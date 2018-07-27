Phụ nữ tuổi này sinh con thông minh, được chồng thương làm lương 10 đồng đưa vợ giữ hết 10

Tâm linh - Tử vi 27/07/2018 14:26

Những con giáp nữ dưới đây có số mệnh nữ vương, sinh con thông minh, hiếu thảo, được chồng tin tưởng giao trọng trách giữ tiền, lương hàng tháng đưa không thiếu một đồng.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi này sinh con thông minh, được chồng thương làm lương 10 đồng đưa vợ giữ hết 10 - Ảnh 1
Mão là người mẹ, người vợ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Thời còn độc thân, bạn được sống trong tình yêu thương, bảo bọc của ba mẹ. Cuộc sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đến khi lớn lên lập gia đình, bạn được chồng yêu thương, chiều chuộng. Lương hàng tháng chồng làm được bao nhiêu đều đưa cho vợ quản lý, không giấu giếm một đồng. Mão có phúc lộc trời ban nên sinh con thông minh, lanh lợi, càng lớn càng hiếu thảo. Thế nên bạn không cần lo lắng cuộc sống khi về già sẽ cô đơn, vì đã có con cái bên cạnh chăm sóc.

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi này sinh con thông minh, được chồng thương làm lương 10 đồng đưa vợ giữ hết 10 - Ảnh 2
Thìn được chồng tin tưởng giao quản lý tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có lòng thương người, biết quan tâm đến người khác. Bạn sẽ là người vợ tốt, không bao giờ lớn tiếng mắng chửi chồng con. Vì vậy mà bạn được chồng yêu thương, chiều chuộng, giao việc giữ tiền không chút nghi ngờ. Trong năm nay, Thìn gặp khá nhiều điều khó khăn nhưng rồi cũng nhanh chóng vượt qua. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên cuộc sống không bao giờ lâm vào tình trạng thiếu thốn. Đa số người tuổi Thìn có vận mệnh nữ vương, sinh con thông minh, giỏi giang. Cuộc sống hôn nhân của bạn vô cùng viên mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. Thìn không cần phải bôn ba, vất vả khi về già. Bởi bạn được con cái phụng dưỡng, không lo đau ốm, bệnh tật phải ở một mình.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi này sinh con thông minh, được chồng thương làm lương 10 đồng đưa vợ giữ hết 10 - Ảnh 3
Dần được chồng yêu thương cung phụng - Ảnh minh họa: Internet

Dần mạnh mẽ, luôn nắm quyền hành trong tay khiến người khác vừa sợ vừa kính nể. Tuy nhiên bạn là người vợ, người mẹ vô cùng hoàn hảo. Ở ngoài bạn hô mưa, gọi gió, nhưng khi về nhà lại dịu dàng, thoải mái với chồng con. Dần không để chồng con thiếu thốn hay tự ti khi ra đường. Bạn luôn biết cách chọn cho chồng những bộ quần áo hợp thời trang. Người nào phúc đức ba đời mới cưới được người vợ tuổi Dần. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần sinh con rất giỏi giang, ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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