Top con giáp có 'chạy đằng trời' cũng không thoát khỏi vận may đeo bám, tài lộc, tình duyên đều viên mãn

Dần có nhiều vận may đeo bám, từ nhỏ đã không phải gặp khó khăn trong học tập. Đến khi lớn lên bạn cũng may mắn kiếm được công việc tốt, lương tháng cao ngất ngưỡng. Cuộc đời của Dần không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, nằm không vẫn có tiền đổ về tiêu xài không hết. Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, nhận được nhiều lời tỏ tình. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận trong việc chọn lựa một nửa của mình, đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt lại mắc bẫy của kẻ trăng hoa.

Những người tuổi Dậu có vẻ ngoài ưa nhìn. Nam là người giỏi giang thành công trong công việc. Nữ là người dịu dàng biết cách ăn nói được nhiều người yêu mến. Dậu có nhiều cơ hội trong công việc, vận may liên tục kéo đến để bạn kiếm tiền, làm giàu. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn kẻo lại ảnh hưởng đến công việc. Sau khi giúp đỡ người khác, bạn cũng đừng kể lể, đòi hỏi lợi ích kẻo người khác đánh giá nhân phẩm của bạn. Bên cạnh đó, con đường tình duyên của bạn cũng vô cùng khởi sắc, tìm được ý trung nhân và có cuộc sống hạnh phúc đến già.

Tuổi Sửu

Sửu có vẻ ngoài hiền lành, trầm tính lại siêng năng chăm chỉ nên sự nghiệp thành công vang dội. Từ nhỏ đến lớn, bạn đã hưởng vận may trời ban, tiền tài, danh vọng không bao giờ thiếu. Càng về già, bạn càng có quyền hành, tài lộc trong tay, hưởng cuộc sống an nhàn đến cuối đời. Tuy nhiên Sửu lại là người hay soi mói, nói xấu người khác. Bạn nên bỏ tính cách này để bản thân hoàn thiện hơn, đừng dại mà đánh mất giá trị của chính mình. Chỉ khi nhẹ nhàng buông bỏ chuyện buôn dưa lê việc người khác, bạn mới có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Song đó vận đào hoa của bạn cũng đỏ rực. Tuy nhiên nên sáng suốt lựa người, đừng dại tin vào những lời đường mật.

