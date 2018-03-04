Nhưng làm thế nào để vợ phát hiện chồng ngoại tình mà không cần theo sát, hãy xem những phương pháp sau:

Thế nhưng, việc theo sát, kiểm soát chồng liệu có phải là 1 phương pháp hay? Hoàn toàn không phải như vậy. Trong tình yêu, càng kiểm soát, càng nắm chặt thì càng dễ mất đi, nhất là đối với đàn ông . Họ rất ghét sự mất tự do.

Nếu vợ chồng bạn vẫn đang hòa thuận, vui vẻ, không hề có mâu thuẫn gì mà chồng bạn bỗng trở nên thường xuyên cáu gắt, và hay chê bai bạn. Nghĩa là lúc này anh ấy đã thay đổi, một khi đàn ông đã yêu thì cái gì cũng tốt đẹp nhưng khi đã ghét thì nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm để chê bai.

Nhưng làm thế nào để vợ phát hiện chồng ngoại tình mà không cần theo sát - Ảnh: Internet

Những lúc đó, bạn thử cố gắng nấu vài món ngon, chiều anh hết mực có thể. Nếu anh ta là vì công việc thì mọi chuyện rất dễ giải quyết, nhưng nếu là vì người con gái khác thì chắc chắn dù bạn có làm gì anh ta cũng sẽ không thay đổi thái độ.

Thay đổi nhu cầu “sinh lý”

Chuyện chăn gối của vợ chồng tuy nhạy cảm nhưng lại là 1 yếu tố mang tính quyết định trong hạnh phúc của 2 người. Một khi vợ chồng hạnh phúc là khi còn hòa hợp về chuyện ấy. Thế nhưng, nếu chồng đột nhiên thay đổi giờ giấc sinh hoạt, hay giảm bớt hứng thú trong mỗi lần chiều vợ hoặc cắt giảm số lần ân ái thì vợ cần xác định chồng đang gặp 2 vấn đề: Một là anh ấy đang bị bệnh, 2 là đã cặp bồ bên ngoài rồi. Trường hợp 1, rất dễ để kiểm tra, và thường sẽ rơi vào trường hợp 2 nhiều hơn.

Che giấu thu nhập

Hiện giờ các công ty thường tính lương cho nhân viên bằng cả lương cứng và lương khác. Phần lương khác đó rất vô cùng, không ai biết rõ được. Vì thế, khi chồng bạn cố tình giấu diếm khoản thu nhập của anh ấy, nghĩa là anh ta cần tiền để làm việc mờ ám nào đó.

Nhiều người đàn ông thường lập tài khoản ảo để tiện liên lạc với bồ bịch - Ảnh: Internet

Và việc đó chỉ có thể là ngoại tình. Khi ngoại tình, anh ta cần chi tiêu cho người mới, cho những lần đi khách sạn, cho những món quà để lấy lòng cô ta…

Lén lút hoạt động trên mạng xã hội

Nhiều người đàn ông thường lập tài khoản ảo để tiện liên lạc với bồ bịch, và nếu vợ không để ý thì hoàn toàn không thể biết được.

Thỉnh thoảng nếu chồng bạn thường xuyên cầm điện thoại lén lút trò chuyện với ai đó nhưng khi bạn đến thì anh lại tắt ngay đi, thì ắt hẳn là có vấn đề.

Đàn ông hiện đại, nhiều người có vợ rồi nhưng ra đường vẫn cất nhẫn cưới đi để tán gái là chuyện thường. Huống hồ trên mạng thì càng dễ hơn. Vì thế, vợ không cần kiểm soát theo sát chồng nhưng hãy để ý tới những hành động đó của anh thì lập tức sẽ nhận ra điểm sai trái.

Nếu chẳng may phát hiện chồng ngoại tình thì vợ cũng không được nóng nảy đánh ghen mà hãy bình tĩnh tìm hiểu, sau đó đưa ra cách giải quyết tốt nhất.