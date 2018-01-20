Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/01/2018 09:48

Còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa thử ngay kiểu tóc ngắn với mái thưa đầy trẻ trung và đang là xu hướng hot nhất hiện nay.

Tóc ngắn luôn là lựa chọn hàng đầu của các chị em trong việc làm mới ngoại hình. Chúng ta vẫn biết là có rất nhiều kiểu tóc ngắn phù hợp với các gương mặt khác nhau nhưng ai để tóc ngắn cũng nên một lần cắt mái thưa, kiểu mái trông rất trẻ trung, năng động và khiến bạn tự tin hơn. Ngay chính bản thân tóc ngắn mái thưa cũng có nhiều kiểu dáng đa dạng, thoải mái cho hội chị em chọn lựa.

1. Mái thưa hình tam giác

Đây là kiểu tóc ngắn mái thưa phổ biến nhất hiện nay, nó phù hợp với nhiều gương mặt và giúp cho người để trông trẻ hơn rất nhiều. Với kiểu tóc này, tất cả các đường nét ưu tú trên gương mặt của bạn sẽ được phô ra triệt để.

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 1
Tóc mái thưa hình tam giác và kiểu ngắn bob duỗi tự nhiên - Ảnh: Internet
Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 2

Kiểu tóc mái thưa đơn giản nhưng được rất nhiều quý cô ưa chuộng - Ảnh: Internet

2. Mái thưa ép thẳng

Kiểu tóc ngắn mái thưa ép thẳng tự nhiên mang lại nét dịu dàng và nữ tính cho bạn gái. Chính sự đơn giản của nó đã mang lại nét đẹp thuần khiết và giản dị cho người cắt.

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 3

Kiểu tóc mái thưa ép thẳng tự nhiên không hề đơn điệu mà lại trông cực xinh xắn - Ảnh: Internet

3. Mái bằng thưa

Đây là kiểu tóc đã có từ rất lâu nhưng đến nay vẫn chưa hết hot, kiểu tóc này tạo nên sự tự nhiên và mềm mại cho khuôn mặt. 

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 4

Kiểu tóc này gần giống với tóc mái thưa hình tam giác, nhưng dày hơn - Ảnh: Internet

4. Mái thưa cho tóc tém

Kiểu tóc mái thưa kết hợp với tóc ngắn theo phong cách tomboy này chính là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn làm mới bản thân một cách "ngoạn mục". Đảm bảo khi để kiểu tóc này bạn sẽ trông rất khác lạ, sành điệu và cá tính hơn rất nhiều.

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 5

Kiểu tóc tém mái thưa gọn gàng, cá tính này cực kỳ phù hợp với những cô nàng mạnh mẽ - Ảnh: Internet

5. Mái thưa maruko

Kiểu tóc đáng yêu này cũng là xu hướng mà các cô gái theo phong cách năng động, cá tính không nên bỏ qua. Kiểu mái thưa maruko này sẽ vô cùng nổi bật khi được nhuộm màu sáng.

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 6

Kiểu tóc mái thưa ngắn trông rất buồn cười này lại là hot trend được rất nhiều ngôi sao lựa chọn - Ảnh: Internet

6. Mái thưa uốn xoăn

Đây chính là kiểu tóc khiến bạn trông như một cô công chúa, với phần mái uốn xoăn nhẹ nhàng giúp tôn lên triệt để gương mặt. Kiểu tóc này rất phù hợp với những cô gái theo đuổi phong cách ngây thơ, trong sáng.

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 7

Kiểu tóc vô cùng đáng yêu này cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho các nàng trong những ngày muốn “đổi gió” - Ảnh: Internet

7. Mái thưa uốn xoăn rẽ ngôi

Nếu cảm thấy chán tóc mái thưa che hết phần trán, bạn có thể rẽ chúng qua hai bên và uốn xoăn nhẹ. Kiểu mái này sẽ giúp bạn trở nên phong cách và cổ điển hơn rất nhiều.

Để tóc ngắn mà quên cắt mái thưa thì quả là sai lầm lớn, không thử là tiếc cả đời - Ảnh 8

Kiểu tóc “bổ luống” uốn xoăn nhẹ chưa bao giờ là hết hot - Ảnh: Internet

Với những kiểu tóc mái thưa đa dạng phong cách trên, nàng cứ vô tư diện chúng để tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.

Muốn để tóc mái nhưng lại sợ mụn nổi chi chít trên trán, vậy thì bạn cần thuộc nằm lòng 6 bí quyết nhỏ này ngay thôi

Muốn để tóc mái nhưng lại sợ mụn nổi chi chít trên trán, vậy thì bạn cần thuộc nằm lòng 6 bí quyết nhỏ này ngay thôi

Những chiếc mái ngắn lưa thưa, mái ngố hay mái nghiêng vừa hợp thời, lại vừa giúp cho khuôn mặt bạn trở nên trẻ trung hơn. Tuy vậy, nỗi ám ảnh lớn nhất của các cô nàng khi quyết định cắt mái ngắn đó là sợ vùng trán nổi mụn chi chít. Đây chính là bí quyết dành cho bạn để hạn chế vấn đề này.

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Từ khóa:   mái thưa uốn xoăn bổ luống

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