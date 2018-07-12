Những con giáp dưới đây đừng dại mà vướng vào cờ bạc kẻo hao tài tốn của, tán gia bại sản, vận thế ngày càng xuống dốc trong tháng 8/2018.

Tuổi Thân Thân đừng đụng đến cờ bạc kẻo ảnh hưởng đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet Tháng 8 sắp tới, Thân nên chí thú làm ăn, đừng vướng vào đỏ đen kẻo ảnh hưởng đến tiền bạc. Bạn có vận may khá kém khi chọn hướng đầu tư vào con đường cờ bạc. Vì vậy nên bình tĩnh trước những lời cám dỗ, hãy dùng số tiền đó vào những việc có ích hơn. Nói chung Thân nên tập trung vào công việc, tìm kiếm nhiều cơ hội để thăng tiến. Để khi về già, bạn không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, cuộc sống sẽ có phần nhẹ nhàng, dễ thở hơn. Bên cạnh đó, thời điểm này bạn cũng nên tránh đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn.

Tuổi Tuất Tuất phá sản khi dấn thân vào trò chơi đỏ đen - Ảnh minh họa: Internet Tuất chăm chỉ làm ăn, nhưng cũng lại khá ham chơi. Bạn nghĩ công sức làm lụng vất vả nên cần được thư giãn. Tuy nhiên bạn cũng đừng chọn những thể loại nguy hiểm để thử sức như bài bạc, cá cược. Vì đó là “con dao” giết chết cuộc sống của bạn. Nhất là trong thời điểm tháng 8 này, vận mệnh của bạn không mấy khởi sắc, đầu tư vào những trò đỏ đen thế nào cũng thất bại. Vả lại có thể bạn sẽ mang một số nợ lớn, ảnh hưởng đến gia đình và công việc khi tham gia cờ bạc.

Tuổi Mão Mão nên tập trung vào công việc để có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet Tháng 8 này, vận đào hoa của Mão đỏ rực, nhưng con đường tiền tài thì có hơi khó khăn. Bạn đừng dại vướng vào những trò đỏ đen kẻo tinh thần sa sút, hao hụt tài sản. Đồng thời, bạn cũng nên cẩn thận khi giao tiếp hay kết bạn. Bởi vì những người đó sẽ lôi kéo và khiến cuộc sống của bạn càng tệ hại hơn. Tốt nhất Mão nên tập trung công việc, làm ăn kiếm tiền theo con đường đàng hoàng. Đừng quá tham lam, chỉ cần cố gắng, ông trời sẽ không để cuộc đời bạn thiếu thốn. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp mà có hai con gia đình sung túc, về già được phụng dưỡng, bệnh tật khỏi phải lo Những con giáp dưới đây nếu sinh được hai con, cuộc sống ắt sẽ sung túc, không cần làm lụng vất vả cũng có ăn. Đến khi lớn tuổi được con cái phụng dưỡng, bệnh tật không phải lo.

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