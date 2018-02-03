Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Đối với một cô gái ngoan tiêu chí hàng đầu họ đưa ra đó là phải tìm được người đàn ông hoàn hảo, đúng như trong mộng của mình. Thế nhưng nói rõ ràng ra thì chẳng một ai lại muốn sống theo những chuẩn mực mà người khác đưa ra rồi áp đặt mình phải thực hiện nó. Đồng ý là đàn ông trên thế giới rất nhiều, nhưng để tìm người đàn ông trong mộng, phù hợp với toàn bộ mong muốn của người phụ nữ thì thật sự còn khó hơn cả lên trời hái sao.

Nói như này không phải chúng ta lên án gái ngoan nhưng thực tế khi hỏi đàn ông từng yêu cô gái ngoan thì họ đều trả lời: "Gái ngoan đúng là ngoan quá nên yêu thời gian đã thấy sự nhàm chán". Thế đấy, nhiều cô gái cứ tưởng ngoan ngoãn, ngố tàu là đàn ông đều thích. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu mà thôi.

Hoặc cứ coi như là một ngày bạn sẽ tìm được người đàn ông hoàn hảo ấy. Nhưng lối sống "gái ngoan" của bạn sẽ tạo điều kiện cho anh chàng của mình "hư" đi đấy.

Cứ vậy các cô gái ngoan sợ hãi, không biết chàng trai kia có tốt không, người đàn ông này có yêu mình không. Vô hình dung các cô gái ngoan đã tự bỏ đi cơ hội chọn cho mình người đàn ông trong đời. Đến khi ở một độ tuổi bị người lớn giục lấy chồng thì chọn đại một người rồi anh ta "sở khanh" nịnh bợ mấy câu là tin tưởng. Họ nói tốt thì biết tốt, họ bảo xấu thì biết xấu, đâu biết đường để so sánh với ai đâu. Thế không phải sau cùng lại bất hạnh trong chuyện tình yêu?

Gái "hư" trải qua nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm nên họ có đầy đủ kinh nghiệm để biết lựa chọn đàn ông tốt cho mình

Người ta thường nói "Đàn bà cứ phải yêu nhiều gã đàn ông khốn nạn thì mới biết được đàn ông tốt vẫn còn". Thế nên gái hư có thể trải qua nhiều lần đổ vỡ trong tình yêu. Nhưng cái thứ họ nhận lại chính là bài học đắt giá về đàn ông. Nếu như gái ngoan thường tin vào chuyện ngôn tình thì ngược lại gái hư thẳng tính và chẳng mơ mộng về chàng "soái ca" nào đó.

Người ngoài có thể ủng hộ, nhưng cũng có người sẽ lên án cách sống phóng khoáng của họ. Nhưng các cô gái hư luôn có lý do riêng cho mình, sau này họ sẽ không mắc phải những sai lầm tai hại như các cô gái ngoan đều mắc phải.

Chỉ có thực tế mới dạy gái hư rằng đàn ông đối xử với mình thế nào là tốt, là xấu.Ảnh minh họa: Internet

Vấp ngã trong tình yêu, gái hư có nhiều kinh nghiệm hơn, chính điều đó khiến họ trở thành bông hồng có gai, đẹp nhưng khó chinh phục. Đàn ông lại thích điểm này ở phụ nữ nên thành thử gái hư lại có nhiều cơ hội được đàn ông để ý. Từ đó họ tha hồ mà ở đó dựa vào kinh nghiệm vốn có của mình để lựa chọn đàn ông tốt nữa thôi.

Hơn nữa, một khi yêu gái hư thì đàn ông dễ bộc lộ cảm xúc của mình hơn, một điều mà ở gái ngoan khó làm được.