, khi không đáp ứng chồng một điều gì đó, khi chồng cảm thấy vợ không làm tốt điều họ muốn,... Việc bạo lực thể xác được gây ra bởi nhóm các ông chồng trình độ thấp về văn hoá cao hơn so với nhóm trí thức.

Vũ lực là thứ mang đến cho người phụ nữ những nỗi đau về thể xác, khiến cho họ bị những tổn thương vật lý. Bạo lực bằng vũ lực hay còn gọi là bạo lực thể xác. Theo các cuộc khảo sát chính thức và không chính thức, có đến 32% phụ nữ trong nhóm bị bạo hành phải chịu sự đau đớn về thể xác từ người chồng đầu gối tay ấp.

2. Bạo hành tình dục

Đối với thể loại bạo hành này, người phụ nữ sẽ khó mà chia sẻ hơn với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng đây là vấn đề tế nhị, không dám chia sẻ cùng ai, không biết tìm ai để giúp đỡ nên đã phải chịu sự giày vò suốt thời gian dài. So với bạo lực thể xác, bạo lực tình dục để lại nhiều nỗi đau hơn bởi ngoài những vết thương thể xác, người phụ nữ còn phải chịu nhiều những sự giày vò khác trong tâm lí.

Phụ nữ bị bao hành tình dục - Ảnh minh họa: Internet

3. Bạo hành kinh tế và tinh thần

Việc bị bạo lực về kinh tế và tinh thần so với hai thể loại bạo hành trên nghe có vẻ ít đau thương hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, nỗi đau mà nó mang lại cho những người phụ nữ kém may mắn bị bạo hành lại không hề nhẹ. Thậm chí, trong số những trường hợp từng tự tử vì bạo hành gia đình và có ý định tự tử, thì tỉ lệ những người bị bạo hành về kinh tế và tinh thần có tỉ lệ không nhỏ. Bởi bằng việc bạo lực này, áp lực tinh thần mà người phụ nữ phải chịu là vô cùng lớn. Nó như một tảng đá vô hình đè nặng lên người phụ nữ, khiến họ khó mà tìm được lối thoát.

Vậy hậu quả của việc phụ nữ bị bạo hành gia đình là gì?

Khi còn là con gái, phụ nữ chúng ta có ai là không xinh đẹp, rạng rỡ? Thế nhưng khi gặp phải sự bất hạnh trong hôn nhân, mọi thứ đều khác đi. Có những người phụ nữ khi còn trẻ xinh đẹp, rạng rỡ bao nhiêu, thì sau bạo hành gia đình, lại xuống sắc, héo hon bấy nhiêu. Tất cả những người phụ nữ khi tham gia khảo sát về bạo hành gia đình, đều có chung câu trả lời về sức khoẻ bị suy giảm, dù ở bất cứ thể loại bạo hành nào.

Hậu quả phụ nữ bị bạo hành gia đình là rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bạo hành gia đình đã được các cấp chính quyền và toàn thể xã hội quan tâm, tuy nhiên sự quan tâm ấy chưa thực sự đủ để phụ nữ hoàn toàn thoát khỏi được những nỗi đau mà nó mang lại. Lí do mà những người chồng vẫn vô tư bạo lực với vợ mình, là do cơ chế pháp lý về xử phạt các hành vi bạo lực gia đình chưa cao.

Trên thực tế, chỉ mới có khoảng 1% các vụ bạo hành gia đình bị kết án. Ngoài ra, còn là sự bàng quan của những người xung quanh bởi tâm lý "chuyện nhà người ta", rồi vợ chồng có gì mâu thuẫn thì đóng cửa bảo nhau,... Cùng với đó có lẽ lỗi còn là ở chính những người phụ nữ bị bạo hành, bởi họ đã không tự tìm những sự hỗ trợ từ bên ngoài. Họ cam chịu, họ im lặng, thế nên mọi người xung quanh cũng im lặng. Chính vì thế, tất cả chúng ta, hãy bỏ im lặng đi, hãy mạnh mẽ lên đấu tranh lại những hành vi bạo lực đáng loại bỏ, giải thoát cho chính mình, giải thoát cho toàn thể phụ nữ khỏi những tổn thương không đáng phải nhận!