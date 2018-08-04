Phụ nữ tuổi Dần nên lấy chồng tuổi gì để gia đình hạnh phúc, phát đạt?

Tâm linh - Tử vi 04/08/2018 05:30

Xem tướng, xem tuổi, xem Bát Tự trước khi quyết định kết hôn là việc mà hầu như gia đình nào cũng làm. Đặc biệt là đối với phụ nữ tuổi Dần. Và việc phụ nữ tuổi Dần nên lấy chồng tuổi gì luôn là điều mà nhiều bậc cha mẹ quan tâm.

Vì sao phải xem tuổi phụ nữ tuổi Dần trước khi kết hôn

Ngày nay, việc xem tuổi trước khi lấy vợ lấy chồng vẫn được nhiều người quan tâm. Theo quan niệm xưa, phụ nữ tuổi Dần thường cao số nên khó lấy chồng. Người tuổi Dần khi lấy chồng nếu số và mệnh của chồng không vững thì sẽ bị vợ lấn át, thậm chí người ta còn cho rằng, phụ nữ tuổi Dần có số sát phu cao. Chính vì vậy, việc phụ nữ tuổi Dần nên lấy chồng tuổi gì để gia đình được hạnh phúc, làm ăn phát đạt và tránh được họa sát phu như đồn đại là điều mà rất nhiều bậc cha mẹ quan tâm.

Con gái tuổi dần nên lấy chồng tuổi gì
Phụ nữ tuổi Dần nên lấy chồng tuổi gì? - Ảnh minh họa: Internet

Những tuổi nam hợp với nữ tuổi Dần

Việc xem tuổi hợp hay không được phán đoán dựa trên các yếu tố như: Ngày tháng năm sinh, Thiên can Địa chi và các yếu tố Âm dương Ngũ hành của cả người nam và người nữ. Theo nhiều sách cổ, các tuổi nam hợp với nữ tuổi Dần bao gồm:

Nam tuổi Ngọ: Đây là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi nữ tuổi Dần nên lấy chồng tuổi gì bởi sự kết hợp này sẽ tạo nên một cặp đôi tương đối đẹp. Nam Ngọ nữ Dần sẽ vun đắp được cuộc hôn nhân hạnh phúc với sự dung hòa trong tình cảm và xây dựng một cuộc sống bình yên.

Nam tuổi Thìn:  Nam Thìn nữ Dần cũng là một sự lựa chọn tốt, có thể đem đến cho nữ tuổi Dần một cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Các cô nàng Tuổi Dần nhận được sự thấu hiểu từ chồng tuổi Thìn nên cũng tỏ ra rất biết lắng nghe và ngoan ngoãn. Tuy cuộc sống có đôi chút sóng gió nhưng về cơ bản, tuổi Thìn là một sự lựa chọn tốt dành cho nữ tuổi Dần.

Nam tuổi Tuất: Khi kết hợp với nam tuổi Tuất, cặp đôi nam Tuất nữ Dần này sẽ có lúc cảm thấy hoang mang hoặc rối ren, khó chung sống vì cả hai người đều là những đối tượng hão huyền, phi thực tế. Tuy nhiên, theo Bát Tự, Âm dương và Ngũ hành cũng như thực tế, cặp đôi này hoàn toàn sinh ra là để dành cho nhau. Cả hai sẽ bù đắp cho nhau những thiếu hụt trong tính cách, hỗ trợ nhau hiệu quả trong cuộc sống.

Những tuổi nam nào hợp với nữ tuổi dần
Những tuổi nam nào hợp với nữ tuổi Dần? - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Hợi: Nhiều người cho rằng, Dần và Hợi không thể hợp nhau vì Dần là con hổ sẽ ăn thịt Hợi là con lợn. Như vậy thì việc phụ nữ tuổi Dần cao số và có số khắc phu là đúng. Hai cái tuổi này tuyệt đối không được nên vợ nên chồng. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Nam tuổi Hợi, nữ tuổi Dần hoàn toàn có thể chung sống hạnh phúc với nhau mà không cần quan tâm đến chuyện hổ ăn thịt lợn. Điều duy nhất cần chú ý là những ông chồng tuổi Hợi thường rất hiền lành, do đó, các cô vợ tuổi Dần cần nhường nhịn và không nên bắt nạt chồng là được.

Thìn, Tuất, Hợi là ba tuổi hợp nhất với các quý cô tuổi Dần. Trong quá trình lựa chọn ý trung nhân cho cuộc đời mình, các cô gái tuổi Dần cần chú ý để không bỏ lỡ những đối tượng phù hợp nhất.

Những tuổi nam không hợp với nữ tuổi Dần

Ngoài những đối tượng phù hợp, cũng cần chú ý những con giáp không nên kết hợp hôn nhân để phòng tránh những trường hợp vạn nhất:

Nam tuổi Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu: Khi kết hợp với những tuổi này, Âm dương Ngũ hành kết hợp với tuổi Dần sẽ không tương đồng, tạo ra những khó khăn khi hai tuổi chung đụng. Tâm tính của các nam tuổi này và nữ tuổi Dần cũng có rất nhiều những xung khắc, chắc chắn sẽ không thể cùng nhau chung sống trong thời gian dài.

Những tuổi nam không hợp với nữ tuổi Dần
Những tuổi nam không hợp với nữ tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Tý, Sửu: Tuy không phải là đặc biệt khó khăn như các nam tuổi Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu nhưng các nam tuổi Tý, Sửu cũng không phải là sự kết hợp hoàn hảo cho nữ tuổi Dần. Lý do cũng bởi sự khác biệt và không thể dung hòa trong tính cách của các cặp nam nữ này.

Khi lập gia đình, bất kì cô gái nào cũng mong có thể chọn được người chồng yêu thương mình và có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đặc biệt là với các nữ tuổi Dần thì việc này càng quan trọng hơn bởi những quan niệm dân gian xưa cũ đôi khi ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc của họ. Việc nữ tuổi Dần nên lấy chồng tuổi gì từng là điều băn khoăn lo lắng của rất nhiều người. Thế nên hãy thật cẩn thận cân nhắc trong việc chọn tuổi phù hợp với mình để tiến tới hôn nhân bền vững.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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