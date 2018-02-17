Những lời nói dễ khiến vợ chồng kéo nhau ra tòa, đổ vỡ hôn nhân tức khắc!

Phụ nữ yêu 17/02/2018 15:13

Ai cũng biết, lời nói còn có sức sát thương và gây hậu quả nặng nề hơn bất cứ thứ hữu hình nào khác, nhất là trong hôn nhân. Vì thế, trước khi nói gì đó, nên suy nghĩ thật kỹ để không làm tổn thương người khác, cũng như không tự làm khó chính mình.

Dù là với những người thân thiết nhất như vợ chồng thì vẫn phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn đưa cuộc hôn nhân của bạn vào ngõ cụt. Có thế nào cũng đừng nói ra những lời nói này, ly hôn đấy không đùa đâu!

“Anh/Em thật là vô dụng”

Ai cũng có lòng tự trọng, và đương nhiên không ai lại muốn mình bị người khác coi là 1 kẻ vô dụng. Đặc biệt là đàn ông thì lời nói này càng khiến họ tổn thương sâu sắc hơn bao giờ hết.

Những lời nói dễ khiến vợ chồng kéo nhau ra tòa, đổ vỡ hôn nhân tức khắc! - Ảnh 1

“Anh/Em thật là vô dụng" - Ảnh Internet

Nói 1 lần, có thể chưa có vấn đề gì, nhưng đến nhiều lần sau, nhẹ thì cãi vã nặng thì chia tay. Vì không ai lại muốn ở cạnh  1 người luôn coi khinh mình như vậy. Dù là đang yêu hay đã trở thành vợ chồng, dù mới cưới hay nhiều chục năm sau, chúng ta cần tôn trọng đối phương, tuyệt đối đừng bao giờ nói ra câu đau lòng đó khiến đối phương tự ti, buồn chán hay tức giận.

Vì thực tế, không ai là vô dụng cả, họ có thể chưa giỏi nhưng nếu được an ủi động viên thì sẽ cố gắng tốt hơn, ngược lại khi bị chê bai theo cách khó chịu đó, họ sẽ cảm thấy chán chường.

“Người yêu cũ của em/ anh tốt hơn rất nhiều”

Điều kiêng kị nhất của 1 người là bị đem ra so sánh với người khác, mà đau nhất đó còn là tình cũ. Nếu bạn còn luyến tiếc tình cũ thì đừng tìm đến người mới.

Làm như thế sẽ khiến lòng tự tôn của đối phương bị xúc phạm nặng nề. Đồng thời, tình cảm 2 bên sẽ dần dần đi xuống.

Nếu người ấy của bạn thường xuyên nói những câu như “bạn gái cũ của anh ăn mặc đẹp hơn em”, hay “bạn gái cũ nấu ăn ngon lắm chứ không dở như em”…hoặc những câu đại loại như vậy thì bạn nên xem lại tình cảm của mình, chấm dứt càng sớm càng đỡ tổn thương về sau.

Những lời nói dễ khiến vợ chồng kéo nhau ra tòa, đổ vỡ hôn nhân tức khắc! - Ảnh 2

Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng - Ảnh Internet

Thường xuyên nói xấu gia đình thông gia

Nếu vợ/ chồng không tôn trọng bố mẹ bạn thì người đó dù có trăm điều giỏi giang thì vẫn không thể là người có thể bên bạn cả đời.

Khi yêu thì nhìn đâu cũng thấy tốt đẹp, thậm chí những điều xấu xa cũng trở nên đẹp đẽ. Thế nhưng khi vợ/ chồng bạn đã nói xấu gia đình bạn, không coi trọng họ thì có nghĩa tình yêu người đó dành cho bạn cũng đã đến lúc lụi tàn.

Nếu có lúc phải nghe những lời không hay về gia đình mình từ đối phương thì hãy biết rằng tình cảm của chồng dành cho bạn cũng không còn gì nữa, chẳng qua chỉ sống với nhau vì cái nghĩa mà thôi.

Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Câu nói đó chưa bao giờ sai cả, và nếu yêu bạn thì đối phương phải yêu cả gia đình bạn, có thể khoan dung rộng lượng với họ như chính với bạn. Đó mới là tình yêu thực sự.

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Vấp ngã trong tình yêu, gái hư có nhiều kinh nghiệm hơn, chính điều đó khiến họ trở thành bông hồng có gai, đẹp nhưng khó chinh phục. Đàn ông lại thích điểm này ở phụ nữ.

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