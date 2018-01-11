Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh

Đây là kiểu tóc vô cùng nữ tính, phần mái dài phía trước rẽ ngôi giữa gọn gàng, bồng bềnh giúp khuôn mặt thêm phần sáng và thanh tú. Cộng thêm những lọn tóc uốn xoăn nhẹ dưới đuôi tạo nên tổng thể uyển chuyển, thùy mị.

Sang năm 2018 này, kiểu tóc mái dài rẽ ngôi giữa sẽ trở thành xu hướng tóc hot nhất. Đây là phong cách tóc mang đến sự sang sảnh, gợi cảm và quyến rũ.

Tóc mái dài rẽ ngôi giữa phù hợp với khuôn mặt nào?

Dù rất thích những kiểu tóc mái dài rẽ ngôi giữa sang chảnh phía trên nhưng bạn vẫn chưa đưa ra được lựa chọn vì không biết chúng có phụ hợp với khuôn mặt của mình hay không. Đừng lo lắng về điều này, vì gương mặt nào để tóc rẽ ngôi cũng đẹp cả.

Với cô nàng sở hữu khuôn mặt dài, tóc mái rẽ ngôi kết hợp với uốn xoăn gợn sóng sẽ giúp bạn trở nên bầu bĩnh và tròn trịa hơn - Ảnh: Internet

Nếu sở hữu khuôn mặt tròn và ngắn, bạn nên chọn kiểu mái dài rẽ ngôi kết hợp với tóc cắt tầng uốn đuôi xoăn nhẹ - Ảnh: Internet

Mái dài rẽ ngôi kết hợp với kiểu uốn xoăn sóng nhẹ giúp che giấu đôi má phúng phính - Ảnh: Internet

Tóc ngang vai uốn xoăn rối và mái rẽ ngôi tạo nên vẻ ngoài bụi bặm và phóng khoáng - Ảnh: Internet

Hy vọng những kiểu tóc mái dài rẽ ngôi giữa sang chảnh trên sẽ là chọn lựa phù hợp với bạn vào Tết 2018 này.

Ngoài ra, để trở nên cá tính và nổi bật hơn, bạn hãy thay mới màu tóc. Trao đổi với PV, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Bắc Trần Tiến nhận định, tóc thuộc tông màu thực vật như nâu rêu, rêu khói, vàng ánh rêu là xu hướng sẽ lên ngôi trong năm 2018. Bên cạnh đó, màu tóc nâu tây, nâu lạnh cũng là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn thay đổi mái tóc.