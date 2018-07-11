Top con giáp mà có hai con gia đình sung túc, về già được phụng dưỡng, bệnh tật khỏi phải lo

Tâm linh - Tử vi 11/07/2018 16:59

Những con giáp dưới đây nếu sinh được hai con, cuộc sống ắt sẽ sung túc, không cần làm lụng vất vả cũng có ăn. Đến khi lớn tuổi được con cái phụng dưỡng, bệnh tật không phải lo.

Tuổi Mùi

Top con giáp mà có hai con gia đình sung túc, về già được phụng dưỡng, bệnh tật khỏi phải lo - Ảnh 1
Mùi có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có cuộc sống sung túc hơn khi sinh đứa con thứ hai. Vợ chồng không còn cãi vã nhiều như trước, tiền cứ thế đổ về ào ạt tiêu xài không ngớt. Và khi có hai đứa con, vượng khí trong nhà cũng tự động phất lên. Con đường sự nghiệp của ba mẹ cũng thăng tiến không ngừng, lương bổng hậu hĩnh. Càng về già, bạn càng được con cháu kính nể, khi bệnh tật ốm đau cũng không phải cô đơn một mình. Mùi sống hết lòng vì mọi người nên hậu vận ắt có phúc đức báo đáp, không phải chịu cảnh túng thiếu.

Tuổi Thìn

Top con giáp mà có hai con gia đình sung túc, về già được phụng dưỡng, bệnh tật khỏi phải lo - Ảnh 2
Thìn có nhiều cơ hội làm giàu và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Thìn mạnh mẽ và tự tin. Từ hai tay trắng làm nên sự nghiệp thắng lợi vang dội. Từ nhỏ đến lớn, bạn không gặp quá nhiều khó khăn vì được quý nhân giúp đỡ, nâng bước. Sau khi kết hôn và sinh con, cuộc sống của bạn sẽ thịnh vượng và sung túc hơn. Đặc biệt là gia đình có hai con, sự nghiệp của ba mẹ phát triển không ngừng, tiền tài liên tiếp đổ về. Thìn sống tình cảm, thương chồng chiều con hết mực nên cuộc sống khi về già có phần an nhàn hơn. Bạn không phải chịu cảnh cô đơn khi con cái thành gia lập thất.

Tuổi Dậu

Top con giáp mà có hai con gia đình sung túc, về già được phụng dưỡng, bệnh tật khỏi phải lo - Ảnh 3
Dậu về già được con cháu phụng dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Dậu có vẻ ngoài nổi bật giữa đám đông và tài trí thông minh hơn người. Nhờ lợi thế đó, bạn có được nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Công việc cứ thăng tiến không ngừng, khi còn trẻ bạn đã sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Khi kết hôn, cuộc sống bạn bước sang một trang mới càng tươi sáng hơn. Bạn là người biết chăm lo cho gia đình, chồng con muốn gì đều đáp ứng hết mình. Vì vậy nên được chồng thương số một, kẻ thứ ba khó lòng chen chân vào. Đặc biệt đối với những gia đình có hai con, vượng khí càng dồi dào, hòa thuận và hạnh phúc hơn gấp đôi gia đình bình thường.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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