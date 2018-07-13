Top con giáp có 'chạy đằng trời' cũng không thoát khỏi vận may đeo bám, tài lộc, tình duyên đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/07/2018 15:06

Xin chúc mừng những con giáp dưới đây may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc, tình duyên liên tục có tin vui đổ về, không nhận không được.

Tuổi Dần

Top con giáp có 'chạy đằng trời' cũng không thoát khỏi vận may đeo bám, tài lộc, tình duyên đều viên mãn - Ảnh 1
Dần có nhiều vận may đeo bám suốt cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Dần có nhiều vận may đeo bám, từ nhỏ đã không phải gặp khó khăn trong học tập. Đến khi lớn lên bạn cũng may mắn kiếm được công việc tốt, lương tháng cao ngất ngưỡng. Cuộc đời của Dần không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, nằm không vẫn có tiền đổ về tiêu xài không hết. Bên cạnh đó, đường tình duyên cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, nhận được nhiều lời tỏ tình. Tuy nhiên bạn cũng nên cẩn thận trong việc chọn lựa một nửa của mình, đừng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt lại mắc bẫy của kẻ trăng hoa.

Tuổi Dậu

Top con giáp có 'chạy đằng trời' cũng không thoát khỏi vận may đeo bám, tài lộc, tình duyên đều viên mãn - Ảnh 2
Dậu có sự nghiệp và tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu có vẻ ngoài ưa nhìn. Nam là người giỏi giang thành công trong công việc. Nữ là người dịu dàng biết cách ăn nói được nhiều người yêu mến. Dậu có nhiều cơ hội trong công việc, vận may liên tục kéo đến để bạn kiếm tiền, làm giàu. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng quá thẳng thắn kẻo lại ảnh hưởng đến công việc. Sau khi giúp đỡ người khác, bạn cũng đừng kể lể, đòi hỏi lợi ích kẻo người khác đánh giá nhân phẩm của bạn. Bên cạnh đó, con đường tình duyên của bạn cũng vô cùng khởi sắc, tìm được ý trung nhân và có cuộc sống hạnh phúc đến già.

Tuổi Sửu

Top con giáp có 'chạy đằng trời' cũng không thoát khỏi vận may đeo bám, tài lộc, tình duyên đều viên mãn - Ảnh 3
Sửu sống sung túc, không lo nghèo đói đến cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có vẻ ngoài hiền lành, trầm tính lại siêng năng chăm chỉ nên sự nghiệp thành công vang dội. Từ nhỏ đến lớn, bạn đã hưởng vận may trời ban, tiền tài, danh vọng không bao giờ thiếu. Càng về già, bạn càng có quyền hành, tài lộc trong tay, hưởng cuộc sống an nhàn đến cuối đời. Tuy nhiên Sửu lại là người hay soi mói, nói xấu người khác. Bạn nên bỏ tính cách này để bản thân hoàn thiện hơn, đừng dại mà đánh mất giá trị của chính mình. Chỉ khi nhẹ nhàng buông bỏ chuyện buôn dưa lê việc người khác, bạn mới có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Song đó vận đào hoa của bạn cũng đỏ rực. Tuy nhiên nên sáng suốt lựa người, đừng dại tin vào những lời đường mật.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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