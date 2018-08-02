Trở thành người thứ ba trong tình yêu, phụ nữ chỉ đau khổ cả đời

Đàn bà có chút nhan sắc mà lại là kẻ thứ ba trong tình yêu thì miệng lưỡi thế gian ác độc lắm. Họ sẽ cho bạn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, vì tiền bạc mà bán rẻ nhân cách, danh dự.

Phụ nữ hiện đại cần phải khẳng định bản thân và đứng trên đôi chân của mình thì mới được người đàn ông của mình tôn trọng, đừng ỷ vào chút nhan sắc mà chấp nhận trở thành kẻ thứ ba. Vì làm kẻ thứ ba xen vào tình yêu, hôn nhân của người khác chẳng phải là giỏi giang gì mà chỉ mang danh là người phụ nữ hư hỏng, là kẻ phá hoại gia đình của người khác. Để rồi cả đời mang danh ô nhục. Phụ nữ chớ dại làm người thứ ba trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Bởi thiết nghĩ cho kỹ việc cặp kè với đại gia dù có xinh đẹp đến đâu vẫn là người đàn bà không có danh phận. Làm gì cũng phải lén lút không được công khai, lộ liễu. Bởi nếu bị phát hiện sẽ ra sao đây? Vợ con họ tìm đến, rồi đánh ghen, làm ầm ĩ, dư luận, báo chí,... Biết bao nhiêu thứ phải đối mặt thử hỏi các cô gái xinh đẹp đã nghĩ đến chưa?

Ừ thì làm bồ nhí của đại gia có được chút tình cảm, tiền bạc đấy nhưng liệu nó có là vĩnh viễn hay không? Vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc thì không sao nhưng đến khi tình hết, họ có thể tước bỏ tất cả mọi thứ và người hứng chịu đau khổ chẳng phải là phụ nữ hay sao? Khi họ vui thì họ có thể trang bị cho bạn tất cả mọi thứ, từ quần áo, xe cộ, nhà cửa,... Nói chung bạn sống như một bà hoàng sung sướng, nhung lụa hả hê. Thế nhưng khi chuyện vỡ lở mọi thứ của bạn liệu có còn, họ có thể cho cô bồ nhí ngày nào trở về đúng vị trí xuất phát, thậm chí còn thê thảm hơn thế: tiền mất, danh dự nhân phẩm bị tổn thương, chà đạp, các mối quan hệ bị đứt gãy,...

Làm người thứ ba tổn thương nhiều lắm - Ảnh minh họa: Internet Đối với những vị đại gia đi kèm với tiền bạc bao giờ cũng là quyền lực, thế lực. Họ có nhiều người hậu thuẫn, thậm chí có thể vung tiền ra để làm những gì mình muốn. Thế nên họ có thể đưa bạn lên tận mây cao khi còn ở thời kỳ mặn nồng nhưng khi muốn họ có thể dìm bạn xuống tận cùng của đáy xã hội. Xã hội này đại gia cặp kè với bồ nhí mọi người cho đó là chuyện bình thường nhưng đàn bà có chút nhan sắc mà lại là kẻ thứ ba thì miệng lưỡi thế gian ác độc lắm. Họ sẽ cho bạn là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, vì tiền bạc mà bán rẻ nhân cách, danh dự. Miệng lưỡi dư luận sẽ nhấn chìm bạn và cái tiếng “phá hoại hạnh phúc gia đình, vì tiền mà bám víu vào người đàn ông có gia đình” sẽ để đời đến tận mai sau. Phụ nữ làm người thứ ba mãi mang danh ô nhục - Ảnh minh họa: Internet Rồi đây người thân, bạn bè, bố mẹ biết bạn là người đi cặp kè với người đàn ông có gia đình thì họ sẽ nghĩ bạn ra sao đây? Bố mẹ bạn có buồn và đau khổ vì bạn hay không? Bạn bè, đồng nghiệp sẽ nhìn bạn với con mắt dè bỉu, khing thường. Thậm chí nhiều người sẽ xa lánh bạn vì cho rằng bạn là người phụ nữ không ra gì. Hay rồi đây chuyện tình yêu của bạn với người khác sẽ ra sao khi bạn đã từng bị tiếng xấu về nhân phẩm, danh dự, phẩm giá. Thế nên đàn bà thông minh, tài sắc thì chẳng tội gì mà làm người thứ ba trong tình yêu cặp kè với đại gia để rồi hứng chịu bao nhiêu khổ sở, rắc rối. Thay vào đó hãy làm chủ cuộc sống của chính mình, tự đứng vững trên đôi chân để tìm kiếm và đón nhận một hạnh phúc trọn vẹn, thực sự.

Vợ tạo điều kiện cho người thứ ba thế này thì hỏi sao chồng không ngoại tình Phụ nữ muốn giữ đàn ông bên mình thì đừng bao giờ tạo điều kiện cho người thứ ba. Thế nhưng tôi đã quá ngu ngốc khi tạo cho chồng cơ hội ngoại tình với người mà tôi tin tưởng và coi như chị em tốt!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tro-thanh-nguoi-thu-ba-trong-tinh-yeu-phu-nu-chi-dau-kho-ca-doi-291862.html