Top con giáp nữ ‘vịt hóa thiên nga’, vẻ ngoài lột xác ngoạn mục, xinh đáo để trong tháng 8/2018

Tâm linh - Tử vi 26/07/2018 14:11

Những con giáp nữ dưới đây lột xác ngoạn mục, xinh đẹp bậc nhất được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh trong tháng 8/2018.

Tuổi Thân

Top con giáp nữ ‘vịt hóa thiên nga’, vẻ ngoài lột xác ngoạn mục, xinh đáo để trong tháng 8/2018 - Ảnh 1
Thân sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp trong tháng 8 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân sở hữu trí tuệ hơn người nhưng không có vẻ ngoài nổi bật nên khá mờ nhạt trong mắt người khác. Càng lớn, bạn càng lột xác thay đổi ngoạn mục khiến ai cũng ngỡ ngàng. Tháng 8 là thời điểm minh chứng rõ nhất. Do công việc vào thời điểm này khá rảnh rỗi nên bạn có thời gian dành cho bản thân. Thân chăm chỉ dưỡng da, tập thể dục nên sở hữu vẻ ngoài bắt mắt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Và đây cũng là thời điểm để bạn thoát ế vì có rất nhiều chàng trai vây quanh muốn tán tỉnh. Thân nên bình tĩnh, sáng suốt đưa ra quyết định chính xác nhất.

Tuổi Sửu

Top con giáp nữ ‘vịt hóa thiên nga’, vẻ ngoài lột xác ngoạn mục, xinh đáo để trong tháng 8/2018 - Ảnh 2
Sửu có nhiều thời gian chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn như “cá gặp nước”, tiền đổ về không ngớt nhờ thay đổi diện mạo. Khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Sửu tự tin hơn trong giao tiếp và có được nhiều cơ hội thăng tiến. Thời điểm tháng 8, bạn không thiếu thốn bất cứ thứ gì, tiền bạc, tình duyên đều có đủ. Sửu nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều niềm vui đổ về. Có thể bạn sẽ được nhiều người tán tỉnh và tiến đến mối quan hệ lâu dài. Hãy suy nghĩ sáng suốt, cân nhắc công việc và tình trạng hiện tại của bản thân. Và đừng bao giờ nghe lời nói ngọt ngào của bất cứ ai. Bởi sẽ có nhiều người lợi dụng sự nhẹ dạ của bạn để phản bội và hãm hại bạn.

Tuổi Tỵ

Top con giáp nữ ‘vịt hóa thiên nga’, vẻ ngoài lột xác ngoạn mục, xinh đáo để trong tháng 8/2018 - Ảnh 3
Tỵ mọi sự hanh thông, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ nhận được rất nhiều tin vui trong tháng 8. Không chỉ thăng chức, bạn còn lột xác ngoạn mục, trở thành hoa khôi ở nơi làm việc. Xét về mọi mặt, bạn đều có được những tin vui nhỏ khiến bản thân hạnh phúc và trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn. Những người độc thân sẽ sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình. Người có chồng sẽ ngày càng xinh tươi vì được chồng thương yêu, chiều chuộng. Gương mặt của Tỵ lúc nào cũng hồng hào, tươi tắn nên vận may đổ về liên tục, muốn từ chối cũng khó.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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