Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh

Thời trang 11/01/2018 11:38

Năm 2018 này tóc mái thưa với phong cách đáng yêu sẽ nhường vị trí số 1 trong bảng xếp hạng xu hướng tóc cho kiểu mái dài rẽ ngôi giữa sang chảnh. Vậy nên, muốn trở thành cô nàng sành điệu, Tết năm nay, bạn nhất định phải để ngay kiểu mái này.

Sang năm 2018 này, kiểu tóc mái dài rẽ ngôi giữa sẽ trở thành xu hướng tóc hot nhất. Đây là phong cách tóc mang đến sự sang sảnh, gợi cảm và quyến rũ. 

Mái dài rẽ ngôi giữa và tóc uốn

Đây là kiểu tóc vô cùng nữ tính, phần mái dài phía trước rẽ ngôi giữa gọn gàng, bồng bềnh giúp khuôn mặt thêm phần sáng và thanh tú. Cộng thêm những lọn tóc uốn xoăn nhẹ dưới đuôi tạo nên tổng thể uyển chuyển, thùy mị.

Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 1
Tóc mái dài rẽ ngôi giữa nữ tính kết hợp với kiểu uốn đuôi nhẹ nhàng - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 2
Suzy trông nữ tính, quyến rũ và sang chảnh hơn với mái tóc dài rẽ ngôi giữa, uốn xoăn nhẹ - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 3
Kiểu tóc mái dài rẽ ngôi này sẽ giúp tăng thêm lợi thế về phần trán thanh tú - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 4
Ngũ quan trên khuôn mặt của Yoona trở sắc sảo và rạng ngời hơn rất nhiều khi để kiểu tóc mái rẽ ngôi nhẹ nhàng này - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 5
Bạn là cô nàng yêu thích phong cách thanh lịch, sang chảnh, chẳng còn lựa chọn nào tuyệt vời hơn kiểu tóc mái rẽ ngôi này - Ảnh: Internet

Mái dài rẽ ngôi giữa và tóc ngắn

Tóc ngắn vốn đã mang vẻ đẹp cá tính, lạnh lùng, thế nên khi kết hợp với mái rẽ ngôi sẽ tăng thêm phần sang chảnh. 

Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 6
Tóc ngắn ngang vai kết hợp với mái rẽ ngôi giữa tạo nên vẻ đẹp vừa nhã nhặn vừa quyến rũ và có chút cá tính - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 7
Muốn cá tính và tinh nghịch hơn, bạn hãy cắt tóc bob ngắn ngang cằm kết hợp với mái dài rẽ ngôi - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 8
Tóc ngang lưng uốn cúp, bấm phồng chân kết hợp cùng mái rẽ ngôi giữa giúp bạn gái trở nên kiêu kỳ, sang chảnh - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 9

Thời thượng hơn với tóc ngắn ngang vai uốn cúp lọn và mái rẽ ngôi 7/3 - Ảnh: Internet

Tóc mái dài rẽ ngôi giữa phù hợp với khuôn mặt nào?

Dù rất thích những kiểu tóc mái dài rẽ ngôi giữa sang chảnh phía trên nhưng bạn vẫn chưa đưa ra được lựa chọn vì không biết chúng có phụ hợp với khuôn mặt của mình hay không. Đừng lo lắng về điều này, vì gương mặt nào để tóc rẽ ngôi cũng đẹp cả. 

Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 10
Với cô nàng sở hữu khuôn mặt dài, tóc mái rẽ ngôi kết hợp với uốn xoăn gợn sóng sẽ giúp bạn trở nên bầu bĩnh và tròn trịa hơn - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 11
Nếu sở hữu khuôn mặt tròn và ngắn, bạn nên chọn kiểu mái dài rẽ ngôi kết hợp với tóc cắt tầng uốn đuôi xoăn nhẹ - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 12
Mái dài rẽ ngôi kết hợp với kiểu uốn xoăn sóng nhẹ giúp che giấu đôi má phúng phính - Ảnh: Internet
Tóc mái thưa 'xưa rồi Diễm ơi', Tết này phải cắt mái dài rẽ ngôi giữa mới sang chảnh - Ảnh 13
Tóc ngang vai uốn xoăn rối và mái rẽ ngôi tạo nên vẻ ngoài bụi bặm và phóng khoáng - Ảnh: Internet

Hy vọng những kiểu tóc mái dài rẽ ngôi giữa sang chảnh trên sẽ là chọn lựa phù hợp với bạn vào Tết 2018 này.

Ngoài ra, để trở nên cá tính và nổi bật hơn, bạn hãy thay mới màu tóc. Trao đổi với PV, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Bắc Trần Tiến nhận định, tóc thuộc tông màu thực vật như nâu rêu, rêu khói, vàng ánh rêu là xu hướng sẽ lên ngôi trong năm 2018. Bên cạnh đó, màu tóc nâu tây, nâu lạnh cũng là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn thay đổi mái tóc. 

6 xu hướng tóc được dự đoán sẽ càn quét mạnh mẽ 2018 hễ cứ để là xinh hết nấc, các nàng nên update ngay nếu muốn đổi kiểu tóc

6 xu hướng tóc được dự đoán sẽ càn quét mạnh mẽ 2018 hễ cứ để là xinh hết nấc, các nàng nên update ngay nếu muốn đổi kiểu tóc

Nếu bạn đang có ý định F5 mái tóc để sẵn sàng đón năm mới thì hãy update ngay 6 xu hướng được dự đoán hot nhất 2018 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tóc mái dài tóc mái dài rẽ ngôi kiểu tóc sang chảnh tóc mái dài uốn

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 48 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 33 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt